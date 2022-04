Lê Âu Ngân Anh ấn tượng khi trở lại diễn thời trang

Ngày thứ hai của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week tạo sự chú ý khi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ngân Anh, ca sĩ Lâm Khánh Chi cùng các quý ông đội Xuân Lan tại Quý ông hoàn mỹ. Ngày thứ hai cũng là ngày bế mạc chương trình qua hai suất diễn với 7 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế: PUSW, sinh viên trường đại học Văn Lang, Cindy for Kids, Ivan Trần, Ó Princess, Skabella, An ST.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh giữ vai trò vedette trong BST của NTK Ivan Trần.

Với chiếc đầm ánh bạc, cô cùng các mẫu nhí nhận được sự cổ vũ của khán giả với màn trình diễn bắt mắt. Đây là lần tái ngộ khán giả sau khi người đẹp tập trung vào công việc giảng dạy của mình tại một trường đại học.

Diễn viên Minh Khuê giữ vai trò vedette trong bộ sưu tập “Be The Street Warriorz” của PUSW, lần này cô cùng các mẫu nhí tự tin sải bước với thần thái trẻ trung trong những bộ cánh đường phố.

Nghệ sĩ đa năng Cindy Thái Tài trình làng bộ sưu tập “The dream’s” - Cindy for Kids. Cô cũng là một giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy tại học viện đào tạo người mẫu của Xuân Lan nên nắm rõ ước mơ của các học trò nhí. Từ đó gửi gắm vào bộ sưu tập thông điệp vào ngày ngày mai tươi sáng, được bảo vệ và yêu thương một cách tốt nhất.

Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục làm nóng sàn diễn khi giữ vai trò vedette trong bộ sưu tập “The Fairy Garden” của Ó Princess. Các thiết kế được lấy cảm hứng từ những bông hoa trong khu vườn thần tiên. Mỗi mầm hoa đều có một linh hồn, một hình hài và một hương sắc riêng nhưng tất cả đều được nuôi dưỡng, được bảo vệ trong một khu vườn tràn đầy yêu thương. Khánh Vân là đại sứ của chiến dịch “Bảo vệ quyền trẻ em” được lồng ghép vào chương trình, cô sẽ đồng hành với Xuân Lan trong những hành trình thực tế sắp tới.

Bộ sưu tập “Yesterday dream about the meadowland” của hơn 30 sinh viên ngành Thiết kế thời trang trường Đại học Văn Lang khiến nhiều khán giả bất ngờ với sự sáng tạo của mình. Lấy cảm hứng từ những vùng đồng quê thơ mộng, hoa cỏ mùa hè và những buổi dã ngoại. Trên những phom dáng đầm xòe lãng mạn, cùng với gam màu pastel tạo nên sự nhẹ nhàng và bay bổng.

Tiếp nối chương trình là bộ sưu tập Xuân hè - Sắc màu tươi vui của Skabella. Lấy cảm hứng từ sự hoà quyện giữa những tông màu mùa hè nhiệt đới và sự ngọt ngào của tuổi thơ, nhà thiết kế mang đến làn gió mát dịu, tươi mới, không kém phần hiện đại và tinh tế trong từng đường nét để tạo sự thoải mái tối đa cho các bạn nhỏ.

Bế mạc chương trình, siêu mẫu Xuân Lan xuất hiện thần thái cùng các học trò của mình là Minh Kha, Vũ Linh, Hữu Thanh Tùng, Hồng Khánh, Hải Anh, Quang Thuận trong bộ sưu tập “Mo – Flamingo” của nhà thiết kế An ST. Các chiến binh trong chương trình The Next Gentleman cùng huấn luyện viên của mình bước đi trong tiếng reo hò của khán giả.

Được lấy cảm hứng từ hình ảnh của biểu tượng chim Hồng hạc, một loài chim linh thiêng được coi như linh vật hay loài chim tiên từ thời cổ đại. Chúng mang sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, biểu tượng cho những niềm vui, sự lạc quan vui vẻ, hạnh phúc và trường thọ mà nhà thiết kế gởi gắm vào bộ sưu tập.

Ngân An