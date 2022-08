Link xem trực tiếp bóng đá Hà Nội vs HAGL, 19h15 hôm nay 14/8

Highlights Hà Nội 2-1 HAGL (nguồn: Next Sports)

Ghi bàn:

Hà Nội: Văn Quyết (54'), Tuấn Hải (56')

HAGL: Bruno (61')

https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-ha-noi-vs-hoang-anh-gia-lai-vong-12-v-league-2022-2049495.html

Trận đại chiến giữa Hà Nội vs HAGL diễn ra trên sân Hàng Đẫy, lúc 19h15 hôm nay (14/8).

Màn so tài đỉnh cao này được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV5&VTV5TN, On Football, Next Sports.

Hà Nội vs HAGL, là cuộc đụng độ giữa những đội bóng sở hữu nhiều sao nhất của bóng đá Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem trận cầu rực lửa.

Đội hình ra sân:

Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu , Đức Huy (Hai Long 76'), Hùng Dũng, Văn Quyết (Văn Tùng 90'+5), Mujan (Việt Anh 76'), Tuấn Hải, Siladi (Xuân Tú 90'+2)

HAGL: Tuấn Linh, Maurico, Văn Sơn, Hồng Duy (Thanh Nhân 82'), Hữu Tuấn, Xuân Trường (Minh Vương 63'), Tuấn Anh, Văn Thanh, Brandao, Văn Toàn, Bruno (Bảo Toàn 90')