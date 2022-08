Giá lợn hơi giảm 10.000 đồng/kg Sau nhiều ngày đi ngang hoặc tăng/giảm nhẹ, giá lợn hơi ngày 31/8 giảm sâu tại ba miền. Hiện giá lợn hơi được thu mua trên cả nước chỉ từ 70.000 đồng/kg trở xuống. So với hồi cuối tháng 7, giá lợn hơi xuất chuồng hiện đã giảm từ 5.000-10.000 đồng/kg. Ghi nhận tại khu vực miền Bắc, sau nhiều ngày đi ngang, giá lợn hơi ngày 31/8 tăng/giảm trái chiều tại một số địa phương từ 1.000-4.000 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, giá lợn hơi tại Phú Thọ được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, được thu mua ở mức 69.000 đồng/kg. Tại Lào Cai, giá lợn hơi hôm nay tăng 4.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Trái lại, giá lợn hơi tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg. Mức giá này tại Thái Bình giảm nhẹ 1.000 đồng, còn là 69.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá. Địa phương có giá lợn hơi cao nhất khu vực là Hưng Yên, với mức giá 70.000 đồng/kg. Yên Bái, Hà Nam là hai tỉnh có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay (31/8) được điều chỉnh giảm ở nhiều nơi với biên độ rộng từ 1.000-10.000 đồng/kg và được thương lái thu mua quanh mức giá 60.000-67.000 đồng/kg. Còn tại Ninh Thuận, giá lợn hơi giảm sâu nhất, tới 10.000 đồng/kg xuống còn giá 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tại Bình Thuận, thương lái thu mua lợn hơi giá 64.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg so với ngày 30/8. Tại các tỉnh Nghệ An và Bình Định giá lợn hơi lần lượt giảm từ 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg, được thu mua với giá 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ghi nhận giá lợn hơi cao nhất khu vực, với mức giá 67.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi được điều chỉnh giảm từ 1.000-6.000 đồng/kg, được thương lái thu mua trong khoảng 60.000-70.000 đồng/kg. Hạnh Nguyễn