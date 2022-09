Loạt doanh nghiệp vung tiền trả cổ tức tuần sau nghỉ lễ

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 9/9, Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Hàng Hải (mã TVH) sẽ chốt quyền trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 33,27%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.327 đồng. Như vậy, với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TVH sẽ phải chi hơn 13,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Trong tuần tới từ ngày 5-11/9, có 10 doanh nghiệp niêm yết chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. (Ảnh minh họa)

Báo cáo tài chính cho thấy, năm 2021, TVH đạt doanh thu thuần hơn 105 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 22,2 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của TVH là 350 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 13 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 151 tỷ đồng; tồn kho trên 35 tỷ đồng. Nợ phải trả tính đến thời điểm này là 264,76 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn

Trên thị trường, giá cổ phiếu TVH đi ngang tại mức 22.100 đồng, gần như không có thanh khoản.

Tiếp sau TVH là Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã WSB) với tỷ lệ 20%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thông báo từ HNX cho thấy, ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 7/9, giao dịch không hưởng quyền vào 6/9 và dự kiến thanh toán 30/9.

Với 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, WSB sẽ chi 29 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) thu gần 15 tỷ đồng nhờ sở hữu 51% cổ phần.

Theo báo cáo tài chính, 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất WSB đạt trên 394 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gần 5%, lên gần 61 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu WSB chốt phiên 31/8 ở 53.400 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so hồi đầu năm.

Danh sách trả cổ tức tuần sau dịp lễ 2/9 còn có những cái tên như: Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (mã PBP) với tỷ lệ 8,5% tức 1 cổ phiếu được nhận 850 đồng, Công ty cổ phần Nam Việt (mã NAV) tỷ lệ 7%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã BTS) tỷ lệ 4%, ứng với 1 cổ phiếu được nhận 400 đồng...

Theo các chuyên gia chứng khoán, việc doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mang lại cảm giác chắc chắn cho cổ đông khi tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Với những nhà đầu tư thận trọng, việc nhận tiền mặt từ công ty sẽ giúp họ có cảm giác an toàn hơn so với nhận cổ phiếu. Đồng thời, việc trả cổ tức bằng tiền cũng cho thấy doanh nghiệp có dòng tiền vững mạnh, là lựa chọn an toàn khi đầu tư.

(Theo VTC News)