1. Lịch cắt điện ở Hà Nội

Công ty Điện lực Hà Đông

07:00 - 15:00: Khu giãn dân LK 27, 28 Dương Nội; một phần khu đô thị Nam Cường, khu L và M

Công ty Điện lực Thanh Oai

07:35 - 08:35: Công ty TNHH XD công trình văn hóa Thăng Long

08:45 - 10:45: Công ty TNHH Nam Thăng Long Thanh Hà

Công ty Điện lực Mỹ Đức

05:00 - 13:00: Một phần thôn 9, xã Phù Lưu Tế

05:30 - 13:30: Một phần thôn Thượng Tiết, xã Đại Hưng

Người dân đổ nhiên liệu vào máy phát điện, dự phòng cắt điện sẽ sử dụng. Ảnh: Việt Hòa

2. Lịch cắt điện ở Đà Nẵng

Điện lực Liên Chiểu

05:00 - 11:00: KDC Trung Nghĩa T1, Ngã Ba Huế 2, KDC Trung Nghĩa T4, TBA Nguyễn Đỗ Cung, TBA Nguyễn Như Hạnh 4, TBA Tống Duy Tân, KDC Trung Nghĩa T3, KDC Trung Nghĩa T5, KDC Trung Nghĩa T2, Khu số 7 KĐT Tây Bắc T2, TBA Nam Trân, TBA Lương Trúc Đàm, Y Khoa Khải Trình, Vĩnh Khoa, trạm bơm PS2

Điện lực Hải Châu

05:30 - 11:00: T11 KDC Khuê Trung Đò Xu, T12 KDC Khuê Trung Đò Xu, Hòa Cường 6, Hòa Cường 2, Tuyên Sơn 2, T6 TN Hòa Cường, T3-14B Núi Thành, Trịnh Công Sơn 2, Lê Nổ, Núi Thành 2, Phan Đăng Lưu, Núi Thành 4, Hòa Cường Bắc, Lê Sát, Lê Văn Đức, Hồ Nguyên Trừng 2, Khởi Phát 2, Vision Đà Nẵng (A9BB), công ty Đá Chàm, công ty Truyền tải điện 2, XN May Xuất khẩu, Thiết bị Y tế TW3, TT TDTT Thành Tích Cao, công ty Môi trường Đô thị, cơ quan Bộ Kế hoạch & Đầu tư, công ty Khởi Phát 2

Điện lực Cẩm Lệ

06:00 - 11:30: TBA Tân Hạnh 2, TBA Tân Hạnh 3, Tân Hạnh

Điện lực Sơn Trà

06:30 - 11:30: An Hoà T1, KDC An Hoà T6, KDC Mân Thái T2, KDC Mân Thái T3, KDC Mân Thái T1, Nethome T2, Dương Văn An, KCC Nhà XH Nest Home, An Hải Bắc 6, Lý Đạo Thành T2,

07:00 - 11:30: TĐC Nại Hiên Đông T8

14:00 - 17:30: TĐC Nại Hiên Đông T7

Điện lực Hòa Vang

07:00 - 11:00: Thôn Hoà Thọ

07:30 - 11:30: Khe Đào

13:30 - 17:00: Tà Lang 2, An Châu

3. Lịch cắt điện ở Đắk Lắk

Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột

06:00 - 14:00: T109_474E48-ngã 3 Hoà Bình, T110_474BMT-trường Tài Chính, T111_474 E48-Nguyễn Văn Cừ, T112_474E48 (khu Tân Phong -Tân Hòa), T250_474BMT - khu Tân Phong, Tân Hoà, T447_474BMT_Tân Hoà, T548_474BMT - Tân Phong, Tân Hòa, T113_474BMT_trường VH 3 Bộ Công an (trạm KH), T114_474BMT-xí nghiệp XNK 2/9 KM6

Điện lực Buôn Đôn

07:30 - 16:30: T8Đ (ĐD475HB2), T8Đ (ĐD475HB2), T9Đ (ĐD475HB2), T10Đ (ĐD475HB2), T10Đ (ĐD475HB2), T20Đ (ĐD475HB2)

Điện lực Cư M’Gar

08:00 - 14:00: T141_474CMG_thôn Hiệp Đạt, xã Quảng Hiệp; T142_474CMG_thôn Hiệp Bình, Quảng Hiệp; T143_474CMG_thôn Hiệp Lợi, Quảng Hiệp; T341_474CMG_thôn Hiệp Đạt, Quảng Hiệp (DC TBA Ghép T141A)

08:00 - 09:30: T70C_471HT_trạm chuyên dùng, Y Khiển ÊNuôl, thị trấn Eapôk (Bơm Tưới)

10:00 - 11:30: T23C_H_471HT_trạm CDùng_Trại Bò Cty Ea Pôk_ An Bình, thị trấn Eapôk

14:00 - 15:30: T31C_H_471HT_ trạm chuyên dùng _công ty TNHHMTV Cấp thoát nước, Buôn Mấp, thị trấn EaPôk

Điện lực EaH'Leo

08:00 - 08:30: Bán lẻ xã EaWy, bán lẻ xã Cư Mốt, bán lẻ xã Cư Amung_T84E, bán lẻ xã Cư A Mung, bán lẻ xã Cư Amung - T125E, bán lẻ xã Ea Wy_IC530250_T250, TBA T253E, bán lẻ xã EaWy_IC530265, bán lẻ xã Cư Mốt_IC530270, bán lẻ xã Cư Amung_IC530305, bán lẻ xã EaWy_T341E, bán lẻ Xã EaWy_IC530342, bán lẻ xã EaWy-T343E, bán lẻ xã EaWy - T345E, bán lẻ xã Cư Amung_T357E, bán lẻ xã Cư Amung-T365E, bán lẻ xã Cư Amung-T383E, bán lẻ xã EaWy-T388E, bán lẻ xã EaWy - T399E, công ty CP Thủy Điện điện lực Đắk Lắk, TBA chuyên dùng, Võ Trí_IH530322, trang trại ĐMT công ty TNHH Huỳnh Gia Phú, trang trại ĐMT công ty TNHH Power One, trang trại ĐMT công ty TNHH Power Two

08:00 - 15:00: Bán lẻ xã Cư Mốt, bán lẻ xã Cư Mốt_IC530072, bán lẻ xã EaH'leo, bán lẻ xã Cư Mốt_IC530269, bán lẻ xã Cư Mốt_IC530306, bán lẻ xã EaRal_IC530308, công ty Lâm nghiệp Ea Wy, TBA chuyên dùng, TBA mỏ đá Văn Chương, công ty TNHH CIC Highland, công ty TNHH Nguyên Đạt - T409E, công ty TNHH Nguyên Đạt - T410E

14:30 - 15:00: Bán lẻ xã EaWy, bán lẻ xã Cư Mốt, bán lẻ xã Cư Amung_T84E, bán lẻ xã Cư Amung - T125E, bán lẻ xã cư A Mung, bán lẻ xã Ea Wy_IC530250_T250, TBA T253E, bán lẻ xã EaWy_IC530265, bán lẻ xã Cư Mốt_IC530270, bán lẻ xã Cư Amung_IC530305, bán lẻ xã EaWy_T341E, bán lẻ Xã EaWy_IC530342, bán lẻ xã EaWy-T343E, bán lẻ xã EaWy - T345E, bán lẻ xã Cư Amung_T357E, bán lẻ xã Cư Amung-T365E, bán lẻ xã Cư Amung-T383E, bán lẻ xã EaWy-T388E, bán lẻ xã EaWy - T399E, công ty CP thủy điện điện lực Đắk Lắk, TBA chuyên dùng, Võ Trí_IH530322, trang trại ĐMT công ty TNHH Huỳnh Gia Phú, trang trại ĐMT công ty TNHH Power One, trang trại ĐMT công ty TNHH Power Two

Điện lực EaKar

08:00 - 15:00: T27ĐD472F18, T29 ĐD472F18, T30ĐD472F18, T31ĐD472F18, T32ĐD472F18, T33ĐD472F18, T34ĐD472F18, T35 ĐD472F18, T36 ĐD472F18, T117-472F18, T118-472F18, T119 ĐD472F18, T127ĐD472F18, TBA164 thôn 5, xã Krông Á; T28ĐD472F18, T123 - ĐD472F18, T124-472F18, T37 ĐD472F18 HTX, T38ĐD472F18, T43ĐD472472F18, T44 ĐD472F18 HTX, T45ĐD472F18, T46 - 472F18 - Buôn Ealai, T54Đ D472F18-Cty Trung Nguyên, T69 ĐD472F18, T73ĐD472F18, T76 ĐD472F18, T97ĐD472F18, T130 ĐD472F18, T136-ĐD472F18, T138-ĐD472F18, T144 - ĐD472F18, HTX điện nước T149K, T155-472F18- Công ty Hoàng Quân, T159 - ĐD472F18-Cty XD 470, T160 - ĐD472F18 - Cty 470, T162- ĐD472F18, T163- ĐD472F18

08:15 - 14:30: T1(ĐMT.NN){472F18}{424/2}, T50ĐD472F18, T51Đ D472F18, T52ĐD472F18, T57Đ D472F18, T58ĐD472F18, T147ĐD472F18, TBA CC T166, TBA CC T167, TBA CC T47 ĐD472F18, T48ĐD472F18, T49Đ D472F18, T53 ĐD472F18, T56 ĐD472F18, T74-ĐD472F18, T95 ĐD472F18, T107ĐD472F18, T135-ĐD472F18, T140-ĐD472F18, T143ĐD472F18, T108ĐD472F18, T126 ĐD472F18,

Điện lực Lắk

08:00 - 16:00: T30(ĐD471F15) Bông Krang

Điện lực Buôn Hồ

08:30 - 16:00: TBA công cộng T2KB_xã Pơng Drang, TBA công cộng T9KB_xã Pơng Drang, TBA công cộng T10KB_xã Pơng Drang, TBA công cộng T24KB_xã Chu Kpô, TBA công cộng T227KB_xã Pơng Drang, TBA công cộng T233KB_xã Pơng Drang, TBA công cộng T268KB_xã Tân Lập, trạm bán lẻ T270KB_xã Pơng Drang, Nguyễn Ngọc Tú T3KB, Huỳnh Quang Thống T4KB, Phạm Văn Nhũ T5KB, Nguyễn Thanh Khang T6KB, Nguyễn Thanh Khang T7KB, Phạm Xuân Đợi T8KB, Phạm Văn Tiến T21KB, Nguyễn Ngọc Vàng T22KB, Hoàng Văn Thọ T23KB

Nhu cầu sử dụng máy phát điện rất lớn ở các khu chung cư, nhà hàng trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: MH.

4. Lịch cắt điện ở Đồng Nai

Điện lực Biên Hoà

07:30 - 09:15: TBA Quốc lộ 19 - một phần khu phố 6, phường Tân Tiến; khu phố 8, phường Tân Phong

09:30 - 11:15: TBA Phúc Hải 3 - một phần khu phố 6, phường Tân Phong

Điện lực Thống Nhất

07:15 - 09:15: Ấp 94, xã Hưng Lộc

07:45 - 11:45: Khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Giây

09:45 - 12:15: Ấp 94, xã Hưng Lộc

14:15 - 16:45: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây

Điện lực Trị An

08:30 - 12:30: Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú

Điện lực Xuân Lộc

13:30 - 16:30: Một phần các ấp 2B, 3B, xã Xuân Bắc

Điện lực Định Quán

07:45 - 10:00: Khu 4, 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú

08:30 - 11:00: Khu 12, thị trấn Tân Phú

10:15 - 12:30: Khu 8, 9, 10, thị trấn Tân Phú

13:30 - 16:00: Khu 10,11, 12, thị trấn Tân Phú

14:00 - 16:30: Khu 12, thị trấn Tân Phú

Điện lực Long Thành

07:40 - 12:00: Một phần khu phố Long Đức 2, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa

13:30 - 16:30: Một phần khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa

Điện lực Nhơn Trạch

07:30 - 09:30: Một phần ấp 3, ấp 4, xã Long Thọ

Điện lực Cẩm Mỹ

08:00 - 08:10: Ấp 1, 4, một phần ấp 2, xã Xuân Tây; ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, một phần ấp Suối Lức, xã Xuân Đông

08:30 - 10:30: Ấp 7, một phần ấp 4, xã Xuân Tây

10:35 - 10:45: Ấp 1, 4, một phần ấp 2, xã Xuân Tây; ấp Cọ Dầu 1, Cọ Dầu 2, một phần ấp Suối Lức, xã Xuân Đông

Điện lực Trảng Bom

08:00 - 13:30: Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa

08:00 - 09:30: Một phần ấp 8, xã Sông Trầu

08:30 - 14:00: Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3

09:30 - 10:30: Một phần ấp 8, xã Sông Trầu

10:30 - 11:30: Một phần ấp 8, xã Sông Trầu

11:30 - 12:30: Một phần ấp 8, xã Sông Trầu

13:00 - 16:00: Một phần ấp Bàu cá, xã Tây Hòa

Chi nhánh Điện lực Biên Hòa 2

07:00 - 14:00: Một phần khu phố 4, 5, phường Long Bình

5. Lịch cắt điện ở Nghệ An

Điện lực thị xã Cửa Lò

06:30 - 11:30: TBA Phúc Thọ 2

14:30 - 17:00: TBA Nghi Phong 11

Điện lực Diễn Châu

15:00 - 23:00: Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Vạn, Diễn Kỷ, Diễn Vạn

Điện lực Kỳ Sơn

07:30 - 17:30: Toàn bộ khách hàng xã Huồi Tụ, Mường Lống, Bắc Lý, Mỹ Lý

Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hòa

07:00 - 12:00: Nghĩa Hội 13

07:00 - 09:00: Nghĩa Mai 8

07:00 - 23:59: Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên, Nghĩa Sơn, Nghĩa Minh, Bãi Trành, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Đồng Tâm, Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Tam, Cờ Đỏ, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Xuân, Tân Thành, Tây Hiếu, Nghĩa Lộc, Nghĩa Thuận

09:00 - 11:00: Nghĩa Minh 7

13:30 - 18:00: Nghĩa Bình 8

14:00 - 16:00: Nghĩa Trung 10

Điện lực Hưng Nguyên

06:00 - 07:00: KH sau TBA T1 HUNG CHINH, KH sau TBA T2 HUNG MY

07:30 - 08:30: KH sau TBA T3 HUNG MY, KH sau TBA T4 HUNG CHINH

09:00 - 10:00: KH sau TBA T5 HUNG CHINH, KH sau TBA T4 HUNG MY

10:30 - 11:30: KH sau TBA T1 HUNG MY, KH sau TBA T7 HUNG CHINH

13:30 - 14:30: KH sau TBA DC T2 HUNG CHINH, KH sau TBA K1 TTHN

15:00 - 16:00: KH sau TBA DC T2 HUNG CHINH, KH sau TBA T3 HUNG CHINH

15:30 - 16:30: KH sau TBA T1 HUNG THONG

Điện lực Nghi Lộc

05:00 - 05:30: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

05:30 - 07:00: TBA Bãi Lữ 1 Đz 373E15.8

05:30 - 12:30: TBA Hưng Tây 6 Đz 373E15.1

07:00 - 08:00: TBA Xã Hội 2 ĐZ 373E15.8

08:00 - 09:00: TBA Ban QL Khu Kinh tế Đông Nam ĐZ 373E15.8

18:00 - 23:00: Nghi Văn

20:00 - 20:30: Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Kiều

Điện lực Quỳ Châu

06:00 - 13:00: Đồng Minh, xã Châu Hạnh

08:00 - 16:00: Xã Tri Lễ, Nậm Nhóng, Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mai Sơn

13:00 - 20:00: Xã Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong

Điện lực Quỳ Hợp

05:00 - 21:00, 20:30 - 02:00 (ngày 15/6): Một số khu vực ở Quỳ Hợp

Điện lực Đô Lương

00:00 - 13:00: Khách hàng ĐD 372 E15.4

04:30 - 05:30: sau Re 57A Thanh Hưng, Đ D376E15.4

04:30 - 21:00: Đ D372E15.4

12:00 - 13:30: Khách hàng ĐD 374 E15.4; sau RE 57 A Thanh Hưng

17:00 - 18:00: Khách hàng sau Re 02 Nhân Mỹ ĐD 376E15.4

20:00 - 21:00: Đ D376E15.4, Đ D372E15.11

Điện lực Tương Dương

06:00 - 22:00: Khối Hòa Nam, thị trấn Thạch Giám và các xã Xá Lượng, Lưỡng Minh, Yên Na, Yên Tịnh, Hữu Khuông, Yên Hòa, Yên Thắng, Tam Đình, Nga My, Xiêng My, thủy điện Bản Vẽ

Điện lực Tân Kỳ

06:30 - 23:45: Nghĩa Đồng, Nghĩa Thái, Tân Phú, Nghĩa Hoàn, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng, Bài Sơn, Hồng Sơn, Giang Sơn Tây

Điện lực Yên Thành

08:00 - 13:00: Xã Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành

16:00 - 18:00: Xã Đô Thành, Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Mã Thành, Hồng Thành