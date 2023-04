Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trước đó, đã có một số lưu ý cụ thể với các nhà trường về công tác tổ chức hoạt động ngoại khóa. Trong đó, Sở nhấn mạnh, việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phải được thống nhất và đồng thuận của cha mẹ học sinh, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh cùng tham gia và quản lý học sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức. Việc xây dựng kế hoạch dã ngoại cần làm rõ thành phần tham gia, đơn vị phối hợp thực hiện, thời gian, địa điểm, kinh phí, phương án đảm bảo an toàn ; tổ chức họp thống nhất nội dung kế hoạch giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu trường/lớp phối hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức dã ngoại, đơn vị đó cần phải có Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và ký bảo hiểm an toàn cho người tham quan, học tập.