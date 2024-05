Năm ngoái, Lễ hội Sông nước TPHCM lần đầu tổ chức đã thu hút được hơn 210.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Lượng du khách đông đảo đã giúp các tàu nhà hàng đạt công suất 100% trong thời gian diễn ra lễ hội, doanh thu các tàu nhà hàng tăng 23% so với thường kỳ, tuyến đường thủy nội đô tăng 50% lượng khách so với thường kỳ, tuyến buýt đường sông, tuyến cao tốc và tour du lịch đường thủy đón khoảng 12.000 lượt khách, tăng 15% so với thường kỳ; công suất phòng lưu trú tăng 20%, nhất là khách sạn tại khu vực trung tâm; nhiều khu, điểm du lịch có phản hồi tốt về lượng khách tăng.