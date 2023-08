Công an thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân.

Tổng lực cho "chiến dịch"

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng được sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi lễ phát động cao điểm và tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu 100% công nhân viên chức tại đơn vị mình đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thể hiện vai trò đi đầu, gương mẫu trong thực hiện Đề án 06, trong đó nổi bật như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Công an tỉnh ban hành Thư kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sở Thông tin và truyền thông và Công an tỉnh đã ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện cao điểm tuyên truyền hợp tác các cơ cấp tài khoản định danh điện tử, tập trung vào các ngày thứ 7, chủ nhật; phối hợp các cơ quan báo, đài mở chuyên mục trong giờ vàng, tăng thời lượng tuyên truyền; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông cử nhân viên hỗ trợ đăng ký sim chính chủ cho người dân. Sở Giáo dục và Đào tạo huy động học sinh, sinh viên hướng dẫn cho người thân; Tỉnh đoàn đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, đi đầu, hỗ trợ nhiệt tình lực lượng Công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

UBND các huyện, thành phố cũng ngay sau lễ phát động đã khẩn trương xây dựng văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, 7 địa phương ban hành kế hoạch (Đạ Huoai, Lạc Dương, Cát Tiên, Đam Rông, Bảo Lộc, Đơn Dương, Đức Trọng), 5 địa phương ban hành công văn (Đà Lạt, Lâm Hà, Đạ Tẻh, Di Linh, Bảo Lâm); 2 địa phương ban hành lời phát động kêu gọi nhân dân trên địa bàn hưởng ứng đợt cao điểm (Di Linh, Cát Tiên); tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã (Đạ Huoai, Bảo Lâm, Đức Trọng, Đơn Dương); tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc (Di Linh 19 máy, Lâm Hà 16 máy, Bảo Lâm 10 máy, Bảo Lộc 10 máy, Đức Trọng 6 máy, Đà Lạt 5 máy, Đơn Dương 5 bộ máy); một số địa phương (UBND huyện Di Linh...) đã quan tâm hỗ trợ kinh phí cho lực lượng trực tiếp thực hiện đợt cao điểm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng để tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, yêu cầu Đảng viên gương mẫu, đi đầu, tích cực tham gia đợt cao điểm, 4 địa phương ban hành Chỉ thị (Đạ Huoai, Lạc Dương, Cát Tiên, Đam Rông), 1 địa phương ban hành Nghị quyết (Đam Rông), 4 địa phương ban hành công văn (Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Tẻh), 1 địa phương ban hành Quyết định (Di Linh).

Công an tỉnh với vai trò thường trực đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 30/6/2023 để tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đợt cao điểm; tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch số 5790/KH-BCĐ ngày 05/7/2023 để chỉ đạo thực hiện thống nhất đợt cao điểm trên toàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tổ chức tuyên truyền vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu đúng thời hạn

Theo số liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu về dân cư đến ngày 15/6/2023, toàn tỉnh có 1.116417 công dân đã được cấp căn cước công dân, trong đó: 209.540 trường hợp hiện nay chưa đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử (2.331 học sinh chưa có điện thoại và sim; 93.881 đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa chưa có điện thoại và sim; 86.636 trường hợp đã chết, đi tù, đi nghĩa vụ quân sự, đi nước ngoài, vắng mặt tại địa phương; 26.692 trường hợp bệnh tật, già yếu không có khả năng sử dụng điện thoại, không có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử).

Có 906.877 trường hợp đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp 906.877 tài khoản, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra và được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự - Bộ Công an ghi nhận cấp tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đề ra. Để đạt được kết quả nêu trên, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong đợt cao điểm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương đã có sự chuyển biến trong nhận thức, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; lực lượng Công an các cấp tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, vất vả, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ để tổ chức triển khai hiệu quả.

Chính tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc của những người làm nhiệm vụ thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã góp phần đảm bảo dữ liệu dân cư của từng người dân trên địa bàn tỉnh “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Để kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm, Công an tỉnh cũng đề xuất đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể nêu trên.

Theo Diễm Thương (Báo Lâm Đồng)