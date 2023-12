{"article":{"id":"2223962","title":"Lần đầu tiên xuất hiện cuốn truyện tranh tài chính cho gia đình Việt","description":"'Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền', cuốn truyện tranh đầu tiên về kiến thức tài chính cho gia đình Việt mang tới nhiều câu chuyện thú vị, những “đơn thuốc” hữu hiệu để chữa trị tận gốc các căn bệnh liên quan đến sự hiểu biết về đồng tiền.","contentObject":"<p style=\"text-align: left;\"><strong>“Bác sĩ tài chính” Tiên Huyền và những đơn thuốc tài chính đặc hiệu</strong></p>

<p style=\"text-align: left;\">Tác giả Lê Thị Thúy Sen đã khéo léo khai thác các câu chuyện đời thường sinh động xoay quanh gia đình cậu bé Tín Dụng để cung cấp kiến thức hữu ích về ngân hàng, tài chính và đầu tư.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Đại gia đình đáng yêu với mẹ Kim Ngân, bố Tiết Kiệm, cậu bé Tín Dụng, em gái Tài chính cùng ông bà nội ngoại đã phải đối mặt với rất nhiều tình huống vui buồn, lo âu đến thót tim để thấm thía sự quan trọng của việc hiểu đúng, hiểu rõ về giá trị của đồng tiền, cách tiêu tiền thông minh, cách tránh bẫy lừa đảo liên quan đến gửi tiết kiệm và cả kiến thức về đầu tư tài chính, ngân hàng… May mắn là trong những thời điểm hoang mang nhất, họ đã nhận được sự trợ giúp đặc biệt của “bác sĩ tài chính” Tiên Huyền.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image align-left\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948554365520-704d1074f10835a3629d71323aa8d450-243.jpg?width=768&s=17fLgry4bdMvHw-AVKqxnA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948554365520-704d1074f10835a3629d71323aa8d450-243.jpg?width=1024&s=SeLCimO97M_geK4_69JOdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948554365520-704d1074f10835a3629d71323aa8d450-243.jpg?width=0&s=lAtTSqgTiPJMOiT0cPM42A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948554365520-704d1074f10835a3629d71323aa8d450-243.jpg?width=768&s=17fLgry4bdMvHw-AVKqxnA\" alt=\"z4948554365520 704d1074f10835a3629d71323aa8d450.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948554365520-704d1074f10835a3629d71323aa8d450-243.jpg?width=260&s=mJa0V3KXyJEGVB7Q_QU7hA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: left;\">Những “căn bệnh” xuất hiện trong cuốn truyện tranh không tàn phá sức khỏe của mỗi người nhưng nó lại khiến họ “ốm yếu” về tinh thần, mất phương hướng, thất thoát tài sản, thậm chí dẫn đến xung đột giữa những thành viên trong gia đình.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Hóa ra các “bệnh nhân” đến với “phòng khám” đặc biệt này rất đa dạng về nghề nghiệp và lứa tuổi: đó là những cậu bé cô bé khát khao tìm hiểu tri thức, những phụ huynh đang đau đầu tìm giải pháp dạy con ứng xử với tiền bạc, là những người cao tuổi, đồng bào thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa mong mỏi được trang bị kỹ năng sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng như: thanh toán online, cách phân biệt tiền giả, chọn nơi tin cậy để gửi tiết kiệm và vay vốn… </p>

<p style=\"text-align: left;\">Bác sĩ Tiên Huyền cùng các cộng sự đắc lực đã lắng nghe, “hội chẩn”, bắt bệnh và ra những đơn thuốc kỳ diệu như:<em> Đơn thuốc gửi tiết kiệm</em> với 4 Không (những điều không được làm) và 5 Có (những điều cần làm); <em>Đơn thuốc Tài chính cá nhân</em> với những liều thuốc đặc trị giúp mỗi “người bệnh” biết cách chi tiêu tiết kiệm để dự phòng tài chính cho tương lai, dành khoản tiền hoặc vay vốn đầu tư kinh doanh phù hợp và không quên khoản chi cho sức khỏe, du lịch nhằm tái tạo năng lượng…</p>

<p style=\"text-align: left;\"><strong>Những câu chuyện tài chính dẫn dắt bằng ca dao, tục ngữ Việt Nam</strong></p>

<p style=\"text-align: left;\">Chính tác giả đã chia sẻ rằng, khó khăn nhất khi chị viết <em>Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền </em>là chọn cách truyền đạt những kiến thức tưởng như khô khan đầy tính học thuật mà ai đọc cũng như bắt gặp hình ảnh của mình ở đó. Viết cho độc giả đại chúng chứ không khu biệt ở một nhóm người, viết sao cho bất cứ ai đã mở trang sách ra đều thấy dễ hiểu, dễ áp dụng và giàu tính nhân văn, giáo dục hướng đến những điều tốt đẹp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image align-left\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948545808987-7fd869ae75fc5ab307ec9ff2b55bc8b0-244.jpg?width=768&s=XJ0GqkHX9n1exbofgwWUsw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948545808987-7fd869ae75fc5ab307ec9ff2b55bc8b0-244.jpg?width=1024&s=RErGzuF4uHCCIJamohN9fQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948545808987-7fd869ae75fc5ab307ec9ff2b55bc8b0-244.jpg?width=0&s=6171_2OE1weI8X1P7SeeWQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948545808987-7fd869ae75fc5ab307ec9ff2b55bc8b0-244.jpg?width=768&s=XJ0GqkHX9n1exbofgwWUsw\" alt=\"z4948545808987 7fd869ae75fc5ab307ec9ff2b55bc8b0.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948545808987-7fd869ae75fc5ab307ec9ff2b55bc8b0-244.jpg?width=260&s=JxLrwB8goLXInO4lzN0xEA\"></picture>

<figcaption>Tác giả Lê Thị Thúy Sen.</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: left;\">Tác giả Lê Thị Thúy Sen đã chọn quay về với văn hóa gốc của dân tộc. Xuyên suốt 280 trang của cuốn truyện tranh có tới gần 100 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ xuất hiện đan xen trong lời mào đầu mỗi câu chuyện hay lời thoại dí dỏm, thông minh của các nhân vật. Truyền thống văn hóa và lịch sử dân tộc đã giúp người viết dẫn dắt kiến thức tài chính, ngân hàng một cách mộc mạc, dễ hiểu đến bạn đọc. </p>

<p style=\"text-align: left;\">Khoảng 30 câu chuyện xoay quanh kiến thức cơ bản liên quan đến tiền (lịch sử của tiền, giá trị kinh tế - xã hội của đồng tiền, lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỉ giá… tác động ra sao đến cuộc sống, ứng xử trong giao dịch tiền tệ, nội tệ, ngoại tệ…); hiểu biết về đầu tư tài chính (chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ…); hoặc về ngân hàng (lịch sử, lưu ý khi gửi tiết kiệm, vay vốn, thanh toán…) sẽ giúp độc giả đủ mọi lứa tuổi thu nạp thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Điều đáng quý là không chỉ nhằm mục đích bổ sung kiến thức, nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người trong <em>Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền</em> đã chạm đến những tầng cảm xúc sâu lắng của người đọc kể về người ông cựu chiến binh đau đáu nỗi đau mất đồng đội, về bữa cơm đong đầy tình yêu của bà khi nhất định nói không thích ăn thịt nhường miếng ngon cho con cháu…</p>

<p style=\"text-align: left;\">Những thông điệp đưa ra không hề khiên cưỡng mà tác động nhẹ nhàng nhưng trực diện đến người đọc. Trên tất cả, tình cảm gia đình, trách nhiệm, tình yêu thương giữa người với người chính là sợi dây kết nối giúp các thành viên vượt qua mọi khó khăn, hướng đến an lành và hạnh phúc.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Đúng như lời tâm tình của mẹ Kim Ngân gửi đến con trai yêu dấu: “Mẹ hiểu, con luôn giữ gìn, gói ghém tình thương yêu của gia đình, tình cảm thầy cô, bạn bè, tình yêu quê hương đất nước trong hành lý cuộc đời. Đó sẽ là những ngọn đuốc sưởi ấm con những đêm đông giá lạnh và những lúc chênh vênh. Đó cũng là ngọn lửa thắp sáng đam mê, nghị lực, quyết tâm, sự tự tin để chinh phục bầu trời tri thức rộng lớn”.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656701-a7fbbcb1cbb6165f1c922bf8e10833a4-245.jpg?width=300&s=sPhHRiMT8BY5eyQj3uqhbQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656701-a7fbbcb1cbb6165f1c922bf8e10833a4-245.jpg?width=0&s=muIk5iaeLxax80OrKopaAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656701-a7fbbcb1cbb6165f1c922bf8e10833a4-245.jpg?width=500&s=qk0b-iG1jeWQqLO_hJzKLg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656701-a7fbbcb1cbb6165f1c922bf8e10833a4-245.jpg?width=260&s=JnQlsIajm_jWCUMzflPlFg\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656470-35d334129bbb298dc5a045f66c2d9cf6-246.jpg?width=300&s=F0RnlLyBnZ4OPzI9RxGYRA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656470-35d334129bbb298dc5a045f66c2d9cf6-246.jpg?width=0&s=e99k2y4uQz10mtxpdPKR5g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656470-35d334129bbb298dc5a045f66c2d9cf6-246.jpg?width=500&s=5vvruLmrdk2Le-nBRCrX4g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551656470-35d334129bbb298dc5a045f66c2d9cf6-246.jpg?width=260&s=ukD12AlucI7Mz1aR2pLmcg\"></picture></td>

</tr>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551652219-eb0a4a05c12bcc92ae190c1d6b70dcf4-247.jpg?width=300&s=-B8DhWZvyhQdrIMvewZytg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551652219-eb0a4a05c12bcc92ae190c1d6b70dcf4-247.jpg?width=0&s=IZ3r8b1y8hAyutwwWZlcqw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551652219-eb0a4a05c12bcc92ae190c1d6b70dcf4-247.jpg?width=500&s=jSo8qrrNIwC2T0QJLWNTQQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551652219-eb0a4a05c12bcc92ae190c1d6b70dcf4-247.jpg?width=260&s=kMUpa9n6SnD3yzPxfHMFJQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551647318-b14aa6d129ecb7acbe1e51e044443910-248.jpg?width=300&s=fwrZUtVsJfFHvbh5Ka7MBg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551647318-b14aa6d129ecb7acbe1e51e044443910-248.jpg?width=0&s=4mN--cqUkv3Z2W-mKG9yPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551647318-b14aa6d129ecb7acbe1e51e044443910-248.jpg?width=500&s=qv7lvoPeIRWV09XGjmjPvg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/z4948551647318-b14aa6d129ecb7acbe1e51e044443910-248.jpg?width=260&s=eSl1LW7Au-heptBEPk1BfQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: left;\"></p>

<p style=\"text-align: left;\">Đặc biệt, hai cô con gái xinh đẹp của nghệ sĩ Quyền Linh - Mai Thảo Linh và Mai Thảo Ngọc vui vẻ cho biết: “Ba Quyền Linh nói hai con nên đọc cuốn truyện này vì bản thân ba cũng thấy nhiều bài học giá trị về tài chính mà từ trước đến nay do ba chưa hiểu nên đã bị mất tiền. Điều quan trọng hơn, ba Linh nói hai con sẽ tìm thấy những bài học về tài chính qua câu chuyện giàu lòng nhân ái. Lọ Lem và Hạt Dẻ đã đọc từ đầu đến cuối tác phẩm với kiến thức tài chính giá trị qua nhiều câu chuyện rất cảm động. Hơn nữa, cuốn truyện đã truyền cảm hứng về sự cố gắng, lòng nhân ái, trách nhiệm của người con với gia đình và xã hội. Đây cũng là món quà của ba Linh dành cho Lọ Lem khi chuẩn bị bước vào tuổi 18”.</p>

<p style=\"text-align: left;\"><em>Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền </em>là tác phẩm cần có trong tủ sách của mỗi gia đình, cùng đọc để bồi đắp kiến thức và gắn kết mối quan hệ giữa ông bà, cha mẹ và con cái. Lựa chọn thể loại truyện tranh thể hiện sự sáng tạo và hiểu tâm lý bạn đọc của tác giả vì thông tin được cô đọng, kèm hình ảnh minh họa dễ thương tạo cảm hứng khi khám phá cuốn truyện.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full vnn-template-noneditable\"><span class=\"color-wiki__title vnn-template-editable\"> TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia </span>

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia nhận định: “<em>Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền</em> là cuốn truyện tranh đầu tiên tôi đọc trong đời với cảm nhận độc đáo, thú vị, hài hước, cảm động và sáng tạo. Có lẽ đây là cuốn sách thường thức về tài chính - ngân hàng đầu tiên của Việt Nam dành cho trẻ em, gia đình, và phần lớn chúng ta. Ai đọc cũng sẽ tìm thấy giá trị, kiến thức, bài học và cách thức ứng xử cho hoạt động tài chính của mình. Tôi mong các nhà giáo dục nghiên cứu đưa vào chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh nhằm rút ngắn con đường trở nên an lành và thịnh vượng của cộng đồng và xã hội”.</p>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-color-background-full vnn-template-noneditable\"><span class=\"color-wiki__title vnn-template-editable\"> Ông Christian Grajek, Trưởng điều phối viên Khu vực Đông Nam Á, Dự án Hợp tác quốc tế các ngân hàng tiết kiệm Đức </span>

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Ông Christian Grajek, Trưởng điều phối viên Khu vực Đông Nam Á, Dự án Hợp tác quốc tế các ngân hàng tiết kiệm Đức (DSIK) đánh giá: “Đây là cuốn truyện tranh độc đáo, sáng tạo về tài chính, tiền tệ và đầu tư đầu tiên dành cho gia đình Việt. Không chỉ dành cho trẻ em, cuốn truyện tranh còn mang lại cảm xúc mới lạ với người lớn. Độc giả có thể tránh được những rủi ro tài chính qua câu chuyện được kể trong sách”. </p>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-color-background-full vnn-template-noneditable\"><span class=\"color-wiki__title vnn-template-editable\"> PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT </span>

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>“Nên đọc cuốn sách! Tôi mong các gia đình và học sinh hãy đọc và sẽ tìm thấy sự độc đáo, hữu ích, bất ngờ, sáng tạo và thú vị trong cuốn truyện tranh về tài chính thấm đẫm tình người này. Đây là cuốn sách mà ai đọc cũng thấy mình ở trong đó. Cuốn sách có tính ứng dụng, thực hành cao và để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cuộc sống, nhất là những bài học nhằm tránh rủi ro tài chính và đầu tư. Khi chúng ta có hiểu biết về tài chính, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, sống có khát vọng, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Cuốn sách có ý nghĩa nâng cao dân trí quốc gia về tài chính”- PGS.TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT bày tỏ.</p>

</div>

</article>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 99.9859%; float: left;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.0055%;\">

<p style=\"text-align: left;\"><em><strong>Lê Thị Thúy Sen - Sáng tác nội dung</strong></em></p>

<p style=\"text-align: left;\">Thạc sĩ, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;</p>

<p style=\"text-align: left;\">Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hơn 20 năm công tác liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, truyền thông, bảo hiểm tiền gửi.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Cố vấn chương trình truyền hình <em>Tiền khéo tiền khôn</em>, kênh VTV3 và <em>Tay hòm chìa khóa</em>, kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.</p>

<p style=\"text-align: left;\"><em><strong>Thăng Fly - Sáng tác tranh</strong></em></p>

<p style=\"text-align: left;\">Hoạ sĩ, tác giả các cuốn: <em>Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản</em> (Thái Hà Books, NXB Lao Động); <em>Cả nhà thương nhau</em> (Sky Comics, NXB Văn học); <em>Pikalong 1, 2</em> (NXB Thế Giới); <em>Sài Gòn hay ta</em> (Nhã Nam, NXB Phụ nữ Việt Nam)</p>

</td>

</tr>

</tbody>

