Trước khi qua đời đột ngột sau khi ngã từ một khách sạn ở Argentina ở tuổi 31, ngôi sao Liam Payne đã tạo dựng tên tuổi trong làng nhạc pop, bắt đầu với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Anh quốc cực kỳ nổi tiếng One Direction, được thành lập vào năm 2010.

Nhóm One Direction vào thời điểm năm 2011. Ảnh: WireImage.

Nổi tiếng đột ngột năm 16 tuổi

Liam Payne sinh ra tại Wolverhampton, Anh và trở nên nổi tiếng vào năm 2010 sau khi tham gia cuộc thi The X Factor của Anh. Sau cuộc thi, Liam Payne đã hợp tác với Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson và Zayn Malik để thành lập One Direction.

Liam Payne mới 16 tuổi đã gia nhập One Direction. Từ hành trình thông qua cuộc thi X Factor cho đến đĩa đơn chính thức đầu tiên mang tên What Makes You Beautiful, One Direction đã nhanh chóng khẳng định vị thế là một hiện tượng văn hóa đại chúng và là một trong những nhóm nhạc lớn nhất của thập niên 2010. One Direction được Entertainment Weekly xếp hạng là nhóm nhạc nam vĩ đại thứ ba mọi thời đại vào năm 2024.

Liam Payne đối mặt với nhiều áp lực khi bỗng dưng nổi tiếng. Ảnh: WireImage.

Trong nhóm, Liam Payne được biết đến với giọng hát trầm ấm và niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Anh cũng được coi là chất keo gắn kết các thành viên trong ban nhạc, không chỉ vì tài năng mà còn vì khả năng lãnh đạo thầm lặng và sự tận tâm đối với nhóm.

Sau khi nhóm nhạc One Direction ngừng hoạt động vào năm 2016, Liam Payne theo đuổi sự nghiệp solo, phát hành đĩa đơn solo đầu tay Strip That Down vào tháng 5/2017. Ca khúc đạt vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh và đạt vị trí thứ 10 trên Billboard Hot 100 của Mỹ. Vào tháng 12/2019, Liam Payne đã phát hành album đầu tay với tư cách là một nghệ sĩ solo có tên LP1 (viết tắt của Liam Payne 1).

Theo Celebrity Net Worth, One Direction và sự nghiệp solo của Liam Payne đã giúp anh kiếm được giá trị tài sản ròng khoảng 70 triệu USD.

Làm cha ở tuổi 23, mắc chứng nghiện rượu

Về đời tư, Liam có một cậu con trai tên Bear với ca sĩ Cheryl Cole (cựu thành viên nhóm Girls Aloud). Theo những chia sẻ của Liam Payne, việc làm cha với anh ở tuổi 23 là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, tình yêu của anh với con đã thay đổi bản thân nam ca sĩ rất nhiều.

Trong một cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight vào năm 2017, Liam Payne cho biết: "Tình yêu của tôi dành cho Bear luôn ở trong tâm trí. Đó là điều đầu tiên bạn nghĩ đến vào buổi sáng và là điều cuối cùng bạn nghĩ đến vào buổi tối".

Cheryl Cole và Liam Payne: Ảnh: WireImage.

Liam Payne chia tay bạn gái sau đó nhưng vẫn thường xuyên đến thăm Bear và muốn làm tròn trách nhiệm của người bố. Năm 2020, nam ca sĩ đính hôn với người mẫu Maya Henry nhưng sau đó họ hủy hôn. Sau mối quan hệ này, anh đã hẹn hò với người có sức ảnh hưởng tại Mỹ Katie Cassidy từ năm 2022.

Ngoài sự nghiệp nổi tiếng, Liam còn được biết đến là người có tính cách thẳng thắn và sẵn sàng chia sẻ về những khó khăn của mình. Nam ca sĩ khi còn sống từng chia sẻ bản thân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần và mắc chứng nghiện rượu. Sự nổi tiếng đột ngột khiến Liam gặp nhiều áp lực. Anh từng chia sẻ trên BBC Radio 1 vào năm 2020 rằng bản thân "khá căng thẳng về nhiều thứ đang diễn ra".

Tháng 6/2021, Liam Payne cũng đã chia sẻ về nhịp độ và áp lực của cuộc sống khi lưu diễn cùng One Direction. Anh phải vật lộn với chứng nghiện rượu, uống thuốc theo toa và từng "có ý định tự tử".

Liam tiếp tục tìm đến rượu sau khi ban nhạc "tạm ngừng hoạt động" vào năm 2016. Anh chia sẻ trên BBC: "Đó là hành vi rất thất thường của tôi. Tôi đã tiệc tùng quá mức".

Năm 2023, Liam Payne tiết lộ đã tỉnh táo trong 6 tháng, sau 100 ngày ở trong một cơ sở phục hồi chức năng ở Louisiana vì muốn con thấy bản thân mình ở trạng thái tốt nhất. Anh từng đăng một video gửi đến người hâm mộ trên kênh cá nhân, chia sẻ về việc cai rượu và cảm ơn những người ủng hộ đã sát cánh cùng anh trong những thời điểm khó khăn.

Cũng theo BBC, Liam gặp vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây, phải nhập viện hai lần vào năm 2023 vì được cho là do vấn đề về thận.

Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ khiến nhiều người nổi tiếng, người hâm mộ đau lòng. "Tôi đang bị sốc ngay lúc này. Liam luôn rất tốt với tôi. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên tôi được hợp tác. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã ra đi", ca sĩ người Mỹ Charlie Puth chia sẻ trên Instagram.