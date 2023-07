Theo quyết định của Bộ Công an, Đại tá Đoàn Minh Đông (57 tuổi), Trưởng Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã có hành vi vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; sử dụng công quỹ trái quy định, thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới thực hiện sai…

Ông Đông cũng đã được xem xét, giảm nhẹ một mức kỷ luật theo quy định tại Thông tư số 38/2022 của Bộ Công an.

Bộ Công an quyết định kỷ luật ông Đoàn Minh Đông bằng hình thức giáng chức từ Trưởng Công an huyện xuống Phó trưởng Công an huyện và giáng cấp bậc hàm từ Đại tá xuống Thượng tá.

Quyết định kỷ luật ông Đoàn Minh Đông được ban hành vào ngày 21/6 vừa qua.