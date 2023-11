Theo số liệu từ NHNN, tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 7,1% so với cuối năm 2022 (tăng nhẹ so với mức 6,9% vào cuối tháng 9). Bên cạnh đó, trong cuộc họp thường kỳ tháng 10, NHNN cho biết mức lãi suất trung bình của những khoản cho vay mới giảm khoảng 200 – 220 điểm cơ bản so với cuối năm 2022 – cao hơn mức mục tiêu giảm khoảng 150 điểm cơ bản. Lãi suất cho những khoản vay hiện tại có tốc độ giảm chậm hơn do độ trễ với lãi suất huy động. Đáng chú ý, mức lãi suất trung bình (tính chung khoản vay mới và cũ) của một số ngân hàng TMCP nhà nước giảm mạnh như VCB (5,94% - giảm 175 điểm cơ bản so với cuối năm 2022) hay BIDV (6,46% - giảm 259 điểm cơ bản). Trong tuần vừa qua NHNN tiếp tục chào thầu tín phiếu NHNN với kỳ hạn 28 ngày, đã có 56,75 nghìn tỷ đồng tín phiếu trúng thầu, lãi suất ở mức 1,50% (tăng 5 điểm cơ bản so với cuối tuần trước đó). Với 46,9 nghìn tỷ đồng đáo hạn, tổng khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường tăng lên mức 203,2 nghìn tỷ đồng (từ mức 193,3 nghìn tỷ).