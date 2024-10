Đây là đêm nhạc thứ 2 thuộc series show We love Vietnam, với mục đích tạo ra một sân chơi âm nhạc dành riêng cho khán giả thuộc gen Z, gen Y.

Rapper Hà Lê, Bảo Anh, rapper Tiến Đạt. Ảnh: FBNV

Đêm nhạc tại Hà Nội dự kiến thu hút 8.000 - 10.000 khán giả, với sự tham gia của 22 nghệ sĩ biểu diễn từ chiều tới đêm.

Ngoài hai "anh trai" Đinh Tiến Đạt, Hà Lê và "chị đẹp" Bảo Anh, Lynk Lee cùng huấn luyện viên Rap Việt Lil'Knight (LK), có thể kể đến loạt nghệ sĩ khác như Kimmese, Phúc Du, Pháo, Han Sara, Osad, Kai Đinh, Hoàng Duyên, Jaykii, Richchoi, Linh Ka, Cheng, Changg, Mylina, DJ Bubi, DJ Goku, DJ STTY, DJ TEDDY DOOX…

Giống kịch bản We love Vietnam ở TPHCM, chương trình ở Hà Nội cũng mang tới những tiết mục âm nhạc trẻ trung, sôi động cùng phần đấu giá vật phẩm của các nghệ sĩ.

Song thay vì ủng hộ quỹ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão như chương trình ở TPHCM, toàn bộ số tiền thu được từ We love Vietnam in Hanoi (doanh thu bán vé và màn đấu giá) sẽ được ủng hộ vào quỹ thiện nguyện chương trình Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng đạo diễn Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng We love Vietnam là "bữa tiệc âm nhạc sôi động, hiện đại, kết nối thế hệ trẻ với tình yêu đất nước theo phong cách riêng và ấn tượng của các khán giả lẫn nghệ sĩ gen Z, Y".

Hà Lê thể hiện "Như ngày bé":