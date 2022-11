LC-Plasma trong đề án sức khỏe học đường cho trẻ em Việt Nam

Vào giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển. Trẻ em với hệ miễn dịch yếu dễ bị virus gây bệnh tấn công. Tình trạng trẻ em nghỉ học do cảm lạnh, viêm dạ dày ruột do virus luôn là vấn đề đáng chú ý ở các nước Đông Nam Á. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp y tế học đường và tình trạng dinh dưỡng của trẻ em chưa được đảm bảo.

Cùng với đó, virus bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây nhiễm nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn nên việc sinh hoạt tập thể trong môi trường học đường khiến trẻ dễ bị tái nhiễm, ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Trẻ em với hệ miễn dịch yếu dễ bị virus gây bệnh tấn công vào giai đoạn giao mùa

Để góp phần giải quyết vấn đề nêu trên và tìm giải pháp phù hợp nâng cao sức khỏe học đường cho trẻ em Việt, Viện Nghiên cứu Trung tâm Kirin (thuộc Tập đoàn Kirin) đã thực hiện dự án với Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, nghiên cứu về tác dụng của việc duy trì hấp thụ Lactococcus lactis strain Plasma (LC-Plasma) đối với các bệnh truyền nhiễm. Từ tháng 09/2020 - tháng 01/2021, khoảng 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của các trường tiểu học tại Ninh Bình được cung cấp nước uống chứa khoảng 100 tỷ vi khuẩn có lợi LC-Plasma vào giờ ăn trưa.

Học sinh tiểu học tại Ninh Bình uống nước uống có chứa vi khuẩn có lợi LC-Plasma. Ảnh: Tập đoàn Kirin

Đại diện Viện Nghiên cứu Trung tâm Kirin lý giải: “Theo nghiên cứu, LC-Plasma sẽ kích hoạt các tế bào miễn dịch dễ dàng hơn thông qua thụ thể đặc biệt của tế bào đuôi gai plasmacytoid (pDCs). Khác với các axit lactic khác, LC-Plasma có thể trực tiếp kích hoạt pDCs - hàng rào bảo vệ đầu tiên và quan trọng nhất của các tế bào miễn dịch. Sau đó, toàn bộ hệ thống miễn dịch được kích hoạt và chống lại virus gây bệnh trong cơ thể, kích hoạt toàn diện hệ miễn dịch”.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy, số ngày nghỉ học tích lũy và số ngày tích lũy triệu chứng tương tự cảm lạnh (sốt, tiêu chảy…) đã giảm đáng kể trên nhóm học sinh tiểu học Việt Nam sử dụng nước uống chứa LC-Plasma (khoảng 100 tỷ đơn vị vi khuẩn có lợi mỗi khẩu phần). Kết quả này đã được công bố tại Hội thảo Quốc tế về Y học Nhiệt đới và Sốt rét lần thứ 20 (ICTMM), tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) ngày 25/10.

LC-Plasma có thể trực tiếp kích hoạt pDCs, sau đó kích hoạt toàn diện hệ miễn dịch. Ảnh: Tập đoàn Kirin

Những kết quả nghiên cứu của Tập đoàn Kirin về ứng dụng căn bản của vi khuẩn có lợi LC-Plasma cần thiết để phát triển đề án đảm bảo sức khỏe học đường, nhằm giảm ảnh hưởng của virus bệnh truyền nhiễm đến sức khỏe và quá trình học tập của trẻ em. Với bước đi này, tập đoàn Kirin cũng khẳng định vị thế của mình trên thị trường nước giải khát với các dòng sản phẩm hướng đến sức khỏe.

Đại diện Tập đoàn Kirin chia sẻ: “Kết quả nghiên cứu là một trong những yếu tố quan trọng để chứng minh tại sao nhãn hiệu nước uống Kirin iMUSE chứa LC-Plasma (được phân phối bởi Interfood) được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, với doanh số tăng trưởng 698% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm nay. Tại Kirin, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi luôn là sức khỏe của người tiêu dùng. Trong tương lai, Tập đoàn Kirin sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để tạo ra giá trị kinh tế và xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh, với mục tiêu đạt được sự tăng trưởng bền vững”.

Sản phẩm Kirin iMUSE

Tập đoàn Kirin Tập đoàn Kirin là một công ty quốc tế hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và khoa học sức khỏe trên phạm vi Nhật Bản và toàn cầu. Tập đoàn Kirin khởi đầu là Japan Brewery, được thành lập vào năm 1885, sau là Kirin Brewery vào năm 1907. Năm 2007, Tập đoàn Kirin trở thành tập đoàn đa ngành và tập trung thúc đẩy kinh doanh lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Doãn Phong