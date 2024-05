Giám sát hoạt động vui chơi vào ban đêm

Trung tuần tháng 5, trao đổi với VietNamNet, ông Lang Văn Hanh, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp) cho biết, địa bàn xã nằm ở vùng sâu, vùng xa, đời sống bà con nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trên địa bàn có rất nhiều loại khoáng sản, tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp làm ăn và kéo theo nhiều lao động ở các địa phương trên cả nước, nước ngoài đến đây. Đi kèm với hoạt động trên kéo theo nhiều tệ nạn xã hội, gây nhức nhối cho địa phương.

Từ thực tiễn đó, chính quyền xã Châu Tiên đã họp bàn, đưa ra nghị quyết xây dựng mô hình camera an ninh trên toàn xã, lắp đặt tại các điểm công cộng ngã ba, ngã tư và một số trục đường chính; lắp thêm một số điểm thường xảy ra mất an ninh trật tự.

Bắt đầu từ năm 2023, toàn xã Châu Tiên triển khai kế hoạch lắp 120 mắt camera theo đề án đã đặt ra. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thực hiện lắp đặt được 20 mắt từ nguồn kinh phí Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Lãnh đạo công an và huyện Quỳ Hợp trong buổi lễ ra mắt mô hình camera an ninh trên địa bàn. Ảnh: NVCC

“Từ khi có mô hình camera an ninh, chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân, doanh nghiệp được biết đầy đủ thông tin. Người dân phải chấp hành ngưng tụ tập uống rượu, hoạt động vui chơi giải trí vào mùa hè là đến 22h30 và mùa đông là 22h đêm. Đến giờ, chúng tôi sẽ đánh kẻng để bà con đi nghỉ đúng thời gian quy định. Công tác xử lý các vụ việc được phát hiện kịp thời, nhanh chóng, chính xác và không mất nhiều thời gian điều tra”, ông Hanh chia sẻ.

Camera giúp xử lý hàng loạt vụ việc

Thiếu tá Vi Văn Sơn, Trưởng Công an xã Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp) cho biết, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh ở nhiều địa điểm đã hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng thu thập bằng chứng, tìm ra các manh mối, vụ việc sớm được giải quyết.

Cụ thể, ngày 7/1/2023, công an xã Châu Tiến nhận tin báo từ Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh có một số dãy nhà ở của công nhân bỏ hoang từ nhiều năm nay bị đập phá, lấy đi tôn lợp và sắt thép. Do khu nhà này đã bỏ hoang từ lâu, không có người trông coi nên phía doanh nghiệp không xác định được thời gian, về việc tài sản bị phá và trộm cắp.

“Bằng hệ thống camera an ninh, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xác minh ban đầu và xác định được thời gian thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng; các tài sản bị tẩu tán và xác định được các đối tượng được thuê phá các nhà trên. Sau đó, lực lượng công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản”, thiếu tá Vi Văn Sơn chia sẻ.

Hình ảnh người dân đánh bắt thủy sản bằng kích điện trái phép được camera ghi lại. Ảnh: NVCC

Nhờ camera an ninh, ngày 25/5/2023, một vụ tai nạn gây ra cái chết của người điều khiển xe mô tô tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến cũng được làm rõ.

Mới đây nhất, vào khoảng 23h ngày 21/3, thông qua hệ thống camera an ninh, công an xã Châu Tiến phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe mô tô ra hướng cánh đồng thuộc bản Hợp Tiến, có biểu hiện mang theo kích điện để khai thác thủy sản.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra phát hiện một cá nhân trú tại Bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến, đang có hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản. Với hành vi trên, cá nhân đã bị UBND xã Châu Tiến ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua hệ thống camera an ninh, công an xã Châu Tiến còn phát hiện, giải quyết 1 vụ va chạm giao thông; 1 vụ dùng ô tô chở đá trái phép; 2 vụ gây mất trật tự nơi công cộng; 1 vụ cố ý gây thương tích cũng được xử lý theo quy định của pháp luật.