Lộ cái kết bi thảm, loạt tình tiết gay cấn những tập cuối 'Đấu trí'

Chỉ còn 6 tập nữa Đấu trí sẽ kết thúc phát sóng, thân phận của các nhân vật dần được hé lộ và cũng báo hiệu kết cục của những nhân vật phản diện. Trong chương trình mới nhất của VTV Kết nối, trích đoạn Đinh Hoàng Đức bị chết tại căn nhà ở quê khi nói chuyện với bố đẻ và sau đó được đưa tới bệnh viện với sự vào cuộc của cơ quan pháp y cho khán giả thấy cái kết khó tránh của nhân vật này trong các tập tới.

Diễn viên Vĩnh Xương chia sẻ: "Đối với tôi đây là cảnh quay cuối cùng trong phim, hồi hộp mất mấy ngày vì cảnh này diễn rất khó. Tất cả xung quanh đều náo động, người khóc, người ghi chép điều tra với tâm lý của từng nhân vật một đều trái ngược nhau. Đối với tôi cảnh diễn cực kỳ khó vì tôi không phải nói câu nào cả, nằm im bất động và cảnh diễn dài bao nhiêu tôi phải nín thở bấy nhiều phút".

Diễn viên Mai Nguyên - vai chủ tịch Phát, người thân tín nhất của Hoàng Đức tâm sự: "Đối với tôi đây là 1 cảnh quay rất khó. Đây cũng là cảnh cuối cùng của tôi trong Đấu trí. Nó nặng nề vì mối quan hệ giữa Đoàn Phát và Đinh Hoàng Đức có từ trước đến mối quan hệ khăng khít giữa chủ tịch và cánh tay phải của mình. Nó yêu cầu sự tập trung của diễn viên cũng như cả ê kíp phải nỗ lực mới thực hiện được cảnh quay này".



Theo chia sẻ của các diễn viên, ở những tập cuối, tình tiết phim nhanh và dồn dập hơn, cao trào được đẩy lên đến đỉnh điểm, các mắt xích quan trọng lộ diện và các chiến sĩ công an đang bước vào giai đoạn cam go nhất để tìm ra trùm cuối của vụ án. "Sẽ là những tập căng thẳng nhất, gay go nhất và những tập cuối này sẽ thể hiện rất rõ tinh thần đồng đội, sự quyết tâm của các chiến sĩ để đi đến tận cùng sự việc. Các tình tiết sẽ rất nhanh và lôi cuốn. Trên phim các chiến sĩ công an đã phải đấu trí rất nhiều và bên ngoài cũng vậy, ê kíp phải đấu trí từng cảnh quay, từng chi tiết làm thế nào để tạo được sự hồi hộp, sự gay cấn nhưng vẫn phải tạo được sự tò mò cho khán giả, lôi kéo khán giả đến những tập cuối cùng", diễn viên Thanh Sơn - vai đại úy Vũ hé lộ.



Diễn viên Vĩnh Xương nói thêm: "Các bạn xem đến tập cuối cùng sẽ thấy được sự trả giá của bước chân sai lầm, hành vi sai trái đầu tiên nho nhỏ kéo theo 1 chuỗi dài việc sai rất lớn và cuối cùng Đinh Hoàng Đức phải trả một cái giá đắt". Diễn viên Mai Nguyên tiếp lời: "Một số nhân vật sẽ không còn nữa, sẽ bị giấu đi vĩnh viễn. Tất cả mất xích sẽ bị đứt, câu chuyện sẽ như thế nào? cuối cùng sẽ như thế nào sẽ tạo nên sự hấp dẫn cho bộ phim".

Đấu trí sẽ lên sóng tập cuối vào 1/11, khép lại ở tập 74.