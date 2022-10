Lập nhóm antifan, thanh niên cưỡng đoạt tài sản người nổi tiếng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Đức (SN 2000, trú tỉnh Phú Thọ) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thời gian vừa qua, có nhiều tài khoản Zalo, Facebook, tạo lập các nhóm antifan, trang Fanpage có số lượng người theo dõi lớn chuyên đăng tải các thông tin đời tư, từ đó bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng trên mạng xã hội nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Vũ Văn Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp Công an xác định Đức là đối tượng đứng sau một số nhóm antifan, trang Fanpage có nội dung đăng tải sai sự thật nhằm đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người nổi tiếng. Ngày 16/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chia làm 2 tổ công tác tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Đức tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và nhà ở của Đức tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Khám xét nhà ở, công an thu giữ 2 điện thoại, 1 thẻ ngân hàng và 1 máy tính xách tay. Tại cơ quan điều tra, Đức khai, từ tháng 2 do cần tiền tiêu xài và lợi dụng việc mình có kiến thức thông thạo về hệ thống mạng internet, Đức đã lập nhiều Facebook ảo rồi xin gia nhập, làm quản trị viên của các nhóm antifan, trang Fanpage có số lượng người theo dõi lớn, sau đó đăng các bài viết bịa đặt các thông tin nhằm bôi nhọ uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm các diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng từ đó cưỡng đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, Đức đã 3 lần cưỡng đoạt tài sản của một người nổi tiếng với tổng số tiền 128 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.