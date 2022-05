Loạt hố ga gần cầu Thủ Thiêm 2 bị mất nắp, bẫy người đi đường

Cầu Thủ Thiêm 2 đưa vào sử dụng được hơn 1 tuần thì nhà thầu phụ trách thi công phát hiện 44 nắp chắn bằng gang trong tổng số 108 nắp chắn rác trên cầu bị mất. Sau đó, công an vào cuộc điều tra xác định Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chính là đối tượng thực hiện vụ trộm hàng loạt nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2 (cây cầu nối liền quận 1 và TP Thủ Đức). Đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định nên túng quẫn, nghĩ đến chuyện trộm các nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai kiếm tiền tiêu xài. Hiện công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, chuyển giao đối tượng Thái cho Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.