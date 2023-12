Mật ong trông như một loại thần dược, được đựng trong chai thủ công độc quyền đến từ một vùng đất kỳ bí.

Mật ong Centauri (Thổ Nhĩ Kỳ) được coi là ‘vàng lỏng’ và cực kỳ đắt đỏ, có mức giá trung bình từ 6.500 USD/kg. Đây là một trong những loại mật ong hang động độc quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, được khai thác từ một hang động ở độ cao 2.500 mét so với mực nước biển.

Một số dòng mật ong Centauri đặc biệt quý hiếm, phải mất tới khoảng 15 năm mới có thể khai thác được 1kg mật. Trên trang web chính thức của Centauri Honey, dòng ‘Centauri Diamond’ được thu hoạch từ hang động ở độ cao 3.000m so với mực nước biển và được bán với mức giá lên tới 455.557 USD/kg. Trong khi đó, dòng ‘Centauri Cave Emerald’ được coi là đặc biệt quý hiếm, đang được rao bán với mức giá ‘trên trời’ là 1,1 triệu USD/kg.

Mỗi mẻ mật ong Centauri được khai thác đều được kiểm tra nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm bằng cách gửi từng chai đến Hội đồng khoa học Thổ Nhĩ Kỳ để lấy báo cáo đánh giá.

Các thông tin về mật ong Centauri được bảo vệ trong kho tiền ngân hàng như một bí mật quốc gia.

Có nhiều lý do khiến mật ong Centauri đắt như vậy. Vị trí của hang động cách xa nơi ở của con người và thường ở độ cao 2.500m so với mực nước biển. Do đó, những người khai thác mật sẽ bắt buộc phải thuê những người leo núi chuyên nghiệp để thu hoạch mật ong. Đặc biệt, vị trí của khu vực hang động cũng chỉ được một số ít người biết đến nhằm bảo vệ môi trường khỏi những tác động có hại từ hoạt động tiềm tàng của con người.

Không như hầu hết các loại mật ong được sản xuất thương mại khác có thể thu hoạch 2-3 lần/năm, mật ong Centauri chỉ được thu hoạch tối đa mỗi năm một lần, thậm chí còn lâu hơn rất nhiều. Độ cao khiến quy trình sản xuất mật ong trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là việc chăm sóc đàn ong để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Loại ong sản xuất ra mật ong Centauri chỉ ăn các loại dược liệu được trồng xung quanh hang, do đó loại mật ong này có dược tính mạnh, chứa nhiều kali, magie, phenol, flavonoid và chất chống oxy hóa. Mật ong Centauri được chứng minh tác dụng cực tốt để cải thiện sức khỏe nói chung và có khả năng giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Mặc dù có mức giá cao chót vót như vậy, các đơn đặt hàng vẫn không ngừng đổ về, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với loại mật ong này, dù đối với một số loại đặc biệt như ‘Centauri Diamond’ thời gian chờ đợi giao hàng có thể kéo dài hàng năm trời.