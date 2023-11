Ngày 21/11, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh giao sở chủ trì, phối hợp các sở, ngành cùng địa phương thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Mùa hoa dã quỳ ở Lâm Đồng thu hút du khách. Ảnh: Bình An.

Động thái này được đưa ra khi UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá công tác quản lý nhà nước còn tồn tại nhiều hạn chế trong kinh doanh du lịch. Cơ sở kinh doanh du lịch tự phát, chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, xuất hiện tình trạng tình trạng bội tín trong kinh doanh, ứng xử thiếu văn minh và chưa đảm bảo an toàn cho du khách.

Vì thế, đoàn kiểm tra tập trung vào các điều kiện pháp lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định nghề nghề kinh doanh có điều kiện, như: an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động…. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn về người lao động, đăng ký giá, niêm yết công khai của các sơ sở trên cũng bị kiểm tra.

Theo bà Ngọc, quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch và khách quan và tùy mức độ, tính chất vi phạm để có biện pháp xử lý theo quy định. Cụ thể hơn, khi phát hiện các dịch vụ chưa đảm bảo đầy đủ an toàn thì kiên quyết đình chỉ hoạt động dịch vụ cho đến khi đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định.

Khu du lịch nơi có 4 du khách nước ngoài tử vong ở Lâm Đồng. Ảnh: VL.

Bên cạnh đó, đoàn liên ngành sẽ lập biên bản, công khai thông tin về các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh, ứng dụng du lịch thông minh và các hình thức phù hợp khác, nhằm tạo điều kiện cho du khách dễ dàng lựa chọn những đơn vị kinh doanh du lịch chất lượng, uy tín.

Gần đây, một số du khách tới Lâm Đồng chơi đã gặp sự cố. Gần nhất, sáng 26/10, nữ du khách Hàn Quốc tham quan núi Langbiang, lúc chụp ảnh trên mỏm đá bị ngã xuống tử vong. Sau cự cố trên, doanh nghiệp thông báo dừng mọi hoạt động tham quan tại khu du lịch Langbiang đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 24/10, lũ bất ngờ đổ về dòng suối ở khu du lịch Làng Cù Lần ở xã Lát, huyện Lạc Dương, khiến 4 du khách Hàn Quốc tử vong. UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương, công ty tăng cường quản lý, rà soát hoạt động tổ chức tour du lịch mạo hiểm, dã ngoại, bảo đảm an toàn cho khách.