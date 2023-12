{"article":{"id":"2221172","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","contentObject":"<p>Lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Europa League và lượt trận thứ 5 UEFA Conference League mùa giải 2023/24 khép lại, bóng đá quốc tế tiếp tục sôi động với các giải vô địch ở các quốc gia hàng đầu châu Âu.</p>

<p>Một số trận đá sớm thuộc vòng 15 La Liga, đá sớm vòng 14 Serie A, đá sớm vòng 13 Bundesliga và vòng 14 Ligue 1.</p>

<table style=\"width: 82.2715%;\">

<tbody>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<h2>Lịch thi đấu bóng đá hôm nay </h2>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><strong><span>NGÀY GIỜ</span></strong></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><strong><span>TRẬN ĐẤU</span></strong></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\">

<p><strong><span>TRỰC TIẾP</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 15</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>03:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Las Palmas - Getafe</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\">

<p><span>SCTV 15</span></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG ITALIA 2023/24 – VÒNG 14</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>02:45</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Monza - Juventus</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\">

<p><span>ON FOOTBALL</span></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG ĐỨC 2023/24 – VÒNG 13</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>02:30</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Darmstadt - Koln</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\">

<p><span>ON SPORTS NEWS</span></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG PHÁP 2023/24 – VÒNG 14</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>03:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Reims - Strasbourg</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\">

<p><span>ON SPORTS</span></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG HÀ LAN 2023/24 – VÒNG 14</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>02:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Heerenveen - Almere City</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2023/24 – VÒNG 12</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>03:30</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Chaves - Vizela</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG BỈ 2023/24 – VÒNG 16</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>02:45</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Westerlo - Anderlecht</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2023/24 – VÒNG 14</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"2\" style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>00:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Hatayspor - Antalyaspor</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Karagumruk - Istanbulspor</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 19</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>03:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Preston - QPR</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 18</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>02:30</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Real Oviedo - Espanyol</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>HẠNG 2 ITALIA 2023/24 – VÒNG 15</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>02:30</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Palermo - Catanzaro</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>HẠNG 2 ĐỨC 2023/24 – VÒNG 15</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"2\" style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>00:30</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Schalke 04 - Osnabruck</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>St. Pauli - Hamburg</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG ARGENTINA 2023/24 – PLAY OFF</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>03:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Colon - Gimnasia</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG CHILE 2023/24 – VÒNG 29</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>06:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Coquimbo - Union La Calera</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG PARAGUAY 2023/24 – VÒNG 22</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"3\" style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>05:30</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>General Caballero - Olimpia</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Sportivo Luqueno - Nacional</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Cerro Porteno - Guarani</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG SAUDI ARABIA 2023/24 – VÒNG 15</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>01/12</span></p>

<p><span>22:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Al Fayha - Damac</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>02/12</span></p>

<p><span>01:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Al Hilal - Al Nassr</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VĐQG AUSTRALIA 2023/24 – VÒNG 6</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>01/12</span></p>

<p><span>15:45</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Brisbane Roar - Western Sydney</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9438%;\">

<p><strong><span>VÔ ĐỊCH U17 THẾ GIỚI 2023 – TRANH HẠNG BA</span></strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.3708%;\">

<p><span>01/12</span></p>

<p><span>19:00</span></p>

</td>

<td style=\"width: 59.8315%;\">

<p><span>Argentina - Mali</span></p>

</td>

<td style=\"width: 21.7416%;\"></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table style=\"width: 81.9868%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p><strong>NGÀY GIỜ</strong></p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p><strong>TRẬN ĐẤU</strong></p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p><strong>TRỰC TIẾP</strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9625%;\">

<p><strong>UEFA EUROPA LEAGUE 2023/24 – VÒNG BẢNG</strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"7\" style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>00:45</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>AEK Athens 0-1 Brighton</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Atalanta 1-1 Sporting Lisbon</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Maccabi Haifa 0-3 Rennes</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Freiburg 5-0 Olympiakos Piraeus</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Sparta Praha 1-0 Real Betis</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Sturm Graz 0-1 Rakow Czestochowa</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Backa Topola 0-1 West Ham</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"9\" style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>03:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Hacken BK 0-2 Leverkusen</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Liverpool 4-0 LASK Linz</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Molde 2-2 FK Qarabag</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Marseille 4-3 Ajax</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>G.Rangers 1-1 Aris Limassol</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Servette 1-1 Roma</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Sheriff Tiraspol 2-2 Slavia Praha</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Toulouse 0-0 Saint Gilloise</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Villarreal 3-2 Panathinaikos</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9625%;\">

<p><strong>UEFA CONFERENCE LEAGUE 2023/24 – VÒNG BẢNG</strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>22:30</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Lokomotiv Astana 0-2 Dinamo Zagreb</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"8\" style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>00:45</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>AZ Alkmaar 1-0 HSK Zrinjski Mostar</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Besiktas 0-5 Club Brugge</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Bodo Glimt 5-2 Lugano</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>FC Ballkani 0-1 Viktoria Plzen</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>HJK Helsinki 2-2 Aberdeen</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>KAA Gent 4-1 Zorya</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>KI Klaksvik 1-2 Slovan Bratislava</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Olimpija Ljubljana 0-2 Lille OSC</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"7\" style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>03:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Aston Villa 2-1 Legia Warszawa</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Breidablik 1-2 Maccabi Tel Aviv</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Frankfurt 1-2 PAOK Thessaloniki</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Fiorentina 2-1 KRC Genk</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>FK Cukaricki 1-2 Ferencvarosi TC</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Nordsjaelland 6-1 Fenerbahce</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Spartak Trnava 1-2 Ludogorets Razgrad</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">

<p>FPT Play</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9625%;\">

<p><strong>VĐQG SAUDI ARABIA 2023/24 - VÒNG 15</strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"2\" style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>22:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Abha 0-6 Al Ahli Jeddah</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Al Riyadh 0-0 Al Hazem FC</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>01:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Al Ittihad Jeddah 4-2 Al Khaleej Saihat</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9625%;\">

<p><strong>VĐQG BRAZIL 2023/24 – VÒNG 36</strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>06:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Cruzeiro MG - Atl Paranaense</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>05:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Gremio - Goias GO</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>01/12 <br>06:30</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Bragantino SP - Fortaleza CE</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td colspan=\"3\" style=\"width: 99.9625%;\">

<p><strong>AFC CUP 2023 – VÒNG BẢNG</strong></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>12:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Taichung Futuro FC 1-0 Chao Pak Kei</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>15:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Macarthur FC 4-0 Shan United</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>17:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Tainan City 3-0 Ulaanbaatar</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td rowspan=\"4\" style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>19:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>PSM Makassar 1-1 Hải Phòng</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\">FPT Play</td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Hougang United FC 1-4 SABAH</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Phnom Penh Crown 4-0 Dynamic Herb Cebu FC</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Merw FK 1-1 Ravshan</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

<tr>

<td style=\"width: 18.4181%;\">

<p>30/11 <br>23:00</p>

</td>

<td style=\"width: 60.0072%;\">

<p>Altyn Asyr FK 2-4 FK Abdish-Ata Kant</p>

</td>

<td style=\"width: 21.5372%;\"></td>

</tr>

</tbody>

</table>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1-12-2023-2221172.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1122023-896.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-1122023-897.jpg","updatedDate":"2023-12-01T06:33:43","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221460","title":"Lukaku ghi bàn, đội bóng của HLV Mourinho đi tiếp ở Europa League","description":"Romelu Lukaku lập công, nhưng AS Roma để tuột chiến thắng trước Servette, qua đó chỉ đoạt vé vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng G Europa League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-servette-1-1-roma-europa-league-2023-24-2221460.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lukaku-ghi-ban-doi-bong-cua-hlv-mourinho-di-tiep-o-europa-league-110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221462","title":"Sợ mất vị trí số 1 MU, Andre Onana bỏ CAN 2024","description":"Thủ thành Andre Onana có thể rút lui khỏi Cúp bóng đá châu Phi 2024 (CAN 2024) nhằm giữ vị trí số 1 trong khung gỗ MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-mat-vi-tri-so-1-mu-andre-onana-bo-can-2024-2221462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/so-mat-vi-tri-so-1-mu-andre-onana-bo-can-2024-107.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221458","title":"Salah tỏa sáng, Liverpool đoạt vé vào vòng knock-out Europa League","description":"Mohamed Salah ghi một bàn thắng cùng pha kiến tạo, Liverpool đè bẹp LASK Linz với tỷ số 4-0, ở lượt trận thứ 5 bảng E. Kết quả này đưa thầy trò Klopp vào vòng knock-out Europa League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-4-0-lask-europa-league-2023-24-2221458.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/salah-toa-sang-liverpool-doat-ve-vao-vong-18-europa-league-93.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T06:07:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221193","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 1/12/2023: Liverpool thắng to, Roma đi tiếp","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 1/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-1-12-2023-2221193.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ket-qua-bong-da-hom-nay-1122023-liverpool-thang-to-roma-di-tiep-163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221363","title":"U23 Việt Nam: HLV Troussier tính gì ở giải châu Á 2024","description":"HLV Troussier không chỉ đặt mục tiêu tiến xa ở VCK U23 châu Á 2024 mà còn xem đó như bài kiểm tra lớn nhất đối với U23 Việt Nam hòng nâng cấp ĐTQG.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/u23-viet-nam-hlv-troussier-tinh-gi-o-giai-chau-a-2024-2221363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/u23-viet-nam-hlv-troussier-tinh-gi-o-giai-chau-a-2024-1515.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221068","title":"Hải Phòng tuột chiến thắng, hết cơ hội đi tiếp ở AFC Cup","description":"Hải Phòng FC bị chủ nhà PSM Makassar cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 5 bảng H, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hết cơ hội đi tiếp ở AFC Cup 2023/24.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-psm-makassar-vs-hai-phong-afc-cup-2023-24-2221068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hai-phong-tuot-chien-thang-het-co-hoi-di-tiep-o-afc-cup-1441.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:00:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221337","title":"Bất ngờ thứ hạng của tuyển Việt Nam, 1 đội bóng Đông Nam Á nhảy vọt","description":"Chiều 30/11, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 11/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-fifa-thang-11-viet-nam-dung-im-1-doi-bong-dong-nam-a-nhay-vot-2221337.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bat-ngo-thu-hang-cua-tuyen-viet-nam-1-doi-bong-dong-nam-a-nhay-vot-1400.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221316","title":"Erik ten Hag được yêu cầu loại Andre Onana ở trận MU đấu Newcastle","description":"Trong lúc fan MU đòi Erik ten Hag loại Andre Onana ở trận Newcastle, cựu danh thủ Ruud Gullit cũng khuyên thuyền trưởng Quỷ đỏ không nên để thủ môn này gây họa thêm.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-phai-loai-andre-onana-khoi-tran-mu-dau-newcastle-2221316.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/erik-ten-hag-duoc-yeu-cau-loai-andre-onana-o-tran-mu-dau-newcastle-1338.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:48:57","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221225","title":"Jude Bellingham: Đôi giày Zidane và lịch sử Cúp C1","description":"Jude Bellingham tiếp tục làm nên lịch sử khi Real Madrid thắng Napoli 4-2, ngày anh mang đôi giày mà Zidane từng ghi bàn trận chung kết Cúp C1 2002.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jude-bellingham-doi-giay-zidane-va-ky-luc-cup-c1-2221225.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/jude-bellingham-doi-giay-zidane-va-lich-su-cup-c1-1066.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221096","title":"Đặng Văn Lâm không ngại 'đấu' Filip Nguyễn ở tuyển Việt Nam","description":"Thủ thành Đặng Văn Lâm sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh vị trí số 1 ở khung thành tuyển Việt Nam, một khi Filip Nguyễn nhập tịch thành công.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-van-lam-khong-ngai-dau-filip-nguyen-o-tuyen-viet-nam-2221096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dang-van-lam-khong-ngai-dau-filip-nguyen-o-tuyen-viet-nam-790.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:06:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221135","title":"MU hỏi mua Florian Wirtz, Bayern chốt Varane","description":"MU mua Florian Wirtz, Bayern Munich chốt Varane, Barca và Quỷ đỏ cùng tranh Guido Rodriguez là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 30/11.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-30-11-mu-ky-florian-wirtz-bayern-lay-varane-2221135.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mu-hoi-mua-florian-wirtz-bayern-chot-varane-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T13:19:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221002","title":"Lộ diện võ sĩ kế thừa Duy Nhất tranh đai vô địch MMA Championship","description":"Vượt qua các đối thủ mạnh, Bùi Trường Sinh - võ sĩ được đánh giá kế thừa Nguyễn Trần Duy Nhất tranh đai vô địch hạng 60kg tại MMA Championship 11 (LC11).","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-vo-si-ke-thua-duy-nhat-tranh-dai-vo-dich-mma-championship-2221002.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lo-dien-vo-si-ke-thua-duy-nhat-tranh-dai-vo-dich-mma-championship-766.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220935","title":"Nhận định Hải Phòng đấu PSM Makassar: Nuôi hy vọng đi tiếp","description":"Hải Phòng hạ quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của PSM Makassar (Indonesia), vòng bảng AFC Cup 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-hai-phong-vs-psm-makassar-19h-ngay-30-11-2220935.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nhan-dinh-hai-phong-dau-psm-makassar-nuoi-hy-vong-di-tiep-760.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T12:23:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221095","title":"Messi xin Pep Guardiola cho gia nhập Man City nhưng bị từ chối phũ","description":"Messi được cho đã năn nỉ thầy cũ Pep Guardiola cho cuộc tái ngộ ở Man City nhưng đã bị cựu thuyền trưởng Barca từ chối thẳng thừng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/messi-xin-pep-guardiola-cho-gia-nhap-man-city-nhung-bi-tu-choi-phu-2221095.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/messi-xin-pep-guardiola-cho-gia-nhap-man-city-nhung-bi-tu-choi-phu-660.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221042","title":"Neymar bị bạn gái 'đá': Tật xấu không chừa","description":"Neymar và bạn gái Bruna Biancardi chia tay chỉ hơn một tháng sau khi con gái của họ chào đời, do cầu thủ bóng đá Brazil thiếu chung thủy.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/neymar-bi-bruna-biancardi-chia-tay-vi-lang-nhang-2221042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/neymar-bi-ban-gai-da-tat-xau-khong-chua-557.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:32:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221051","title":"Sao MU xin lỗi, hứa làm mọi thứ để vào vòng 16 đội Cúp C1","description":"Garnacho phá vỡ bầu không khí thất vọng, hứa cùng đội làm tất thảy để MU lấy vé vòng 16 đội Cúp C1 sau trận hòa tai hại Galatasaray.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-mu-xin-loi-hua-lam-moi-thu-de-vao-vong-16-doi-cup-c1-2221051.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/sao-mu-xin-loi-hua-lam-moi-thu-de-vao-vong-16-doi-cup-c1-550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221036","title":"Vì sao bàn thắng của Hakim Ziyech vào lưới MU không hợp lệ?","description":"MU có lẽ oan uổng khi vuột chiến thắng quan trọng trước Galatasaray, trong đó có bàn đầu tiên của Hakim Ziyech được cho là không hợp lệ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-ban-thang-cua-hakim-ziyech-vao-luoi-mu-khong-hop-le-2221036.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vi-sao-ban-thang-cua-hakim-ziyech-vao-luoi-mu-khong-hop-le-454.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221014","title":"Ancelotti tuyên bố dậy sóng về Bellingham khi so với Zidane","description":"HLV Carlo Ancelotti đánh giá Jude Bellingham làm được điều mà Zidane không thể, sau màn trình diễn chói sáng khác ở trận Real Madrid 4-2 Napoli.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ancelotti-tuyen-bo-day-song-ve-bellingham-khi-so-voi-zidane-2221014.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ancelotti-tuyen-bo-day-song-ve-bellingham-khi-so-voi-zidane-359.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:19:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220991","title":"MU rơi chiến thắng trước Galatasaray: Cái giá đắt đỏ từ Andre Onana","description":"Liên tục dẫn cách biệt 2 bàn nhưng MU phải chịu chia điểm 3-3 với Galatasaray, sau hai sai lầm của Onana và đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/galatasaray-3-3-mu-toi-do-onana-gay-hoa-mu-o-cup-c1-2220991.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mu-roi-chien-thang-truoc-galatasaray-khi-andre-onana-lai-gay-hoa-326.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220981","title":"Cầu thủ Thái Lan và Trung Quốc biến sân cỏ thành võ đài","description":"Cầu thủ của hai CLB Zhejiang và Buriam United tại AFC Champions League đã để lại hình ảnh xấu xí khi lao vào nhau ẩu đả sau trận đấu.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/afc-champions-league-cau-thu-thai-lan-va-trung-quoc-bien-san-co-thanh-vo-dai-2220981.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cau-thu-thai-lan-va-trung-quoc-bien-san-co-thanh-vo-dai-836.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:26:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220985","title":"Andre Onana phản ứng thế nào khi đạp đổ chiến thắng của MU","description":"MU đã có thể giành chiến thắng trên sân Galatasaray nhưng sai lầm tai hại của Andre Onana đã hại đội, đẩy họ vào thế mong manh ở Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/andre-onana-phan-ung-the-nao-khi-dap-do-chien-thang-cua-mu-2220985.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/andre-onana-phan-ung-the-nao-khi-dap-do-chien-thang-cua-mu-269.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190725","title":"Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay: MU nguy cơ bị loại sớm","description":"Bảng xếp hạng Cup C1 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220733","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/11/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/11/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-30-11-2023-2220733.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-30112023-955.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220961","title":"Hai lần xé lưới MU, Ziyech tự tin vào vòng 1/8 Cúp C1","description":"Ghi 2 bàn quan trọng, Hakim Ziyech giúp Galatasaray ngược dòng hòa MU 3-3 và tuyên bố sẽ giành chiếc vé vào vòng 1/8 Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-lan-xe-luoi-mu-ziyech-tin-di-tiep-o-cup-c1-2220961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hai-lan-xe-luoi-mu-ziyech-tu-tin-vao-vong-18-cup-c1-166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T06:01:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220956","title":"Arsenal thắng 6-0, đoạt vé vào vòng 1/8 Champions League","description":"Arsenal đè bẹp đội bóng đến từ nước Pháp - Lens 6 bàn không gỡ, qua đó giành vé sớm vào vòng knock-out Champions League","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-arsenal-6-0-lens-cup-c1-2023-24-2220956.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/arsenal-thang-6-0-doat-ve-vao-vong-18-champions-league-124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

