Tuyển nữ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023 mà đội lần đầu tiên giành quyền tham dự. Thế nên, trận giao hữu với đội đồng chủ nhà New Zealand diễn ra vào lúc 12h30 ngày 10/7 (theo giờ Việt Nam) là cơ hội quý giá để HLV Mai Đức Chung có thêm bài học quý giá.

Tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu bổ ích với nữ New Zealand

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet tường thuật trực tiếp và cập nhật link xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs New Zealand màn so tài rất đáng chú ý này.

Link xem trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs New Zealand được cập nhật trước trận đấu 30 phút.

Thông tin lực lượng:

Nữ Việt Nam: Huỳnh Như bình phục chấn thương, tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh nhất.

Nữ New Zealand: Không có sự thiếu vắng nào đáng kể.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand

Nữ Việt Nam: Kim Thanh; Trần Thị Thu, Chương Thị Kiều, Thu Thương; Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thanh Nhã; Huỳnh Như, Hải Yến.

Nữ New Zealand: Nayler; Riley, Stott, Bowen, Foster; Jale, Percival, Hassett, Rennie; Wilkinson, Hand.