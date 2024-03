Những ngày đầu tháng 3 này, giá cà phê ở nước ta tiếp đà tăng mạnh, liên tục lập kỷ lục mới. Tại Lâm Đồng, cà phê nhân đang giao dịch ở mức 85.100 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai có giá 85.600-85.800 đồng/kg.

Trong khi đó, tại một số vùng ở tỉnh Đắk Nông, thương lái thu mua với giá 86.000 đồng/kg - mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Lý giải về nguyên nhân giá loại hạt “giàu vị đắng” này của Việt Nam lập kỷ lục lịch sử, chuyên gia cho rằng, một phần đến từ nguồn cung. Nước ta sở hữu vựa cà phê Robusta đứng đầu thế giới, song sản lượng năm nay dự báo giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết, cùng với việc nhiều hộ dân bỏ cà phê chuyển sang trồng sầu riêng khiến giá tăng mạnh.

Giá cà phê nhân tại nước ta tiếp tục phá đỉnh lịch sử. Ảnh: Kho cà phê.

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tháng 2 vừa qua, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 200 nghìn tấn, trị giá 655 triệu USD. So với tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê giảm 0,2% về lượng, nhưng tăng mạnh 50,3% về giá trị.

Lũy kế hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu khoảng 438 nghìn tấn cà phê, thu về 1,38 tỷ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê lập kỷ lục lịch sử khi vượt qua mốc 1 tỷ USD chỉ sau 2 tháng.

Đáng chú ý, giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh. Trong tháng 2, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng trước đó và tăng mạnh 50,6% so với tháng 2/2023. Tính chung hai háng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt 3.153 USD/tấn, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Về chủng loại, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica, nhưng giảm xuất khẩu cà phê Excelsa và chế biến. Trong đó, Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường, như: Ý, Tây Ban Nha, Nga, Indonesia, Bỉ, Trung Quốc, Philippines...

Các dự báo gần đây cho thấy, giá cà phê thế giới sẽ chịu áp lực giảm trong thời gian tới do hoạt động bán tháo của các quỹ và nhà đầu cơ, bất chấp lo ngại nguồn cung đang bị thắt chặt vì vấn đề vận tải hàng hải quốc tế và nhu cầu toàn cầu về loại cà phê “giàu vị đắng” ngày càng cao.

Bởi, dữ liệu báo cáo tồn kho của ICE tăng đáng kể trên cả hai sàn. Tính đến ngày 23/2, tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát tăng 2.910 tấn (tương đương mức tăng 14,5%) so với tuần trước, lên mức 23.000 tấn.

Cùng với đó, số liệu ước tính xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2024 và dự kiến sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2024-2025 cao hơn các dự báo trước đó do thời tiết khô hạn đã giảm bớt, trong khi biến động tỷ giá USD/BRL đã khuyến khích người dân của quốc gia này đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu.