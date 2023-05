Xuân An Nhà báo

Theo Công an tỉnh Bình Dương, trong 4 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xảy ra 13 vụ giết người và 107 vụ cố ý gây thương tích. Trong đó, cơ quan điều tra đã khám phá, điều tra làm rõ 12 vụ giết người (bắt 17 đối tượng) và 88 vụ cố ý gây thương tích (bắt 118 đối tượng).

Trong số các vụ án mạng nghiêm trọng, có 2 vụ liên quan đến mâu thuẫn từ doanh nghiệp, nạn nhân là công nhân và người lao động.

Hinh ảnh giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán tại phòng làm việc - Ảnh cắt từ clip

Điển hình là vụ án mạng tại Công ty TNHH Vinh Nhuận (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) xảy ra vào ngày 29/3. Nghi can trong vụ án này là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty) đã sát hại nữ kế toán ngay tại phòng làm việc do mâu thuẫn trong công việc. Yang Zhong Wu sau đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi giết người.

Tiếp đó, vào ngày 2/4 tại KCN Kim Huy (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại công ty.

Cụ thể, anh Sơn Vũ Tâm (SN 1990, quê ở Sóc Trăng) và Nguyễn Đức Thắng (25 tuổi, quê Kiên Giang) làm chung tổ với nhau trong công ty. Trong quá trình làm việc hai người xảy ra mâu thuẫn nên Thắng gọi điện thoại rủ thêm 2 thanh niên khác đến chặn đường trước cổng công ty lúc tan ca để giải quyết.

Chiều ngày 2/4, Thắng cùng 2 thanh niên này cùng đi đến khu vực cổng công ty đợi anh Tâm tan ca ra về thì đuổi đánh, thấy vậy anh Tâm lên xe máy bỏ chạy thì cả nhóm đuổi theo.

Khi đến một đoạn đường trong KCN Kim Huy, một người trong nhóm này dùng nón bảo hiểm ném vào người anh Tâm khiến xe anh Tâm bị mất lái, đâm vào trụ điện ven đường tử vong.

Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi giết người.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, nguyên nhân các vụ giết người và cố ý gây thương tích chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, ghen tuông tình ái, trong quá trình làm việc trong công ty. Nhiều vụ xuất phát từ việc nói xấu nhau trên mạng xã hội rồi gặp nhau giải quyết; hay trong quá trình ăn nhậu phát sinh mâu thuẫn nên dẫn đến ẩu đả, gây thương tích, ra tay giết người.

Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mọi đối tượng. Vận động người dân tham gia tố giác, báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, xung đột để giải quyết kịp thời, không để phát sinh, kéo dài dẫn đến các vụ bạo lực, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với hoạt động trong doanh nghiệp, các đơn vị phối hợp thành lập, duy trì Đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.