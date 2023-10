Trải qua hơn 2 tiếng diễn ra đêm chung kết The New Mentor, các giải thưởng dần lộ diện.

Quán quân The New Mentor 2023 thuộc về người mẫu Lê Thu Trang, đồng hạng Á quân 1 là người mẫu Mai Ngô và Như Vân. Á quân 2 và 3 của The New Mentor 2023 gọi tên Đỗ Thị Hương Giang và người mẫu Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang).

Lê Thu Trang chiến thắng.

Lan Khuê chúc mừng chiến thắng của học trò.

Tuy nhiên, khán giả đánh giá đêm thi có những phần thử thách dành cho các thí sinh top 9 và top 5 chưa thật sự ấn tượng và đủ để chinh phục ngôi vị cao nhất của chương trình.

Cụ thể, trong thử thách chọn ra top 5 là phần thi quay hình, đạo diễn và dựng video clip 45 giây và thuyết trình trực tiếp trên sân khấu. Sau khi có kết quả top 5, các thí sinh tiếp tục trình diện dạ hội với thử thách tung tà với quạt gió.

Phần thi catwalk và posing của top 5 cũng diễn ra rất nhanh, được cho là không bộc lộ được khả năng trình diễn của các thí sinh. Nhiều khán giả theo dõi trực tiếp trên sóng livestream tỏ ra thất vọng đối với các phần thi trong đêm chung kết.