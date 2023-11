Ngày 15/11, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa rất to và đặc biệt to trong nhiều giờ qua, nhất là ở các huyện Nam Đông, Phú Lộc và cả TP Huế. Đồng thời, lũ trên các sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 3.

Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế cho biết, vào 10h sáng nay, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 4,21m (cao hơn mức đỉnh lũ 4,17m vào năm 2020), trên báo động 3: 0,71m.

Dự báo, khoảng trưa nay, lũ trên các sông tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh: sông Hương tại trạm Kim Long đạt ở mức 4,4m trên BĐ3: 0,9m; Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức 4,5m, bằng BĐ3, sau xuống chậm.

Đồng thời, từ trưa nay đến 17/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa rất to với lượng 150-400mm, có nơi trên 500mm.

Nước sông lên cao kết hợp mưa lớn khiến khu vực này nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở ở nhiều nơi như những vùng ven sông Bồ, sông Hương, sông Truồi, nhất là tại các huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phú Vang, thị xã Hương Thủy, TP Huế, Phú Lộc, Nam Đông.

TP Huế mưa ngập sáng 15/11. Ảnh: Đình Thành

Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai ở sông Hương mức 3, sông Bồ mức 2.

TS. Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cảnh báo, mực nước sông Hương tại Kim Long sẽ dâng lên mức 4,4m vào trưa nay. Như vậy, tại vị trí đang có lụt mực nước sẽ dâng lên thêm khoảng 20cm.

Đặc biệt, TS. Huy nhấn mạnh: “Nguy hiểm hơn là mưa vẫn tiếp tục duy trì ở mức mưa vừa và mưa to ở thượng nguồn, nên các hồ chứa vẫn phải xả nước.

Ngày mai (16/11) sẽ có một dải mưa rất lớn từ Nghệ An vào tới Quảng Ngãi nên lượng nước mưa này đổ vào Huế sẽ tạo ra hình thái thiên tai rất nguy hiểm”.

TS. Huy lưu ý: "Người dân không chủ quan. Hãy lấy mốc lụt hiện tại và kê cao đồ thêm 50cm nữa đề phòng ngày mai nước dâng cao hơn. Đồng thời, không nên ra đường lội lụt khi nước đã cao quá đầu gối vì nước lên nhanh sẽ không tìm được đường về nhà, đi lại sụp hố gaz,…".

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, trong khoảng trưa và chiều tối nay, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên và dao động ở mức cao trên BĐ3.

Từ hôm nay đến đêm mai (16/11), thời tiết khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-300mm, có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm nay đến chiều mai, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm nay, ở khu vực Bình Thuận và Lâm Đồng cũng có mưa với lượng thấp hơn, 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 17/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm.