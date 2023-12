{"article":{"id":"2226902","title":"Lâm Đồng xây dựng hệ thống thông tin theo dõi, cảnh báo lở đất, ngập lụt","description":"Lâm Đồng có nhiều loại hình thiên tai, trong đó phổ biến nhất là tình trạng sói lở đất, lũ quét. Thiên tai để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản.","contentObject":"<p>Lâm Đồng là tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên dù ít ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới nhưng tỉnh lại bị ảnh hưởng gián tiếp dẫn tới tình trạng mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập, mưa đá, lốc xoáy, sạt lở đất, sương muối, hạn hán, sét.</p>

<p>Đến mùa mưa, Lâm Đồng lại đối diện với tình trạng sạt lở đất ở các tuyến đường, các bờ sông, bờ suối. Địa hình tại Lâm Đồng có độ cao trên 1000m, đất đỏ bazan, đất phù sa…, có độ dốc cao nếu mưa lớn kéo dài sẽ dẫn tới nguy cơ sạt trượt đất. Tại các thành phố thị xã cũng có hiện tượng sạt lở đất như Đà Lạt, thị trấn Dran. </p>

<p>Năm 2023, Lâm Đồng ghi nhận 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng như sự cố sạt lở đất, gãy ta luy làm chết 2 người tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (phường 10, Đà Lạt vào tháng 6).</p>

<p>Ngày 30/7, sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc khiến 4 người chết. Hiện nay trên toàn tỉnh ghi nhận 73 vị trí có nguy cơ bị ngập khi xảy ra mưa lớn, hơn 160 vị trí có thể sạt lở đất.</p>

<p>Cuối tháng 10/2023, một trận lũ quét đã xảy ra làm lật xe jeep du lịch ở làng Cù Lần (gần Đà Lạt) làm 4 du khách Hàn Quốc tử vong.</p>

<p>Tình trạng ngập lụt đô thị ở thành phố Đà Lạt xảy ra trong vài năm gần đây ngày một nghiêm trọng và với tần suất ngày càng cao.</p>

<p>Năm 2023, UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Đà Lạt đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng chống thiên tai trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lamdong-1044.png?width=768&s=QPBiMxq0gXFgrInrxp_y5Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lamdong-1044.png?width=1024&s=-Ab3jmexq_oYlJoBpiGyjA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lamdong-1044.png?width=0&s=9yF2Q4UI9Tvds1TXOJfxWQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lamdong-1044.png?width=768&s=QPBiMxq0gXFgrInrxp_y5Q\" alt=\"lamdong.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lamdong-1044.png?width=260&s=JMvUnLuDGJ_t2b-5h_XAzg\"></picture>

<figcaption>Xây kè phòng chống lở đất tại TP. Đà Lạt. Ảnh: Xuân Sơn. </figcaption>

</figure>

<p>Rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất để chủ động phòng chống và ứng phó; nâng cao năng lực cảnh báo nhằm tránh sự cố tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Đà Lạt sẽ lắp thiết bị cảnh báo sớm tại các điểm nguy cơ sạt lở, ngập úng.</p>

<p>Người dân có thể dụng mini app \"Phòng chống thiên tai Việt Nam\", cập nhật nhanh chóng tình hình thời tiết, cảnh báo khẩn cấp về thiên tai tại các địa phương và các kỹ năng phòng chống, ứng phó với từng loại thiên tai. </p>

<p>Trong kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh Lâm Đồng từ nay tới năm 2025, địa phương tập trung nhiều giải pháp trong đó có nâng cao năng lực của lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ cấp tỉnh tới cơ sở, năng lực phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng.</p>

<p>Lâm Đồng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Phòng chống thiên tai, các văn bản hướng dẫn, các loại hình thiên tai thường xảy ra và phương pháp phòng chống.</p>

<p>Qua đó, người dân sẽ thành ý thức chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội.</p>

<p>Về cơ sở vật chất, Lâm Đồng đầu tư xây dựng hệ thống thông tin theo dõi, cảnh báo, kiểm soát, chỉ đạo ứng phó thiên tai, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo hướng tự động hóa như hệ thống trạm đo mưa tự động chuyên dùng; hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt, dông sét.</p>

<p>Các giải pháp công trình như các khu có mật độ dân cư cao, các công trình lịch sử, hạ tầng cơ sở quan trọng có thể được bảo vệ bằng hệ thống tường kè bao kết hợp các rãnh thoát nước.</p>

<p>Lắp đặt các hệ thống cảnh báo, đo đạc, ống thu nước ngầm tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, xây dựng nhà ở an toàn chống gió lớn, gió giật.</p>

<p>Các địa phương chú trọng xây dựng các trụ sở cơ quan, trường học kết hợp làm nhà tránh trú an toàn khi có bão.</p>

<p>Trong công tác ứng phó với thiên tai, tập trung ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉ huy, điều hành ứng phó (Công nghệ nhận tin, truyền tin, công nghệ hỗ trợ công tác chỉ huy); đảm bảo lãnh đạo Ban Chỉ huy nhận được bản tin cảnh báo thiên tai qua thiết bị di động; cán bộ văn phòng thường trực và các thành viên nhận, phát tin và chỉ huy qua thiết bị di động, sử dụng app VNDMS,...</p>

<p>Biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và người dân trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc điểm địa phương.</p>

<p><strong>Hà Minh </strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/lam-dong-no-luc-phong-chong-lo-dat-ngap-lut-2226902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lam-dong-xay-dung-he-thong-thong-tin-theo-doi-canh-bao-lo-dat-ngap-lut-1042.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/lam-dong-xay-dung-he-thong-thong-tin-theo-doi-canh-bao-lo-dat-ngap-lut-1043.png","updatedDate":"2023-12-14T15:27:46","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226395","title":"Bình Định đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu để phục vụ người dân","description":"Ngoài việc đem lại sự thuận tiện cho công dân, dữ liệu được số hóa còn phục vụ công tác truy vết tội phạm.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-binh-dinh-noi-ve-y-nghia-lon-cua-so-hoa-du-lieu-2226395.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/binh-dinh-day-manh-so-hoa-ket-noi-du-lieu-de-phuc-vu-nguoi-dan-919.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T14:00:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226766","title":"Sở LĐ-TB&XH Bình Định tích cực cập nhật dữ liệu trên không gian số","description":"UBND tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình tới cấp huyện, xã. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH tích cực cập nhật dữ liệu trên không gian số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-ld-tb-xh-binh-dinh-tich-cuc-cap-nhat-du-lieu-tren-khong-gian-so-2226766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/anh-1-du-lieu-537.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T09:14:54","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219448","title":"Bình Định: áp dụng chuyển đổi số, đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời","description":"Chi bộ Đảng khu vực Vĩnh Liêm, thị xã An Nhơn (Bình Định) tích cực áp dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, giúp đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời, giảm thời gian đi lại, tránh lãng phí.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ap-dung-chuyen-doi-so-dang-vien-nam-bat-thong-tin-kip-thoi-2219448.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ap-dung-chuyen-doi-so-dang-vien-nam-bat-thong-tin-kip-thoi-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225468","title":"Dùng mã QR giới thiệu điểm đến, tạo app quảng bá du lịch, Bình Định 'hút' khách","description":"Lượng khách du lịch đến Bình Định tăng tốt so với cùng kỳ năm 2022, tỉnh đang dùng mã QR, xây dựng ứng dụng quảng bá du lịch và cơ sở dữ liệu để giới thiệu về địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-2225468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dung-ma-qr-gioi-thieu-diem-den-tao-app-quang-ba-du-lich-binh-dinh-hut-khach-14.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226193","title":"Cần chuyển đổi số từ ‘người đứng đầu’ trong hợp tác xã","description":"Chuyển đổi số giúp ích cho hợp tác xã (HTX) nâng cao hiệu quả kinh tế. Vì thế, việc chuyển đổi số từ 'người đứng đầu' HTX góp phần quan trọng trong tình hình hiện nay.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-chuyen-doi-so-tu-nguoi-dung-dau-trong-hop-tac-xa-2226193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-chuyen-doi-so-tu-nguoi-dung-dau-trong-hop-tac-xa-1364.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:37:19","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226916","title":"Cảnh báo sớm về tình trạng ngập mặn trên app Tiengiangs","description":"Là địa phương không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới nhưng Tiền Giang lại có các loại hình thiên tai đặc trưng của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-bao-som-ve-tinh-trang-ngap-man-tren-app-tiengiangs-2226916.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/tien-giang-1026.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225553","title":"Hàng loạt sở, ngành tại Bình Định đã ứng dụng chuyển đổi số xuống tận xã","description":"Thông tin từ “Sổ tay điện tử chuyển đổi số” của tỉnh Bình Định cho thấy, hệ thống các phần mềm của nhiều cơ quan Nhà nước tại Bình Định đã được sử dụng, cập nhật dữ liệu tới cấp xã.","displayType":1,"category":{"name":"Chuyển đổi số","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so","relatedIds":["00MQ3V","00MEPD","00MDEI","00MK8V"],"subIds":["00M7F7","00MQ3V","00MEPD","00MYME","00MIU2","00MPCK","00MDEI","00MGL7","00MK8V"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-so-nganh-tai-binh-dinh-da-ung-dung-chuyen-doi-so-xuong-tan-xa-2225553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hang-loat-so-nganh-tai-binh-dinh-da-ung-dung-chuyen-doi-so-xuong-tan-xa-253.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:30:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226930","title":"Bình Định ưu tiên phát triển công nghệ ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Bình Định ưu tiên phát triển công nghệ dự báo sớm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai nhằm hạn chế tổn hại.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-tich-cuc-ung-pho-voi-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-2226930.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/binh-dinh-uu-tien-phat-trien-cong-nghe-ung-pho-voi-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-1006.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225087","title":"Chuyển đổi số thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào du lịch","description":"Bình Định - Lai Châu liên kết phát triển du lịch, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc cũng như thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, thương mại - dịch vụ, chuyển đổi số...","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-2225087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-doi-so-thuc-day-xuc-tien-dau-tu-vao-du-lich-606.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225054","title":"Chuyển đổi số là một thành tố trong chủ đề năm 2024 của TP.HCM","description":"Việc chọn chuyển đổi số làm một thành tố của chủ đề năm 2024 là thách thức rất lớn, nhưng sẽ là động lực để toàn thể hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tp-hcm-2225054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/chuyen-doi-so-la-mot-thanh-to-trong-chu-de-nam-2024-cua-tphcm-968.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T19:59:49","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225434","title":"Phiên giao dịch giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản huyện Ba Vì","description":"Phiên giao dịch, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn tháng 12 tại huyện Ba Vì phát huy vai trò cầu nối, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phien-giao-dich-gioi-thieu-san-pham-nong-san-huyen-ba-vi-2225434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/phien-giao-dich-gioi-thieu-quang-ba-san-pham-nong-san-huyen-ba-vi-304.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:21:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226816","title":"Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai","description":"Các địa phương tại Thanh Hóa từ cấp xã trở lên đều có Ban chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn và đầu tư các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-2226816.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/xay-dung-co-so-du-lieu-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-980.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226891","title":"Ứng dụng công nghệ trong cảnh báo thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Để phòng chống và ứng phó thiên tai, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đầu tư cơ sở vật chất các vị trí xung yếu, ứng dụng đo mưa tự động và rà soát các khu vực thường xảy ra sạt lở đất để có kịch bản phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-cong-nghe-trong-canh-bao-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-2226891.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/ung-dung-cong-nghe-trong-canh-bao-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-834.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T13:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224705","title":"Nghệ An có gần 8.000 trang tin điện tử, fanpage ở các cấp","description":"Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 7.982 trang thông tin điện tử thành phần 3 cấp gồm xã, phương, thị trấn; hệ thống fanpage trên mạng xã hội facebook của sở, ngành, địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-co-gan-8-000-trang-tin-dien-tu-fanpage-o-cac-cap-2224705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-an-co-gan-8000-trang-tin-dien-tu-fanpage-o-cac-cap-1267.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T21:48:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224664","title":"Nhiều kế hoạch lớn của Hải Dương gắn với chuyển đổi số","description":"Hải Dương sẽ nhấn mạnh vào một số ngành, lĩnh vực để triển khai cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, mang lại giá trị hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-ke-hoach-lon-cua-hai-duong-gan-voi-chuyen-doi-so-2224664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nhieu-ke-hoach-lon-cua-hai-duong-gan-voi-chuyen-doi-so-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:23:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224509","title":"Bứt phá ngoạn mục, Thăng Bình giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính","description":"Huyện Thăng Bình đã giành giải nhất cuộc thi cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 trên sóng truyền hình Quảng Nam.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-2224509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/but-pha-ngoan-muc-thang-binh-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-cai-cach-hanh-chinh-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:20:57","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226853","title":"Kiên Giang đầu tư ứng dụng công nghệ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Kiên Giang là tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như bão, mưa dông, hạn hán, xâm nhập mặn... việc đầu tư hệ thống dự báo sớm thiên tai giúp địa phương đưa ra các kế hoạch phòng chống kịp thời.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kien-giang-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-phong-chong-thien-tai-2226853.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/kien-giang-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-778.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223973","title":"Ngành chăn nuôi và thú y Bình Định hướng tới quản lý 4.0","description":"Thông tin từ lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Định, đơn vị này đã ban hành kế hoạch “Chuyển đổi số lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nganh-chan-nuoi-vs-thu-y-binh-dinh-huong-toi-quan-ly-4-0-2223973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nganh-chan-nuoi-va-thu-y-binh-dinh-huong-toi-quan-ly-40-168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:57:00","option":524292,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226708","title":"Hoàn thiện và triển khai cài đặt ứng dụng 'PCTT Quảng Nam'","description":"Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện ứng dụng “PCTT Quảng Nam” để kịp thời nắm bắt các thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai trên địa bàn tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoan-thien-va-trien-khai-cai-dat-ung-dung-pctt-quang-nam-2226708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mua-lu-1694.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T23:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224308","title":"Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành 33/39 chỉ tiêu chuyển đổi số được giao năm 2023","description":"Qua 11 tháng thực hiện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 33/39 chỉ tiêu về chuyển đổi số Ủy ban Quốc gia giao trong năm 2023, tiếp tục duy trì các kết quả đạt được trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-33-39-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-2224308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ba-ria-vung-tau-hoan-thanh-3339-chi-tieu-chuyen-doi-so-duoc-giao-nam-2023-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:25:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226677","title":"Hue-S ứng dụng hiệu quả về cảnh báo ngập lụt, thiên tai","description":"Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai tại Thừa Thiên Huế đã mang lại hiệu quả, thông tin kịp thời tới người dân và cơ quan chức năng để có phương án ứng phó.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hue-s-ung-dung-hieu-qua-ve-canh-bao-ngap-lut-thien-tai-2226677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/ung-dung-hue-s-611.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226741","title":"Điện Biên ứng dụng công nghệ trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn","description":"Địa hình núi cao, dốc, khe sâu nên tỉnh Điện Biên thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại cả về người và tài sản. Trong khi đó, công tác phòng chống thiên tai tại đây còn nhiều hạn chế.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-bien-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-2226741.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dien-bien-ung-dung-cong-nghe-trong-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-1667.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T23:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223349","title":"Thanh niên Đồng Nai quan tâm giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục","description":"Chuyển đổi số trong giáo dục là một nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể và phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai đồng bộ.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-2223349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-nien-dong-nai-quan-tam-giai-phap-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-1251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T20:44:27","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225209","title":"Chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc đưa nông sản ra thị trường thế giới","description":"Thời gian qua, tỉnh Hoà Bình chú trọng công tác quảng bá, xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy và tăng tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp đặc biệt nhóm cây ăn quả có múi được tiêu thụ ở các thị trường lớn.","displayType":1,"category":{"name":"TT&TT địa phương","detailUrl":"/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-truyen-thong/dia-phuong","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dan-dia-ly-truy-xuat-nguon-goc-dua-nong-san-ra-thi-truong-the-gioi-2225209.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chi-dan-dia-ly-truy-xuat-nguon-goc-dua-nong-san-ra-thi-truong-the-gioi-230.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:16:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221667","title":"Dữ liệu số giúp ngành Y tế Bình Định đến gần hơn với người dân","description":"Chuyển đổi số trong ngành Y tế Bình Định giúp đơn vị này giải quyết được nhiều vấn đề như thăm khám, thủ tục hành chính trong thời gian qua.","displayType":1,"category":{"name":"Sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lieu-so-giup-nganh-y-te-binh-dinh-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-2221667.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/du-lieu-so-giup-nganh-y-te-binh-dinh-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-114.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:08:49","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa