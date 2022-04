Lịch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của Hà Nội năm 2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023. Theo đó, các nhà trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Riêng đối với các trường THCS được UBND thành phố công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến, nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Năm nay, Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Với hình thức trực tuyến:

Tuyển sinh vào lớp 1 diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7/2022.

Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7/2022.

Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7/2022.

Với hình thức trực tiếp diễn ra từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2022.

Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, cụ thể là bắt đầu từ ngày 28/5 đến ngày 12/7/2022. Các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

Về đối tượng tuyển sinh, tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 - 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011). Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Thúy Nga