Lily Gladstone sinh năm 1986, là ngôi sao đang lên ở Hollywood được biết đến với phong cách diễn xuất độc đáo, vừa mộc mạc vừa giàu cảm xúc.

Lily Gladstone là người Mỹ bản địa.

Lily Gladstone sinh ra và lớn lên tại Khu bảo tồn người da đỏ Blackfeet ở Montana. Gia đình cô chuyển đi khi Lily Gladstone 11 tuổi với hy vọng có được cơ hội tài chính tốt hơn.

Nhìn lại quá khứ tại Browning, Lily Gladstone chia sẻ: “Có một số điều cực kỳ xấu xí đã xảy ra nhưng đáng ra chúng không nên xuất hiện. Tuy nhiên, bạn phải nhìn sâu hơn vào lý do tại sao mọi thứ lại như vậy. Nền tảng của cuộc đời tôi là cộng đồng và gia đình. Có nghèo đói, bạo lực, lạm dụng chất gây nghiện và thất nghiệp khắp nơi. Nhưng trong chính cộng đồng đó tồn tại rất nhiều tình yêu thương. Điều gắn kết mọi người là tình yêu gia đình, tình yêu vùng đất quê hương”.

Lily Gladstone theo học tại Đại học Montana, tốt nghiệp năm 2008 với bằng về Diễn xuất/Đạo diễn và chuyên ngành Nghiên cứu người Mỹ bản địa. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp của mình nhưng phải đến vai diễn đột phá vào năm 2016 trong Certain Women, cái tên này mới được biết đến rộng rãi.

Trong phim, Lily Gladstone vào vai một chủ trang trại tên là Jamie có mối duyên khác thường với một luật sư trẻ do Kristen Stewart thủ vai. Các nhà phê bình đặc biệt ấn tượng với khả năng truyền tải cảm xúc phức tạp trong nhân vật của Gladstone mà không cần kịch hóa.

Tờ The Atlantic đánh giá màn trình diễn của Lily Gladstone “có sức nặng” nhất trong phim, ngay cả khi cô còn là một gương mặt vô danh đứng chung hàng ngũ với các ngôi sao như Stewart, Laura Dern hay Michelle Williams. Với Certain Women, Lily Gladstone nhận về hơn 25 đề cử giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, bao gồm một đề cử Gotham Awards, đề cử từ Hiệp hội phê bình phim quốc gia và Giải thưởng Tinh thần Độc lập.

3 năm sau, Lily Gladstone xuất hiện trong bộ phim độc lập First Cow do A24 sản xuất. Cùng năm đó, cô nhận vai diễn trong 6 tập của series ăn khách đài Showtime - Billions, nơi Lily Gladstone có cơ hội góp mặt cùng các ngôi sao Paul Giamatti, Damian Lewis.

Lily Gladstone cùng đạo diễn Martin Scorsese và hai ngôi sao Robert De Niro, Leonardo DiCaprio ở hậu trường cảnh quay 'Vầng trăng máu'.

Phong cách diễn xuất của Lily Gladstone đặc trưng bởi tính chân thực và dễ bị tổn thương. Cô không ngại thể hiện cảm xúc mạnh đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Nữ diễn viên có thể biến các nhân vật phức tạp trở nên sống động theo cách vừa đáng tin cậy vừa cảm động. Đây có lẽ là một trong những lý do Lily Gladstone được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn trong tác phẩm mới nhất của Martin Scorsese.

Vầng trăng máu lấy bối cảnh vùng đất của người bản địa Osage Nation trải qua tháng ngày đen tối của “triều đại khủng bố” những năm 1920. Việc phát hiện ra những mỏ dầu lớn tại khu đất của người da đỏ đã thu hút sự chú ý và lòng tham của người da trắng.

Lily Gladstone và Leonardo DiCaprio quảng bá cho phim 'Vầng trăng máu' tại LHP Cannes 2023.

Lợi dụng sự lỏng lẻo của giới chức và những đặc quyền mang đậm tính phân biệt chủng tộc, một số người da trắng đã trộm cắp, bóc lột, tống tiền, thậm chí sát hại người bản địa để chiếm đoạt tài sản. Mollie Kyle do Lily Gladstone thủ vai là một nhân vật lịch sử có thật nằm giữa tâm chấn của những sự rối ren đó, được tờ The New Yorker gọi với cái tên “Người phụ nữ bị đánh dấu”.

Mollie đã sống sót qua nhiều vụ ám sát, chứng kiến vùng đất của mình bị nhuốm máu, người thân, gia đình bị sát hại và đối mặt với nghi ngờ về người chồng mình thương yêu. Mollie cùng với rất nhiều người Osage là nạn nhân của lòng tham và sự phân biệt đã viết thành một chương đen tối của lịch sử nước Mỹ.

Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone trong 'Vầng trăng máu'.

Lily Gladstone không phải thử vai cho nhân vật Mollie Kyle. Cuộc gọi qua Zoom giữa đạo diễn Martin Scorsese thành công tới mức cô được chọn ngay lập tức. Leonardo DiCaprio - người vào vai chồng Ernerst của Mollie - nói Lily Gladstone rất quan tâm đến những xung đột nội tâm của nhân vật. “Cô ấy mang đến cho Mollie sự nhận thức và chiều sâu chưa từng có. Cô ấy hoài nghi về Ernest và nảy ra ý tưởng về con sói đồng cỏ, kẻ lừa gạt”.

Bên cạnh gốc gác bản địa và hiểu biết về văn hóa, sự tĩnh lặng trong phong cách của Lily Gladstone như đo ni đóng giày cho vai diễn của Mollie. Ê-kíp và nhất là đạo diễn Martin Scorsese rất ấn tượng với sự hiện diện của Lily Gladstone và cách cô ấy phản ứng với Leonardo, nhiều khi không cần dùng đến từ ngữ. Điều đó thực sự đã định hình cho mối quan hệ giữa Mollie và Ernest.

Leonardo DiCaprio và Lily Gladstone xuất hiện trên tạp chí Vogue.

Đạo diễn Martin Scorsese cho biết: “Đối với tôi, khám phá không gian cảm xúc giữa Lily và Leo quả là một trải nghiệm giàu có và bất ngờ. Sự lặng lẽ của cô ấy thường mạnh mẽ hơn từ ngữ. Thứ gì cô ấy không nói, những thứ cô ấy giấu trong lòng đôi khi còn hùng hồn hơn mà không cần tỏ bày”.

Vầng trăng máu ra mắt khán giả Việt Nam từ 20/10.