Loài ốc có tên rất lạ được săn lùng

Ốc khiêu vũ còn có tên gọi khác là ốc nhảy. Điểm đặc biệt của loại ốc này là có chân rất dài. Vì thế, thay vì bò như các loại ốc khác, loài ốc này có thể nhảy lên trên mặt đất nên được gọi là ốc nhảy.

Được mệnh danh là vua của các loài ốc vì thơm ngon đặc trưng, ốc nhảy trở thành đặc sản nổi tiếng ở các vùng biển Việt Nam như Phú Quốc và Nha Trang… mang lại thu nhập cao cho ngư dân.

Có rất nhiều loại ốc nhảy như: ốc nhảy trắng, ốc nhảy đỏ, ốc nhảy dài, ốc nhảy cày… Trong các loại ốc nhảy, ốc nhảy đỏ có mùi vị thơm ngon hơn cả. Hiện ốc nhảy trong tự nhiên khan hiếm hơn trước, lại là đặc sản lạ được ưa chuộng nên giá ngày càng đắt đỏ. Trên thị trường, giá ốc nhảy đỏ là 250.000/kg, ốc nhảy trắng 310.000/kg.

Ốc khiêu vũ còn có tên gọi khác là ốc nhảy (ảnh: Người Đưa Tin)

Loài cua có da trên càng thành đặc sản nức tiếng

Cua da là đặc sản nức tiếng của đất Yên Dũng (Bắc Giang). Theo lý giải của người dân, sở dĩ gọi là cua da vì chúng có lớp da trên càng. Chân cua da dài, 2 càng có lớp lông giống như rêu bám vào...

Về hình thức, cua da gần giống cua đồng nhưng kích thước và trọng lượng tối đa lớn gấp 3-4 lần cua đồng (trung bình 0,8-2 lạng/con). Mùa cua da chỉ kéo dài từ tháng 9-11 âm lịch. Thịt cua da thơm ngon, béo ngậy.

Trước kia, loại cua này rất nhiều và giá bán chỉ 120.000-180.000 đồng/kg. Song vài năm gần đây, do môi trường sống thay đổi cộng với nhu cầu tiêu thụ tăng nên cua da ngày càng khan hiếm. Do đó, giá cũng tăng lên. Hiện giá cua da dao động từ 540.000-700.000 đồng/kg, tăng gấp 6-7 lần so với mức giá cách đây 10 năm. Với hàng cùng size, cua cái giá thường cao hơn cua đực 100.000 đồng/kg. Một số nhà hàng niêm yết cua da size đại với giá hơn 1 triệu đồng/kg chưa tính công chế biến.

Bí ngô khổng lồ giá tiền triệu đắt như tôm tươi

Bí ngô là loại quả gần như không thể thiếu trong dịp lễ hội Halloween. Thời điểm này dù cách Halloween (ngày 31/10 Dương lịch) gần 1 tháng nhưng thị trường bí ngô đã nườm nượp khách mua dù giá đắt đỏ. Nhiều người sẵn sàng chi tới 7,5 triệu đồng để mua một quả bí ngô khổng lồ.

Trên thị trường, bí ngô mini được rao bán với giá từ 70.000-110.000 đồng/kg, bí xấu từ 250.000-280.000 đồng/kg, bí ngô khổng lồ giá từ 200.000-250.000 đồng/kg tuỳ loại.

Loại bí xấu với các hình thù kỳ dị có giá vô cùng đắt đỏ (ảnh: Vũ Huyền)

Các đầu mối bán bí ngô cho biết, với bí ngô mini, nguồn cung tương đối dồi dào nên khách chỉ cần đặt trước 1-2 ngày. Nhưng bí khổng lồ và bí xấu, nếu muốn mua khách phải chờ khá lâu do hàng khan hiếm. Chưa kể, bí được cắt theo lứa, phải đúng độ già nhà vườn mới thu hái để bảo quản được lâu.

Độc đáo nón lá in hình quê hương của chàng trai 9X xứ Huế

Những chiếc nón lá in hình quê hương được thực hiện bởi đôi tay nghệ thuật của anh Phan Quang Nhật (30 tuổi, ở phường Thủy Biều, TP. Huế) nhằm góp phần quảng bá hình ảnh quê hương tới với mọi du khách trong và ngoài nước.

"Trong một lần dạo chơi trên cầu Trường Tiền, thấy các thiếu nữ thướt tha trong tà áo dài cùng vành nón lá bên dòng sông Hương, ý tưởng vẽ tranh trên nón lá đã hình thành trong đầu mình. Sau đó, mình bắt tay vào việc pha màu, mày mò vẽ tranh trên chất liệu hoàn toàn mới mẻ", anh Nhật chia sẻ trên Báo Gia Đình và Xã Hội.

Những chiếc nón lá in hình quê hương của chàng trai 9X xứ Huế (ảnh: GĐ&XH)

Theo anh Nhật, để hoàn thiện một bức tranh trên nón lá phải trải qua nhiều công đoạn, từ vẽ lớp phong nền, vẽ thô đến vẽ từng chi tiết nhỏ. Tùy vào kích cỡ nón và tranh trên nón vẽ gì mà thời gian hoàn thành cũng khác nhau. Hiện sản phẩm tranh nón lá của Nhật có nhiều kích cỡ, chủng loại và được bán với giá thành từ 70.000-150.000 đồng/chiếc.

Món vịt tỳ bà độc lạ ở Hà Nội

Vịt tỳ bà thực chất là món vịt nướng nhưng được rút hết xương, chỉ giữ lại phần xương cổ và tạo hình giống như chiếc đàn tỳ bà. Nhưng không chỉ thu hút thực khách bởi vẻ ngoài độc đáo, điều làm nên sức hấp dẫn cho món ăn còn nằm ở cách tẩm ướp, chế biến kỳ công.

Vịt được rút xương và tạo hình giống như đàn tỳ bà, tẩm ướp hơn chục gia vị thảo mộc rồi hong khô chừng 10 tiếng mới đem nướng. Vịt tỳ bà sau khi nướng có thể giữ được độ giòn trong hai tiếng. Món ăn có hình thức và hương vị lạ miệng, khách xếp hàng dài chờ mua. Vịt tỳ bà được bán với giá 260.000 đồng/con.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)