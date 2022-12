Phim “Hoa hồng giấy” quy tụ dàn diễn viên trẻ như Lê Hạ Anh, Quang Sự, Samuel An, Tiêu Thố, Trang Cherry, Trang Mù Tạt,… Đây là bộ phim hot trong thời gian gần đây liên tục lọt top thịnh hành trên Netflix, đạt top 3 trên YouTube các chương trình truyền hình được xem nhiều tại Việt Nam theo ngày.

Trong bộ phim, Lê Hạ Anh thủ vai y tá Phong Linh - một cô gái dịu dàng nhưng cũng đầy kiên cường, bản lĩnh trước những sóng gió ập đến cuộc đời mình. Cô có một tuổi thơ đầy những bất hạnh khi thiếu vắng bóng hình người cha, mẹ thì thường xuyên giao du với nhiều người đàn ông mà bỏ quên con gái.

Lê Hạ Anh trong vai Phong Linh của bộ phim "Hoa hồng giấy".

Niềm an ủi với Phong Linh là Trung Kiên do Samuel An thủ vai. Cô dành những năm tháng thanh xuân bên cạnh chàng trai này và trao đi tình yêu cho anh. Thế nhưng, Trung Kiên luôn chần chừ không dám bước thêm một bước vì e ngại gia đình. Cuối cùng, Phong Linh đã chọn Nhật Khang do Quang Sự đóng - người theo đuổi cô nồng nhiệt để nắm tay cô bước vào lễ đường.

Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng Phong Linh không ngờ cuộc hôn nhân này mở màn cho một chuỗi những bất hạnh liên tiếp. Tình yêu từng mong chờ chỉ là giả dối, ân oán đời trước dần bị bóc trần, khiến Phong Linh sụp đổ.

Phong Linh và Trung Kiên.

Phong Linh là vai diễn khó, nặng về tâm lý, đặc biệt là những phân cảnh lột tả sự mâu thuẫn cùng cực giữa tính cách kiên cường, mạnh mẽ so với bề ngoài dịu dàng. Lê Hạ Anh trong vai Phong Linh cố gắng thể hiện thế giới nội tâm với hạnh phúc, buồn vui, đau khổ, suy sụp, rồi mạnh mẽ tự vực dậy chính mình của nhân vật.

Phân cảnh khóc của Hạ Anh "Phong Linh" trải dài suốt bộ phim.

Trong bộ phim, nhiều lần Phong Linh bật khóc, nỗi đau này đến từ việc bị người thân yêu phản bội và sự bất lực trước hoàn cảnh đầy ngang trái. Một số người đã để lại bình luận: “Nhìn Hạ Anh khóc mà tôi cũng muốn khóc theo”; “Sao số phận Phong Linh đáng thương như thế chứ”; “Xứng đáng là nữ hoàng nước mắt của phim truyền hình Việt mới”…

Lê Hạ Anh "Nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh Việt.

Một số khán giả động viên dù các phân cảnh khóc xuyên suốt bộ phim nhưng Hà Anh không bị “một màu”. Phim chỉ mới đi được hơn nửa chặng đường, song nhiều khán giả đã quen với gương mặt đượm buồn và diễn xuất khá tròn vai khi nói về Phong Linh mà Hạ Anh khắc họa.

Phân cảnh khóc của Phong Linh trong bộ phim.

Hạ Anh cho biết: “Danh xưng 'nữ hoàng nước mắt" là điều gì đó vượt tầm của tôi, có lẽ một phần do Phong Linh khóc nhiều quá, nên mọi người mới gọi tôi với cái tên như vậy. Dù sao đi nữa, tôi thật sự rất biết ơn khán giả vì đã yêu thương Phong Linh, yêu thương Hạ Anh nhiều đến thế”.

Ngoài những cảnh khóc, khán giả cũng động viên và góp ý xây dựng để để lối diễn của Hạ Anh trong phim đa dạng, nhiều màu sắc hơn.

Thắm Nguyễn