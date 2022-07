Lật mặt kẻ trốn truy nã Interpol từ tiếng rao của người bán hàng rong

Một kẻ lừa đảo 170 triệu Won ngụy trang trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt và ở trong căn hộ có giá cho thuê lên tới hàng nghìn USD. Thế nhưng, chân tướng hắn đã bị lộ khi lệnh truy nã của Interpol được gửi tới Công an Việt Nam…

Công an quận Cầu Giấy bàn giao đối tượng Kang Myung-soo cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc

Hành tung đáng ngờ

Tháng 4-2022, qua công tác quản lý người nước ngoài cư trú và nắm tình hình địa bàn, CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đến thuê căn hộ chung cư cao cấp trên đường Trần Duy Hưng. Điều đáng ngờ là 1 trong 2 người này hành tung có nhiều dấu hiệu bất minh. “Sau khi nghe báo cáo, ban đầu chúng tôi nhận định đây là một doanh nhân hoặc một kỹ sư hay nhà nghiên cứu người Hàn Quốc sang làm việc tại Việt Nam nên thuê chung cư để ở vào dịp cuối tuần. Người này dáng vẻ đĩnh đạc, ăn mặc rất sang trọng, lịch sự…” - Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy cho biết.

Tuy nhiên, trinh sát của Đội An ninh CAQ Cầu Giấy phát hiện, người này chỉ đi ra ngoài vào buổi tối, trở về lúc rạng sáng và di chuyển rất nhanh qua khu vực lễ tân, hầu như không có sự giao tiếp với ai.

“Quy luật sinh hoạt của đối tượng có rất nhiều điểm đáng ngờ nên chúng tôi loại bỏ nhận định ban đầu và trao đổi với các lực lượng chức năng của Bộ Công an. Mặt khác, tiếp tục cử trinh sát nắm tình hình di biến động của đối tượng, thu thập thêm thông tin. Nguồn tin cho biết, đối tượng nghi vấn là Kang Myung-soo (SN 1974). Tháng 6-2019, Kang bị Cảnh sát Hàn Quốc ra lệnh truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Trung tá Nguyễn Chí Cường, Đội trưởng Đội An ninh CAQ Cầu Giấy kể lại.

Theo lệnh truy nã, Kang đã lừa đảo số tiền 170 triệu Won. Biết bản thân bị Cảnh sát Hàn Quốc vào cuộc điều tra, Kang ngay lập tức xuất cảnh qua một số nước khác trước khi chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng để tránh sự truy vết. Không chỉ đi lại thường xuyên giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Kang thậm chí có người yêu tại Việt Nam nên hắn khá thông thuộc địa bàn.

Trong thời gian lẩn trốn, Kang biết được việc Cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối với mình, do vậy đối tượng càng tìm cách ẩn thân kỹ hơn. Hắn thuê nhiều địa điểm tạm trú khác nhau và đều là những chung cư cao cấp, hoặc khách sạn có độ bảo mật cao về nhân thân, lai lịch khách hàng. Mỗi nơi hắn chỉ xuất hiện một vài lần trong tuần, do vậy việc theo dấu tội phạm của CAQ Cầu Giấy gặp rất nhiều khó khăn.

“Chúng tôi nhiều lần cử trinh sát tìm cách vào bên trong căn hộ của Kang, tuy nhiên chỉ có một người bạn của Kang ở đó. Đây là đối tượng rất ranh ma nên việc truy bắt cũng đã được CAQ tính toán rất tỉ mỉ. Nếu không kín kẽ, cẩn trọng có thể dẫn tới “rút dây động rừng” và nhiệm vụ sẽ còn khó khăn hơn nhiều” - Thượng tá Nguyễn Hào Hùng thông tin thêm.

Đối tượng Han Young-ki và Kang Myung-soo (ảnh trên)

Chiếc điện thoại thứ hai

Xác định đối tượng là kẻ ranh ma, quy luật sinh hoạt khó nắm bắt, Đội An ninh CAQ Cầu Giấy đã lên kế hoạch “giăng lưới”, đưa “mồi nhử” để Kang “cắn câu”. “Rất khó khăn để thuyết phục được người bạn của Kang giúp đỡ Công an Việt Nam. Chúng tôi phải động viên và đảm bảo tuyệt đối an toàn, bí mật cho người này” - Đại úy Đỗ Hoàng Thắng, Phó Đội trưởng Đội An ninh cho biết.

Phải thừa nhận một điều rằng, Kang là kẻ rất cẩn trọng, luôn cảnh giác cho dù đó là bạn cùng phòng. Khi được người bạn gọi điện hẹn gặp, đối tượng đồng ý nhưng đã liên tục thay đổi địa điểm. Có lẽ Kang đã nghi ngờ và tính toán việc “tung hỏa mù” để qua mặt cơ quan công an. Bất kỳ điểm nào Kang hẹn lại, trinh sát đều ngay lập tức có mặt. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi thì đối tượng lại thay đổi địa điểm. Cán bộ chiến sĩ lúc đó đặt ra nhiều câu hỏi: “Không lẽ đối tượng biết mình bị công an truy bắt?”, “Có lẽ nào đối tượng đang tìm cách cắt đuôi?”…

“Bánh mỳ nóng, ngô nướng đây” - tiếng rao văng vẳng vọng lọt vào điện thoại khi Kang gọi cho người bạn. “Trong quá trình theo dấu tội phạm, tiếng rao vô tình lọt vào cuộc trò chuyện ấy khiến anh em chúng tôi xác định được ngay địa điểm Kang xuất hiện là một quán cà phê trên đường Tú Mỡ” - Đại úy Đỗ Hoàng Thắng kể. Khó khăn lại đến khi trinh sát có mặt tại khu vực quán cà phê vì lúc này có khá nhiều khách hàng là người Hàn Quốc ở bên trong.

Đối chiếu với tấm ảnh trên hộ chiếu lại càng khó do ảnh này đối tượng chụp đã lâu. Mặt khác, đang trong thời gian Hà Nội tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên mọi người đều đeo khẩu trang, hình ảnh thu thập được trước đó về Kang hầu như không thấy rõ mặt. Lúc này, Đại úy Đỗ Hoàng Thắng đã sử dụng điện thoại cá nhân để liên hệ với Kang, mục đích là chỉ cần thấy đối tượng nhấc máy, trinh sát sẽ ập vào bắt giữ, song đối tượng không nhấc máy. Biết không thể chần chừ chờ đợi thêm, trực tiếp Đại úy Đỗ Hoàng Thắng đã đi vào bên trong quán cà phê. Khi đi qua một bàn khách, anh thấy gã đàn ông đang cầm trên tay một chiếc điện thoại, nhưng dưới ghế bên cạnh lại để một chiếc điện thoại khác. Trực giác mách bảo, Đại úy Đỗ Hoàng Thắng lại một lần nữa bấm máy. Đúng như dự đoán, chiếc điện thoại dưới ghế bỗng sáng lên. Cuối cùng, Kang Myung-soo cũng “sa lưới”.

Từ lời khai của Kang, CAQ Cầu Giấy đã phát hiện ra Han Young-ki (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc) - “ông trùm” của đường dây chuyên cho vay nặng lãi và cũng đang bị Interpol truy nã về tội cố ý gây thương tích. Han đã hành hung nhiều con nợ vì vay tiền không chịu trả. Khi trốn sang Việt Nam, đối tượng tiếp tục điều hành đường dây cho vay lãi mà khách hàng là những công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc ở Việt Nam thường lui tới các sòng bài. Han giao cho Kang nhiệm vụ thu tiền của con nợ và chuyển vào các tài khoản ngân hàng của Han ở Hàn Quốc do người khác đứng tên. Mỗi tháng, Kang và Han gặp nhau một lần. CAQ Cầu Giấy nắm được thông tin Han đang tạm trú tại một chung cư cao cấp ở An Khánh, Hoài Đức (Hà Nội). Không biết quá nhiều về lịch trình của Han, nhưng theo Kang được biết, cứ cuối tuần ông chủ của mình sẽ đi đánh golf và trở về nơi ở lúc 20 - 21h. Kế hoạch bắt Han đã được vạch ra. Sau tiếng gõ cửa của nhân viên lễ tân chung cư lấy lý do tặng quà khách hàng, trinh sát đã ập vào bắt giữ thành công Han Young-ki.

Ngày 14 và 26-4-2021, Kang Myung-soo và Han Young-ki đã được CAQ Cầu Giấy bàn giao cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc. Ngày 4-5-2021, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã viết thư gửi Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội, bày tỏ cảm ơn sự hợp tác tích cực và mưu trí của Công an Hà Nội, đặc biệt là CAQ Cầu Giấy trong việc truy bắt 2 đối tượng truy nã của Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

