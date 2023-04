Tờ People đưa tin, một học sinh trung học TP New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) lập kỷ lục thế giới về số tiền học bổng cao nhất được trao tặng.

Điểm trung bình tích lũy của Dennis Barnes là 4,98/5.

Cụ thể, Dennis Barnes, học sinh cuối cấp tại Trường Trung học Quốc tế New Orleans (IHSNO), đã nhận được khoản học bổng khổng lồ trị giá 9 triệu USD (khoảng hơn 211 tỷ đồng) từ 125 trường cao đẳng và đại học.

Theo đó, Barnes đã đánh bại người giữ kỷ lục Guinness thế giới trước đó là Normadie Cormier. Cormier, học sinh cuối cấp tại trường trung học Lafayette, trước đó đã lập kỷ lục sau khi nhận được học bổng 8,7 triệu USD (khoảng 204 tỷ đồng) từ hơn 130 trường đại học vào năm 2019.

"Em đã nộp đơn đăng ký đại học vào tháng 8. Thư nhập học tràn ngập hộp thư của em và hàng trăm lời đề nghị học bổng được gửi đến", Barnes nói.

Barnes cho biết bản thân mong muốn theo đuổi bằng đại học kép về khoa học máy tính và tư pháp hình sự. Chàng trai cũng chia sẻ mục tiêu đạt được 10 triệu USD tiền học bổng vào cuối tháng này.

Trường IHSNO chia sẻ, học sinh Barnes đã nộp đơn vào hơn 200 trường đại học, cao đẳng trên cả nước và thư quyết định vẫn đang được gửi đến từ các trường, vì vậy, tổng số học bổng có thể sẽ cao hơn.

IHSNO cũng cho biết thêm, Barnes có điểm trung bình tích lũy là 4,98 (trên thang điểm 5). Tại trường trung học, Barnes giữ các vị trí lãnh đạo trong Hiệp hội Danh dự Quốc gia. Cậu cũng thông thạo tiếng Tây Ban Nha, nhận được Giải thưởng ghi nhận năng lực tiếng Tây Ban Nha xuất sắc do Lãnh sự Danh dự Tây Ban Nha ở TP New Orleans trao tặng. Ngoài việc đăng ký vào IHSNO, chàng trai còn tham gia các lớp học và lấy tín chỉ tại Đại học Nam New Orleans trong hai năm qua.

"Tôi chỉ là học sinh bình thường, cố gắng hoàn thành việc học và đạt điểm cao. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng đạt điểm A. Có khoảng thời gian, tôi cảm thấy bản thân đang đi xuống. Lúc ấy, tôi nhận ra bản thân phải thay đổi. Tôi lấy đà và cuối cùng vượt xa những gì tôi nghĩ", Barnes nói.

Với những học sinh đang trong quá trình nộp đơn vào đại học, Barnes khuyên các em nên "lập kế hoạch trước" và luôn ghi nhớ mục tiêu của mình.

"Để đạt được thành công trong tương lai, cần lên kế hoạch và tìm cách kết nối với các đối tác trong trường đại học. Nếu bạn có thể thiết lập và giữ vững tầm nhìn, bạn hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu của mình".

Dennis Barnes dự kiến quyết định theo học trường nào vào ngày 2/5 và sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 5/2023.

Tử Huy (theo People)