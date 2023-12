{"article":{"id":"2226455","title":"Người đàn ông từ bỏ quá khứ tăm tối, cưới được vợ xinh như hoa hậu","description":"Tuổi trẻ, Lâm Chấn Huy tụ tập bạn bè ăn chơi, nhậu nhẹt… Từ sau cái chết của người em thân thiết, anh thức tỉnh, tu tâm, cưới được vợ xinh như hoa hậu.","contentObject":"<p><strong>Quá khứ tăm tối</strong></p>

<p>Ca sĩ Lâm Chấn Huy (42 tuổi, TP.HCM) có tên thật là Hoàng Văn Hiệp, nổi tiếng từ đầu những năm 2000. Anh được ca sĩ đàn anh Lương Gia Huy phát hiện tài năng, dìu dắt vào TP.HCM lập nghiệp. </p>

<p>Dù được đàn anh giúp đỡ tận tình nhưng Lâm Chấn Huy chưa có cơ hội chuyển mình. Đến khi tham gia vào đoàn Minh Đen, anh thường được đi diễn ở các tỉnh.</p>

<p>Trong quá trình theo đoàn lưu diễn, chàng trai Hoàng Văn Hiệp có cơ duyên gặp nghệ sĩ Tô Kiều Lan và danh hài Tiến Cường. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-4-go-cua-tham-nha-859.png?width=768&s=Ha_M3MmcmjaIp0dP0-WdVg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-4-go-cua-tham-nha-859.png?width=1024&s=fZe-VXcxNPi4cVuZ2oFdcA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-4-go-cua-tham-nha-859.png?width=0&s=DZrXWjcI3lxGUAOZtAytiQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-4-go-cua-tham-nha-859.png?width=768&s=Ha_M3MmcmjaIp0dP0-WdVg\" alt=\"anh 4 go cua tham nha.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-4-go-cua-tham-nha-859.png?width=260&s=8mmZv2_pGDMmkaYtbbpEyA\"></picture>

<figcaption>Nam ca sĩ không ngại ngùng, kể hết sai lầm trong quá khứ</figcaption>

</figure>

<p>“Anh Tiến Cường nhận xét tôi to cao, sáng sủa nhưng tại sao vẫn chưa nổi tiếng. Thế nên, anh đổi nghệ danh của tôi thành Lâm Chấn Huy.</p>

<p>Thật khó tin là ngày hôm sau, tôi lên sân khấu hát với nghệ danh mới, liền được khán giả yêu mến. </p>

<p>Từ đó, tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn, tạo dấu ấn qua một số ca khúc nổi tiếng”, Lâm Chấn Huy chia sẻ trong tập 192, chương trình<em> <a href=\"https://vietnamnet.vn/go-cua-tham-nha-tag7372814802687066732.html\">Gõ cửa thăm nhà</a></em>.</p>

<p>Năm 2013, nam ca sĩ chia tay bạn gái gắn bó 8 năm. Hậu chia tay, anh sa vào ăn chơi trác táng, vùi mình trong bia rượu.</p>

<p>Anh Huy kể, đỉnh điểm giai đoạn “hư hỏng” của anh là năm 2015. Lúc này, anh nổi tiếng, rủng rỉnh tiền bạc, bạn bè và người đẹp vây quanh.</p>

<p>Trước cám dỗ, nam ca sĩ không cưỡng lại được khiến bố mẹ ở quê buồn rầu. Anh ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Thậm chí, nửa đêm, bạn rủ đi vũ trường, anh cũng hưởng ứng.</p>

<p>Lâm Chấn Huy tâm sự: “Đó là khoảng thời gian sai lầm nhất của tôi. Dù thị phi bủa vây nhưng tôi không tỉnh ngộ.</p>

<p>Cho đến khi người em thân thiết qua đời, tôi thức tỉnh, tự giam mình trong nhà. Tôi nằm trên giường cả ngày, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, cứ như thế suốt 4-5 ngày.</p>

<p>Người em đó rất thân với tôi, đi đâu cũng có nhau. Tôi nhận ra, nếu mình cứ ăn chơi như hiện tại thì không biết cuộc đời sẽ về đâu”.</p>

<p>Đến lúc ngộ ra, Lâm Chấn Huy vội đến bên ban thờ Phật sám hối. Anh biết chỉ có Phật pháp mới có thể giúp mình thoát ra khỏi tăm tối.</p>

<p><strong>U50 hạnh phúc bên vợ con</strong></p>

<p>Nhận ra sai lầm của bản thân, Lâm Chấn Huy hướng đến tu tập, mỗi ngày đều niệm Phật. Ngoài thời gian tu dưỡng thân tâm, anh đi hát, tập trung phát triển nghề nghiệp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-3-go-cua-tham-nha-860.png?width=768&s=BsHILYXSS3oE3CHV97Sehw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-3-go-cua-tham-nha-860.png?width=1024&s=BcBBxCeNrGSYYH0xKRpk1A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-3-go-cua-tham-nha-860.png?width=0&s=7ZcN5kao7JUy-CWe4nBOfQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-3-go-cua-tham-nha-860.png?width=768&s=BsHILYXSS3oE3CHV97Sehw\" alt=\"anh 3 go cua tham nha.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-3-go-cua-tham-nha-860.png?width=260&s=Z98_fUyFbV4Jn2_ChCDJxQ\"></picture>

<figcaption>Người vợ xinh đẹp của ca sĩ Lâm Chấn Huy</figcaption>

</figure>

<p>Nam ca sĩ thẳng thắn: “Tôi tu tâm dưỡng tính từ những điều nhỏ nhất. Từ chỗ đam mê sắc dục, tôi tập, mỗi lần ra đường, nếu thấy cô nào ăn mặc quyến rũ thì phải quay mặt chỗ khác. Dần dà, tôi không còn mê đắm chuyện trai gái nữa”.</p>

<p>Khi anh thức tỉnh, cuộc sống xung quanh cũng thay đổi tích cực. Những người bạn thường rủ rê anh nhậu nhẹt, chơi bời không còn tìm đến, thậm chí không muốn gặp lại anh.</p>

<p>Cuộc đời anh sang trang đúng nghĩa khi gặp gỡ và kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Thu Hương. Chị Hương sở hữu nhan sắc xinh như hoa hậu, biết vun vén tổ ấm. Chị sẵn sàng tạm gác sự nghiệp riêng, làm quản lý cho chồng.</p>

<p>Chị Hương kể, lúc mới quen, chị không biết bên cạnh anh Lâm Chấn Huy có rất nhiều bóng hồng, có người còn muốn “trao thân”. Ban đầu, chị chưa thể thích nghi, tự chuốc lấy muộn phiền. </p>

<p>Tuy nhiên, nam ca sĩ động viên, khẳng định: “Cái gì của em thì mãi mãi là của em. Điện thoại của anh đó, em cứ cầm kiểm tra thoải mái”.</p>

<p>Hiểu được tình cảm của anh Huy, chị Hương không còn nghi ngại, dốc lòng xây đắp tổ ấm. Chị được chồng tin tưởng giao quyền quản lý tài chính. </p>

<p>“Tôi không biết số tài khoản ngân hàng của mình, chưa biết cách chuyển tiền và cũng không muốn học. </p>

<p>Tôi chỉ đi hát, tu tập và chăm lo cho vợ con. Nếu có việc cần đến tiền thì tôi nhờ vợ làm giúp”, nam ca sĩ cho biết.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-go-cua-tham-nha-861.png?width=768&s=1pZhtuW4SanMZv5N2PwBUQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-go-cua-tham-nha-861.png?width=1024&s=pOSIaUXdMvRcg4yDZwT-FQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-go-cua-tham-nha-861.png?width=0&s=RYEgV_qXe8YvEp0QWqdBVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-go-cua-tham-nha-861.png?width=768&s=1pZhtuW4SanMZv5N2PwBUQ\" alt=\"anh 2 go cua tham nha.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-2-go-cua-tham-nha-861.png?width=260&s=9HyZxxtwNxUrrYm6K4qtdg\"></picture>

<figcaption>U50, nam ca sĩ hạnh phúc bên vợ con</figcaption>

</figure>

<p>Hiện tại, Lâm Chấn Huy sống rất hạnh phúc bên vợ con. Bố mẹ thấy anh thay đổi nên vui vẻ, khỏe mạnh hơn trước. </p>

<p>Anh luôn cảm ơn những điều đã trải qua trong quá khứ. Dù có tiền anh cũng không thể mua được những bài học đắt giá đó.</p>

<p>Anh nói, nếu ngày đó, anh không tu tâm mà cứ sa đọa thì hiện tại đã không thể ngồi trò chuyện với êkíp chương trình. Hoặc, anh đã rơi vào cảnh vào tù ra tội, gặp tai nạn hoặc nửa tỉnh nửa mê…</p>

<p>Anh hy vọng những bạn trẻ từ quê ra phố nên nhìn vào vết xe đổ của anh mà giữ mình, sống tích cực.</p>

