Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) vừa niêm yết biểu lãi suất mới với mức giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-12 tháng và giảm 0,25 điểm phần trăm cho tiền gửi kỳ hạn từ 15-36 tháng.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng đang được BacA Bank trả 6,2%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng là 6,25%/năm; kỳ hạn 12 tháng 6,3%/năm và kỳ hạn 15-36 tháng là 6,4%/năm.

Tuy nhiên, BacA Bank cho biết biểu lãi suất mới này chính thức có hiệu lực từ ngày mai, 13/9.

Trong khi đó, Ngân hàng PG Bank công bố giảm lãi suất huy động từ hôm nay với tiền gửi các kỳ hạn từ 1-13 tháng.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 1-3 tháng giảm từ mức tối đa 4,75% xuống còn 4,45%/năm.

Lãi suất kỳ hạn từ 6-9 tháng được PG Bank giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 6%/năm. Mức giảm tương tự cũng diễn ra đối với tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng khi lãi suất các kỳ hạn này còn 6,1%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng được giữ nguyên mức 6,6%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng cũng giữ nguyên mức lãi suất cũ 6,7%/năm.

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) cũng giảm lãi suất huy động kể từ hôm nay với mức giảm 0,3 điểm phần trăm các kỳ hạn tiền gửi từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động online mới nhất của Saigonbank, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng chỉ còn 5,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm còn 5,9%/năm.

Kỳ hạn 13 tháng là kỳ hạn duy nhất được Saigonbank duy trì mức lãi suất trên 6% khi đang có lãi suất là 6,3%/năm. Các kỳ hạn còn lại từ 18-36 tháng cũng chỉ còn 5,9%/năm từ mức 6,2%/năm của ngày hôm qua.

Ngân hàng Eximbank cũng có động thái giảm lãi suất huy động trong sáng nay. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chỉ diễn ra đối với tiền gửi kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng và 6 tháng.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 2-3 tháng được Eximbank giảm 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 4%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng đối với huy động online giảm 0,2 điểm phần trăm còn 5,2%/năm.

Với lần điều chỉnh lãi suất này, Eximbank trở thành ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động tới hai lần kể từ đầu tháng 9. Trước đó, ngân hàng này đã giảm lãi suất ở tất cả các kỳ hạn vào ngày 5/9.

Với việc vừa có thêm Eximbank, BacA Bank, PG Bank và Saigonbank công bố giảm lãi suất huy động, đã có 13 ngân hàng giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 9. Các ngân hàng đã giảm trước đó gồm: MB, OCB, Sacombank, SHB, GPBank, Techcombank, ACB, Nam A Bank, KienLongBank.

Trong đó, nhiều ngân hàng đưa lãi suất huy động về dưới 6%/năm. Chỉ còn 2 ngân hàng duy trì lãi suất 7%/năm tại một số kỳ hạn dài, đó là HDB với kỳ hạn 13 tháng và CBBank với kỳ hạn 12 tháng trở lên.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 12 THÁNG 9 (%/năm) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG NCB 4,75 4,75 6,8 6,85 6,9 6,8 PVCOMBANK 4,25 4,25 6,7 6,7 6,8 6,9 CBBANK 4,2 4,3 6,6 6,7 6,9 7 VIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,7 6,7 6,6 HDBANK 4,75 4,75 6,6 6,7 6,8 6,8 VIETA BANK 4,6 4,6 6,5 6,6 6,7 6,7 DONG A BANK 4,5 4,5 6,35 6,45 6,7 6,9 SCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,4 6,3 BAOVIETBANK 4,4 4,75 6,3 6,5 6,8 6,7 LPBANK 4,35 4,35 6,3 6,3 6,4 6,8 BVBANK 4,4 4,7 6,25 6,35 6,55 6,55 BACA BANK 4,75 4,75 6,2 6,25 6,3 6,4 OCB 4,6 4,75 6,1 6,2 6,3 6,7 SHB 4,5 4,75 6,1 6,2 6,4 6,4 OCEANBANK 4,75 4,75 6,1 6,2 6,4 6,8 PG BANK 4,45 4,45 6 6 6,1 6,6 NAMA BANK 4,65 4,65 6 6,4 6,5 6,9 ABBANK 4,5 4,5 6 5,7 5,7 5,4 SAIGONBANK 3,6 4 5,7 5,7 5,9 5,9 MSB 4,5 4,5 5,7 5,7 5,8 5,8 GPBANK 4,75 4,75 5,65 5,75 5,85 5,95 VIB 4,75 4,75 5,6 5,6 6,2 SACOMBANK 3,7 3,9 5,5 5,8 6,2 6,4 VPBANK 4,4 4,45 5,5 5,5 5,8 5,1 TECHCOMBANK 3,7 3,85 5,45 5,5 5,55 5,55 MB 3,7 4 5,4 5,5 5,9 6,3 ACB 4,2 4,25 5,4 5,4 5,6 KIENLONGBANK 4,75 4,75 5,4 5,6 5,7 6,4 TPBANK 4,35 4,55 5,4 5,4 5,8 6,2 SEABANK 4,75 4,75 5,4 5,55 5,7 5,8 EXIMBANK 4 4 5,2 5,5 5,6 5,8 BIDV 3,3 4,1 4,9 4,9 5,8 5,8 AGRIBANK 3,6 4,1 4,9 4,9 5,8 5,5 VIETCOMBANK 3 3,8 4,7 4,7 5,8 5,8 VIETINBANK 3,2 4 4,7 4,7 5,8 5,8

Trong tuần trước, thanh khoản trên hệ thống ngân hàng duy trì ổn định và trên kênh thị trường mở tiếp tục không có hoạt động mới điễn ra. NHNN đều đặn chào thầu tổng cộng 12 nghìn tỷ trên kênh kỳ hạn 7 ngày nhưng không có khối lượng trúng thầu nào được ghi nhận.

NHNN thông báo tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 29/8 chỉ đạt 5,33% so với cuối năm 2022 (tương đương 9,87% so với cùng kỳ). Như vậy, tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng có cải thiện so với tháng trước (tăng thêm gần 92 nghìn tỷ đồng), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ, với nguyên nhân đến từ phía cầu doanh nghiệp không hấp thụ được vốn trong khi thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dư thừa và còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng tín dụng (toàn hệ thống còn khoảng 9% để tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 tương đương khoảng 1 triệu tỷ đồng).

Trên thị trường ngoại hối, trái ngược với xu hướng trong khu vực, diễn biến tỷ giá VND/USD hạ nhiệt. Tỷ giá liên ngân hàng kết thúc tuần qua tuần ở vùng 24.061 đồng/USD, giảm 20 đồng so với tuần trước đó.

Tỷ giá niêm yết của Vietcombank trái ngược đã bật tăng 40 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, đạt 24.270 đồng/USD, trong khi đó tỷ giá tự do giao dịch ổn định quanh vùng 24.180 – 24.200 đồng/USD.