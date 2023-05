Trong khi nhiều người nâng được vật nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể đã được coi là một thành tích ấn tượng. Thì điều đó lại chẳng là gì so với sức mạnh của những loài sinh vật nhỏ hơn chúng ta hàng trăm lần. Ví dụ như kiến ​​vàng châu Á có thể nâng vật nặng gấp 100 lần trọng lượng cơ thể của nó, trong khi bọ hung có thể nâng vật nặng gấp 400 lần trọng lượng cơ thể, giống như một con người có thể nâng hàng chục tấn.

Tuy nhiên, tất cả những loài côn trùng ấn tượng kể trên cũng không thể so sánh được với loài ve oribatid nhỏ bé. Nhờ có bộ xương ngoài cực kỳ khỏe, chúng có thể nâng một vật nặng gấp 1.180 lần trọng lượng cơ thể mình.

Loài ve oribatid có kích thước chỉ bằng một hạt cát, từ 0,2mm đến 1,4mm, nhưng khi xét tương quan sức mạnh giữa kích thước và trọng lượng thì cho đến nay, đây vẫn được coi là loài động vật khỏe nhất trên thế giới. Để dễ hiểu thì nó giống như việc một người có thể nâng vật nặng khoảng 82 tấn.

Một trong những lý do chính khiến ve oribatid và nhiều loài côn trùng khác thường có xu hướng khỏe hơn nhiều so với các loài động vật khác là nhờ bộ xương ngoài của chúng. Nó nhẹ và chắc hơn đáng kể so với xương, cho phép chúng dành nhiều năng lượng hơn cho sức mạnh cơ bắp. Ngoài ra cũng có một số yếu tố khác, chẳng hạn như tỷ lệ diện tích bề mặt so với thể tích và khối lượng của những loài động vật này. Một con ve chỉ nặng khoảng 100 microgam.

Nếu con ve bọc thép có kích thước bằng con người, thì nó sẽ cực kỳ yếu. Những sinh vật lớn hơn có thể có cơ bắp lớn hơn, nhưng phần lớn sức mạnh của chúng là để hỗ trợ trọng lượng. Ngược lại, những con côn trùng nhỏ bé có thể dành nhiều sức mạnh cơ bắp hơn cho những việc khác vì chúng có một cơ thể siêu nhẹ.

Ve Oribatid sống trong đất của các tầng rừng và đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy vật chất hữu cơ, tương tự như giun đất. Chúng cũng góp phần phát tán hạt giống, cải thiện cấu trúc đất và giảm mầm bệnh côn trùng cũng như ký sinh trùng có hại cho người và gia súc.

Theo OC