Sau hai thất bại cùng với tỷ số 0-2 trước Trung Quốc và Uzbekistan, tuyển Việt Nam đối đầu với đội bóng mạnh hàng đầu châu lục là tuyển Hàn Quốc.

Sở hữu đội hình với rất nhiều ngôi sao thi đấu ở châu Âu như Son Heung-min, Hwang Hee Chan, Kim Min Jae, Hwang Ui Jo,.. nên đương nhiên đội bóng xứ sở Kim chi được đánh giá cao hơn rất nhiều so với tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có cơ hội đối đầu những ngôi sao Hàn Quốc đang chơi bóng tại châu Âu. Ảnh: VFF

Với tính chất của trận giao hữu, chắc chắn cả hai sẽ thi đấu cởi mở hơn để cống hiến cho người hâm mộ bữa tiệc bóng đá trên sân vận động Suwon World Cup, sân từng tổ chức World Cup 2022.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hàn Quốc vs Việt Nam, bắt đầu từ lúc 17h45 cùng ngày.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc vs Việt Nam

Hàn Quốc: Kim Seung Gyu; Kim Jin Soo, Jung Seong Hyun, Kim Jin Su, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Lee Soon Min, Moon Seon Min, Oh Hyeon Gyu, Hwang Hee Chan, Hwang Ui Jo,

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thanh Bình; Việt Hưng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Việt Anh; Tuấn Hải, Hoàng Đức, Văn Toàn.