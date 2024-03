Tối 14/3, triển lãm The New Generation Of Models 2024 khai mạc tại TP.HCM. Đây là dự án triển lãm, sách ảnh và video thời trang ghi lại dấu ấn của các thế hệ người mẫu Việt Nam qua những bộ ảnh thời trang, được thực hiện tại các địa danh đặc biệt trên thế giới.

Siêu mẫu Xuân Lan - người dành tâm huyết với dự án cho biết chị ban đầu chọn đảo Nami, nơi từng là bối cảnh cho phim Bản tình ca mùa đông. Tuy nhiên, khi đoàn chuẩn bị đến, tuyết lại tan hết. Họ buộc phải di chuyển sang một nơi khác để lấy được khung cảnh nền tuyết trắng xóa.

Các thành viên đoàn và người mẫu vất vả để có được những khung hình đẹp.

Cả ê-kíp hàng chục con người gồm người mẫu, nhiếp ảnh gia, hậu cần... phải làm việc dưới nhiệt độ - 8 độ C. Dù thời tiết khắc nghiệt, mọi người cùng nỗ lực hoàn thành theo đúng tiến độ đưa ra.

Tuy nhiên do trời quá lạnh nên phần lớn người mẫu chân tay tê cứng, đói và mệt. Có người lớn phải cởi hết áo khoác để trùm cho các em bé do sợ ảnh hưởng thời tiết, dẫn đến cảm lạnh.

Kinh phí đầu tư dự án là khoảng 4 tỷ đồng và không có tài trợ. Xuân Lan nói không đắn đo khi thực hiện vì muốn tạo sân chơi, môi trường cọ xát cho các người mẫu, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Qua đây chúng tôi muốn thể hiện sự tự hào về người mẫu Việt. Về chuyên môn trong ngành thời trang người Việt Nam không thua kém những bạn bè trên thế giới. Chúng tôi cũng tự hào về những người lên ý tưởng, nhà sản xuất, nhiếp ảnh, quay phim”, Xuân Lan chia sẻ.

Ngoài siêu mẫu Xuân Lan, dự án còn có sự tham gia của nhiều người mẫu chuyên nghiệp ở các thế hệ như: Thuỳ Trang, Nguyễn Hợp, Trâm Anh The Face, diễn viên Lâm Thanh Nhã, Thiên Ân (bé Thỏ - con gái Xuân Lan) cùng các mẫu nhí. Họ cùng trình diễn 50 mẫu trang phục của một NTK.

“Dự án không chỉ diễn ra trong 1 năm, 2 năm mà đây là cả một hành trình. Chúng tôi thực hiện không phải vì mục đích thương mại mà nó hướng đến việc giúp các thế hệ người mẫu có cơ hội khẳng định bản thân, tôn vinh những người mẫu chuyên nghiệp hoạt động cực kỳ vất vả nhưng ít được ghi nhận và tôn vinh”, Xuân Lan nói.

Bên cạnh đó, chương trình còn kết hợp với các hoạt động trải nghiệm du lịch tại Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy giao lưu văn hoá Việt – Hàn.

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận luôn trăn trở làm sao lan tỏa được tinh thần văn hóa dân tộc qua yếu tố thời trang. Qua đó quảng bá với quốc tế những yếu tố thu hút họ đến Việt Nam.

Hiện ê-kíp chuẩn bị cho show diễn vào tháng 7. Một cuộc triển lãm tổng hợp, đồng thời phát hành sách ảnh các thế hệ người mẫu Việt Nam cũng dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Clip triển lãm 'The New Generation Of Models 2024'