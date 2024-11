Thời gian gần đây, lực lượng phòng, chống ma túy đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma túy trái phép. Đáng chú ý, các đối tượng thường "ngụy trang" ma túy trong vali, thực phẩm, mỹ phẩm để vận chuyển bằng đường hàng không.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) và Cục Hải quan thành phố Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Ba (SN 1993, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là đối tượng nhận 16 kiện hàng sữa ký gửi nghi chứa ma túy tổng hợp. Số hàng này được gửi từ châu Âu về Hà Nội qua Sân bay Quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển tiếp về huyện Quỳnh Lưu.

Vỏ là hộp sữa, bên trong chứa đầy ma tuý. Ảnh: Công an Nghệ An

Đến ngày 25/10, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Ba khi đối tượng vừa nhận hàng và chuẩn bị di chuyển khỏi phòng vé của một công ty vận tải trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Kiểm tra người và phương tiện, cảnh sát phát hiện 9,3kg ketamine được ngụy trang trong 16 kiện hàng sữa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ba, cơ quan chức năng thu giữ thêm 600 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào tháng 3/2023, hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cũng phát hiện hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg cocain, ketamine trong vali hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay từ Pháp về. Những người này khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy.

Ma túy được ngụy trang trong vỏ bọc là ống kem đánh răng. Ảnh: CACC

Đến tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 22 vụ án với 65 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Đồng thời, 12 đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính. Lực lượng chức năng thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào tháng 1/2023, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Cục Hải quan Thành phố phát hiện các kiện hàng nghi vấn chứa ma túy.

Số lượng lớn ma túy được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 vận đơn, gồm 8 kiện, thùng carton có trọng lượng tổng cộng hơn 205kg, được gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức. Bên trong các kiện, thùng này chứa 98kg ma túy tổng hợp, bao gồm 45kg MDMA, 53kg Ketamine và 2.000 gói "nước vui".

Công an TP Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố và Công an TP.HCM đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, tình hình tội phạm vận chuyển ma túy qua đường hàng không thời gian gần đây diễn biến phức tạp. Ma túy chủ yếu được vận chuyển từ các nước châu Âu như Đức, Hà Lan, Anh, Bỉ, Pháp do có độ tinh khiết cao, giá thành rẻ và thuận tiện khi chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không.

Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng các công ty bưu chính, chuyển phát nhanh và người đi máy bay để vận chuyển ma túy.

Chủ mưu các đường dây này đa số là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, sau đó móc nối với tội phạm trong nước. Chúng lợi dụng việc mua bán hàng ký gửi ở sân bay hoặc thông qua công ty logistic.