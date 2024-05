Trang tin Al Awsat dẫn lời Trưởng Phái đoàn của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) tại Papua New Guinea Serhan Aktoprak cho biết, có tới 150 ngôi nhà ở làng Yambali bị chôn vùi do lở đất.

“Ước tính từ các cơ quan cứu hộ cho thấy, hơn 670 người bị mắc kẹt trong đống đất đá. Hy vọng về việc giải cứu những người còn sống đã không còn. Ngoài ra, công tác cứu hộ tại hiện trường lở đất vẫn nguy hiểm, do đất đá trên núi tiếp tục sạt xuống”, ông Aktoprak nói.

Đất đá trên núi gần làng Yambali, Papua New Guinea tiếp tục lở. Ảnh: The Guardian

Theo Al Awsat, trận lở đất xảy ra hôm 24/5 không chỉ chôn vùi hàng trăm ngôi nhà ở làng Yambali, mà còn khiến đường cao tốc dẫn tới nơi đây tắc nghẽn gây ảnh hưởng các đoàn xe chở nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu tới cho người dân bị nạn. Đồng thời, xung đột giữa các bộ lạc trong khu vực đã được dịp bùng phát, khi có tới 30 ngôi nhà và 5 cửa hàng bị đốt phá trong các cuộc giao tranh xảy ra hôm 25/5.

“Tôi không nghĩ những bộ lạc tham gia giao tranh sẽ tấn công các đoàn xe chở nhu yếu phẩm. Dù vậy, cần lưu ý những nhóm tội phạm sẽ lợi dụng tình trạng hỗn loạn để tiến hành trộm cướp”, ông Aktoprak nói thêm.

Tờ The Guardian cho hay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ cho chính quyền Papua New Guinea.

“Trong thời khắc đen tối này, chúng tôi (Mỹ) sẽ tiếp tục phối hợp với Papua New Guinea, Australia, New Zealand và các đối tác trong Bộ Tứ QUAD nhằm đảm bảo cho việc hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ luôn sát cánh với Papua New Guinea, đối tác và người bạn thân thiết của chúng tôi”, thông cáo của ông Biden đăng trên trang web Nhà Trắng, viết.

Toàn cảnh vụ lở đất ở làng Yambali, Papua New Guinea. Ảnh: The Guardian

Người dân Papua New Guinea đào bới tìm người sống sót. Ảnh: The Guardian

Video: The Guardian

