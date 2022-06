Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Kể từ khi Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (năm 2010), hợp tác Việt Nam - Anh trong khuôn khổ song phương và đa phương đã có nhiều bước tiến tích cực trên các lĩnh vực, tiếp tục được kỳ vọng phát triển lên tầm cao mới trong bối cảnh nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao hai Bên đã ra Tuyên bố chung nhân dịp Kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược (2010 - 2020) với tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn. Năm 2021, bất chấp những khó khăn của đại dịch COVID-19, phía Anh đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo cấp cao thăm Việt Nam. Hai Bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, duy trì phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an LHQ, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và ASEAN - Anh.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh trong những năm qua phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì trao đổi Đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là tại Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP). Sự hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh.

Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6,6 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tăng mạnh được cho là chủ yếu nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) và sự phục hồi của chuỗi cung ứng sau đại dịch. Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu. Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang Anh là điện thoại - linh kiện, hàng dệt may, giày dép, sắt thép các loại, máy vi tính - linh kiện, hạt điều, cà phê, hạt tiêu và nhập khẩu từ Anh gồm máy móc, thiết bị, dược phẩm, sản phẩm hoá chất, hóa chất, nguyên phụ liệu dệt may - da giày, ô tô nguyên chiếc.Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước thời gian qua cũng có bước phát triển tích cực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà

Nhân chuyến thăm chính thức Vương Quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà để làm rõ hơn ý nghĩa của chuyến thăm cũng như nội dung trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len của Chủ tịch Quốc hội.

Phóng viên: Từ ngày 28/6 - 30/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Ông có thể cho biết rõ hơn ý nghĩa và mục đích của chuyến thăm chính thức này của Chủ tịch Quốc hội?

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà: Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle, Chủ tịch Quốc hội Vương Đinh Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len từ ngày 28/6 - 30/6/2022.

Đây là chuyến thăm rất quan trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tới châu Âu trong bối cảnh chúng ta đang thúc đẩy mối quan hệ của Việt Nam với các nước ở khu vực này, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đây cũng là bước để Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng cũng như triển khai công tác đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội cũng như các thành viên chính thức của Đoàn sẽ có những cuộc trao đổi với các đối tác của Vương quốc Anh để làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời tăng cường đan xen lợi ích giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Chuyến thăm cũng góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ Nghị viện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cũng như quan hệ song phương giữa hai nước. Trên kênh hợp tác nghị viện, chuyên thăm có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ta tới Anh sau 11 năm (Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Anh thăm 2011). Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao của nước ta trao đổi, bàn bạc các biện pháp tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương để nước ta có những đóng góp về hòa bình, ổn định và phát triển khu vực cũng như trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam với Vương quốc Anh, một nước lớn có vai trò, tiếng nói tại các cơ chế đa phương (thành viên G7, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc), có tiềm lực về tài chính và thế mạnh về công nghệ mới, ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề quan trọng như Biển Đông, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chuyến thăm cũng nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao giữa hai nước, hai Quốc hội; tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Anh; thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại - đầu tư, tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy hợp tác triển khai các cam kết tại Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP-26); ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phóng viên: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này?

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà: Trọng tâm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội lần này là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, thông qua kênh nghị viện để rà soát, thúc đẩy xây dựng các chính sách pháp luật làm đòn bẩy cho hợp tác kinh tế, tạo khung khổ pháp lý thuận lợi, thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) trong bối cảnh hậu Brexit.

Theo đó, chuyến thăm nhằm thúc đẩy tiếp xúc với các đối tác; tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt thúc đẩy thực thi, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với 2 nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo và ứng phó biến đổi khí hậu (triển khai cam kết tại COP-26) và các lĩnh vực tiềm năng khác. Thông qua các hoạt động tiếp xúc làm việc với chính giới, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam, chuyến thăm sẽ góp phần thu hút nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID-19.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, Tọa đàm về hợp tác giáo dục sẽ được tổ chức với sự tham gia của các trường Đại học hàng đầu, các tập đoàn, tổ chức giáo dục của Việt Nam và Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Nhân chuyến thăm lần này, ông kỳ vọng như thế nào về sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh nhằm đưa quan hệ song phương giữa hai nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn?

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà: Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len có quan hệ gắn bó chặt chẽ, quan hệ Nghị viện sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Các nghị sỹ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri ở các đơn vị bầu cử, do vậy việc trao đổi ý kiến giữa các nghị sỹ, đặc biệt là nghị sỹ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương của hai nước cũng như các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước mà các nghị sỹ hai bên cùng quan tâm để góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Sự hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

