Lo sợ không khách quan, bị hại đòi đổi cả đại diện VKS lẫn chủ tọa phiên tòa

Ngày 19/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Thành Tập (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Trong phần làm thủ tục, phía bị hại là ông Dương Văn Quan yêu cầu triệu tập thẩm định giá, giám định viên, điều tra viên và đòi thay đổi đại diện VKS, chủ toạ phiên toà.

Trước yêu cầu này của bị hại, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX thông báo, bị hại chưa có chứng cứ chứng minh chủ toạ, VKS không khách quan vô tư nên HĐXX không chấp nhận yêu cầu thay đổi.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy, vụ án có nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại.

Theo truy tố, sau khi mua thửa đất tại quận Bình Tân, ông Phạm Sơn Hà (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đã cho ông Dương Văn Quan (ngụ tỉnh An Giang) thuê làm phòng trọ, bán cà phê và kinh doanh internet với giá 16 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Đặng Thành Tập

Đến tháng 11/2016, ông Hà đã bán mảnh đất này cho ông Đặng Thành Tập. Sau khi mua, ông Tập tiếp tục cho ông Quan thuê vẫn với giá 16 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 2/2017, ông Quan chỉ trả tiền thuê là 6 triệu đồng/tháng vì theo ông này, trước đó ông Hà đã xin ứng trước 200 triệu đồng nên ông Quan khấu trừ dần vào tiền thuê nhà hàng tháng. Không đồng ý với việc cấn trừ này, giữa ông Tập và ông Quan phát sinh mâu thuẫn, sau đó ông Tập đã khởi kiện ra tòa.

Khi TAND quận Bình Tân đang thụ lý vụ việc thì ông Tập rút đơn khởi kiện, đồng thời tiến hành xây dựng phần đất còn lại. Do không có giấy phép nên ông Tập bị UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tháo dỡ phần vi phạm.

Khoảng 9h ngày 10/10/2018, ông Tập (lúc đó là Giám đốc Công ty Thái Thịnh) cùng với khoảng 20 người khác kéo tới mặt bằng cho ông Quan thuê để đòi lại nhà. Khi ông Quan không đồng ý, ông Tập và đám người đi cùng kéo vợ chồng ông Quan ra khỏi nhà rồi chỉ đạo những người đi cùng tháo dỡ, cho xe cẩu ủi sập tường ngôi nhà, vứt hết tài sản của ông Quan và khách trọ ra ngoài.

Khi vợ chồng ông Quan và những người thuê trọ tại đây chạy vào lấy tài sản thì bị ông Tập ngăn lại. Do toàn bộ tài sản bị vùi lấp trong đống bê tông nên bị hư hại hết, ông Quan đã tới công an trình báo sự việc. Tại CQĐT, ông Đặng Thành Tập đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự quận Bình Tân, tài sản thiệt hại có giá trị 602 triệu đồng. Do các tài sản mà hội đồng định giá không đúng với biên bản đồ vật công an thu giữ tại hiện trường, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã trưng cầu giám định lại và kết luận tổng tài sản thiệt hại hơn 140 triệu đồng.

Về phần dân sự, tại CQĐT, vợ củaông Tập đã bồi thường 100 triệu đồng. Sau đó, gia đình của ông Tập đã tự nguyện bồi thường thêm 3,5 tỉ đồng.

Liên quan tới vụ án, các nhân viên công ty và những người được ông Tập thuê chỉ biết đó là căn nhà của ông Tập, thực hiện theo chỉ đạo của ông Tập nên CQĐT không xử lý là có căn cứ.