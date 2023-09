Phản ánh tới báo chí, nhiều người dân tỏ ra lo ngại mất an toàn giao thông khi lưu thông hàng ngày qua cầu vượt cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 (QL45).

Theo đó, người dân lo lắng bị đá rơi do sạt núi đá vôi xảy ra bất cứ lúc nào khi đi qua cầu vượt này ở địa điểm núi Giếng đoạn qua xã Hà Tiến (Hà Trung, Thanh Hoá).

Nguyên nhân theo người dân phản ánh là do con đường dẫn lên cầu vượt được nhà đầu tư xẻ núi, thiết kế nằm giữa hai vách núi đá dựng đứng. Phía trên nhà đầu tư cũng đã làm lưới thép chặn đá rơi nhưng nhìn bằng mắt thường thì lớp thép bảo hộ mỏng manh, cảm giác khó chịu được lực nếu những hòn đá rơi từ độ cao hàng chục mét xuống.

Người dân lo ngại tấm lưới thép chắn tại đường lên cầu vượt cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 ở địa điểm núi Giếng đoạn qua xã Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hoá không đảm bảo an toàn, nguy cơ xảy ra đá rơi khi mưa bão. (Ảnh: PLO)

Trong khi đó, trên mỏm núi còn nhiều vết nứt lõm sâu, có những viên đá nằm chênh vênh… cảm giác có thể rơi bất cứ lúc nào. Do đó, người dân kiến nghị những vỉa đá còn lại cần phải được bóc đi để đảm bảo an toàn hơn.

Sáng 22/9, trao đổi với phóng viên VietNamNet về băn khoăn trên, ông Lương Văn Long - Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 cho biết đã nhận được thông tin phản ánh của người dân.

Ông Long khẳng định “không thể xảy ra mất an toàn” trên tuyến đường này. Bởi đơn vị thi công đã tính toán đầy đủ và thiết kế lưới chắn ngăn toàn bộ đá có thể rơi trong quá trình mưa gió, rung lắc.

“Thiết kế đã tính toán an toàn và làm lưới chống đá rơi. Việc nhìn lởm chởm do đá đã phong hoá (đá vôi, đá mồ côi) khi đẩy ra thì không thể phẳng được. Với những hòn có nguy cơ long rời thì trong quá trình thi công chúng tôi đã đẩy ra hết. Về mặt thi công chúng tôi thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo an toàn, người dân có thể yên tâm”, ông Long thông tin.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, ông Long cho biết sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục rà soát, đánh giá, xem xét có cần thiết làm thêm giải pháp.

“Hiện có rất nhiều giải pháp ngăn đá rơi như dùng lưới thép cường độ cao để bọc phần chỏm núi như phía đường tuyến chính hoặc phun bê tông. Trong trường hợp tư vấn thiết kế khẳng định cần thêm biện pháp thì chúng tôi sẽ xem xét. Hiện nay đã làm đúng thiết kế, đảm bảo an toàn”, ông Long nói.

Cao tốc Mai Sơn – QL 45 có chiều 63,37km đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Trong đó đoạn qua Ninh Bình dài 14,35km, đoạn qua Thanh Hóa 49,02km; điểm đầu tại nút giao Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, kết nối với đường cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn và điểm cuối giao với đường Nghi Sơn – Thọ Xuân tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, nối tiếp với đường cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Trên tuyến có hai hầm xuyên núi là hầm Tam Điệp (dài 245m) và hầm Thung Thi (dài 680m). Ngoài ra, cầu Núi Đọ vượt sông Chu trên tuyến cũng là cây cầu vượt sông dài nhất tỉnh Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện tại.

Công trình có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, được khởi công vào ngày 30/9/2020 và chính thức khánh thành, đưa vào khai thác vào ngày 29/4 vừa qua.