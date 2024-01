Nghệ An:

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Viên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương) cho biết địa phương đã triển khai lắp camera an ninh trên toàn thị trấn từ tháng 11/2023. Ngay sau đó, chính quyền đã thành lập tổ theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm đối với lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Thanh Chương phối hợp với Công an thị trấn tiến hành vận động xã hội hóa kinh phí lắp đặt camera, đồng thời trích ngân sách để hiện thực hóa chủ trương ứng dụng công nghệ nhiều hơn, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Chính quyền UBND, Công an thị trấn Thanh Chương kiểm tra hoạt động của hệ thống camera an ninh lắp trên địa bàn. Ảnh: Quốc Huy.

Đến nay, toàn thị trấn Thanh Chương đã lắp đặt 42 mắt camera trên các trục đường chính nội thị và liên khối.

Sau hơn 2 tháng đưa hệ thống camera an ninh vào hoạt động, tổ công tác đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, cụ thể là tập kết rác bữa bãi, không đúng nơi quy định. Mỗi trường hợp bị lập biên bản phải viết cam kết không tái phạm và bị xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương Tưởng Đăng Hào, thị trấn Thanh Chương là trung tâm của huyện, tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với đó, một số người dân chưa chấp hành các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan.

Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Toàn dân chung tay xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh 2024, chính quyền địa phương đã vận động người dân, doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp để lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Nhiều trục đường chính ở thị trấn Thanh Chương được giám sát qua camera an ninh. Ảnh: Quốc Huy.

“Trước lúc lắp đặt hệ thống camera, chúng tôi đã tuyên truyền đến từng tổ dân cư, từng gia đình ký cam kết và đảm bảo các quy định đã ban hành trước đó. Hệ thống camera đi vào hoạt động đã giúp chính quyền xử lý nhiều vụ việc như gây rối trật tự công cộng, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vứt rác không đúng nơi quy định...”, ông Hào thông tin.

Nhiều trường hợp ném rác không đúng nơi quy định bị xử phạt hành chính qua hệ thống giám sát camera an ninh. Ảnh: Quốc Huy.

Cũng theo ông Hào, từ khi có hệ thống giám sát camera, người dân đã nâng cao ý thức trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách cụ thể của UBND thị trấn. Hình ảnh từ camera giúp tổ công tác có căn cứ pháp lý để xử lý hành chính trong nhiều vụ việc.

Ngoài ra, các tổ tự quản cũng tự lắp thêm các camera an ninh ở 7 khối trên toàn thị trấn.

Thượng úy Bùi Thành Đạt, Phó trưởng Công an thị trấn Thanh Chương, cho biết hệ thống camera an ninh giúp lực lượng công an nhanh chóng thu thập chứng cứ, thông tin ban đầu để điều tra, xác minh các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

“Camera an ninh ghi lại các hình ảnh vụ việc xảy ra như cố ý gây thương tích; gây rối trật tự nơi công cộng; tai nạn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ... Không những thế, việc có hệ thống camera cũng giúp giảm các vụ trộm cắp. Các đối tượng có ý định trộm cắp e ngại camera ghi lại hành vi vi phạm của mình”, Thượng úy Bùi Thành Đạt chia sẻ.