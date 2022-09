iPhone 14 Pro xuất hiện trong video mới, xác nhận cổng kết nối

Trong số rất nhiều tin đồn về các iPhone 14, có không ít những lời thổi phồng xung quanh mẫu iPhone mới năm nay. Có thể kể ra không ít những rò rỉ mà đến thời điểm này có thể xác định nó khó trở thành hiện thực như Face ID dưới màn hình, thiết kế hoàn toàn mới, mẫu "Pro" sẽ dùng khung titan, cổng kết nối USB-C,... Giờ đây, thêm một video mới cận cảnh chiếc iPhone 14 Pro dưới dạng mô hình sẽ cho cái nhìn bao quát về siêu phẩm sắp ra mắt này của Apple.

Theo Gizchina, đoạn video được chia sẻ bởi nguồn tin rò rỉ nổi tiếng Ice Universe. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, mẫu iPhone mới có màn hình "đục lỗ" hình viên thuốc và 1 chấm tròn bên cạnh. Các tin đồn cho biết, đây là nhận dạng cho mẫu iPhone Pro ra mắt năm nay.

Trong khi đó, các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus có thể sẽ vẫn dùng kiểu màn hình "tai thỏ" như loạt iPhone 13 ra mắt năm ngoái. Hơn nữa, các mẫu "Pro" được đồn đoán sẽ có những khác biệt đáng kể so với các bản tiêu chuẩn giá rẻ hơn của loạt iPhone 14.

Về thiết kế tổng thể, hình ảnh từ video cho thấy, mẫu iPhone 14 Pro có cạnh trái chứa các nút tăng giảm âm lượng và nút gạt im lặng, trong khi cạnh phải chứa nút nguồn giống như iPhone 13 Pro. Ngoài ra, thiết lập camera mặt sau trông cũng tương tự iPhone thế hệ trước. Vì vậy, có thể chắc chắn rằng, các nâng cấp ở mẫu "Pro" năm nay sẽ chỉ ở phần "bên trong", còn về hình thức bên ngoài vẫn được giữ nguyên. Theo một báo cáo của 91mobiles, iPhone 14 Pro có thể giữ lại cổng Lightning, thay vì cổng USB-C như một số đồn đoán. Hình ảnh từ video mô hình này xác nhận lại điều đó.

Về cổng USB-C, trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu tất cả smartphone bán ra tại thị trường này sẽ phải dùng cổng kết nối USB-C từ mùa thu năm 2024 và iPhone của Apple không là ngoại lệ.

Những thay đổi đến từ bên trong dành cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max bao gồm chip A16 Bionic mới nhất. Ngoài ra, hệ thống camera sau sẽ có ống kính chính 48MP thay vì chỉ 12MP như các mẫu tiền nhiệm. Tính năng đáng chờ đợi là iPhone mới có thể sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh.

Apple sẽ ra mắt các mẫu iPhone mới bao gồm 4 phiên bản với tùy chọn màn hình 6,1 inch (iPhone 14, iPhone 14 Pro) và 6,7 inch (iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max), trong sự kiện "Far out" của hãng này diễn ra vào 10h ngày 7/9 (giờ Mỹ), tức 0h ngày 8/9 (giờ Việt Nam). Ngoài loạt iPhone 14, những thiết bị được chờ đón trong sự kiện tháng 9 của Apple còn có Apple Watch Series 8 và tai nghe AirPods Pro thế hệ thứ 2.

Hải Nguyên