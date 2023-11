Nhiều vụ việc bị bắt vì buôn bán sâm giả

Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, hiện chưa có quy chuẩn xác định sâm Ngọc Linh, cho nên không biết sâm thật, giả hoặc có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Xuyện cũng thông tin, trong 9 tháng vừa qua, công an tỉnh đã khởi tố 1 vụ với 1 bị can về tội trốn thuế liên quan đến sâm Ngọc Linh; khởi tố 1 vụ với 2 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan lừa đảo bán hạt sâm Ngọc Linh; xử phạt hành chính 2 vụ bán sâm không rõ nguồn gốc, xử phạt liên quan trốn thuế tại 3 công ty tại huyện Nam Trà My.

Để thắt chặt hơn việc mua bán sâm Ngọc Linh giả, hai địa phương Quảng Nam và Kon Tum đã có những động thái bắt giữ, khởi tố các đối tượng liên quan.

Tháng 3/2021, Cục Quản lý thị trường Kon Tum đã phối hợp với Công an huyện Đắk Tô (tỉnh Kon Tum) đã bắt vụ vận chuyển các loại củ giống sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Cơ quan chức năng phát hiện 3 thùng xốp. Trong đó có 2kg củ và 12kg lá. Trong 3 thùng xốp còn có 2 củ lớn (kèm lá) nặng gần 300gam/củ và các củ nhỏ.

Chủ xe khai báo, toàn bộ củ trên là tam thất, được chuyển từ các tỉnh phía Bắc đưa vào huyện Đắk Tô để mạo giả sâm Ngọc Linh Kon Tum nhằm tiêu thụ.