Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ngày 18/12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu “xì-po”, 54 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng bị khởi tố, tạm giam với tội danh trên còn 9 đối trượng khác, trong đó có Võ Minh Chí (33 tuổi) là con trai và Võ Minh Phụng (41 tuổi) là em ruột của Hiếu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định và lệnh tạm giam Võ Hoàng Hiếu. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân về tụ điểm tệ nạn xã hội tại xã Hoà Bình (huyện Chợ Mới), Ban lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ, khoảng 11h ngày 8/12 vừa qua, lực lượng công an bí mật ập vào bắt quả tang 33 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: T.T.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 con gà đá, 15 điện thoại di động, hơn 70 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu cùng 4 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 40 con gà đá, 13 xe máy...

Qua đấu tranh, Hiếu cùng các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi đá gà ăn thua bằng tiền. Địa điểm đá gà bị bắt quả tang do Hiếu cùng đàn em đứng ra tổ chức.

Ngoài hiện trường diễn ra vụ việc nói trên, công an còn phát hiện phía sau nhà Hiếu được đối tượng này và đàn em tổ chức che chắn rất tinh vi thành nơi có thể tổ chức đá gà, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tố giác, cung cấp thông tin về những hoạt động vi phạm pháp luật khác (cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản…) của băng nhóm do Hiếu “Xì-po” cầm đầu để xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án. Ảnh: T.T.

Lai lịch bất hảo của trùm giang hồ

Trước đó, vào tháng 3/2012, Hiếu bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 17 năm tù về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cưỡng đoạt tài sản", "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" và "Làm nhục người khác". Đối tượng này chấp hành xong án phạt tù vào tháng 11/2022.

Theo cơ quan công tố, cuối tháng 10/2010, nhận lời đòi nợ thuê, Hiếu chỉ đạo đàn em đến sân vận động An Giang bắt người đàn ông ngụ tỉnh Đồng Tháp đưa đi đánh đập, buộc viết giấy nợ 50 triệu đồng.

Khi bị công an truy tìm, Hiếu bỏ trốn sang tỉnh Vĩnh Long nhưng bị bắt ngay sau đó.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ngoài việc lập trường gà để thu tiền, trùm giang hồ An Giang còn bảo kê nhà hàng, khách sạn và đòi nợ thuê.

