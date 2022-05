Công an làm việc với Tiktoker bốc đầu xe ở cầu Thủ Thiêm 2 TP.HCM

Cơ quan công an đã mời làm việc đối với nam thanh niên và tạm giữ phương tiện của người này để lập biên bản xử lý về mặt hành chính.

Trước đó, tối 13/5, lực lượng thuộc đội CSGT – Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Bến Nghé đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự sau trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần trụ sở UBND TP.HCM, lực lượng CSGT phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy bốc đầu, đi một bánh.

Nam thanh niên biểu diễn bốc đầu xe và thường xuyên đăng những clip như thế này trên kênh Tiktok. Ảnh: Chụp màn hình

Lập tức tổ công tác tiếp cận, đưa người thanh niên trên cùng phương tiện về trụ sở để làm việc.

Người thanh niên này xuất trình giấy tờ mang tên L.Q.T. (20 tuổi, quê Cần Thơ). Kiểm tra phương tiện, CSGT xác định, xe đã được thay đổi kết cấu, độ pô xe.

Qua làm việc, T. thừa nhận, thường xuyên đăng tải những clip mà bản thân biểu diễn bốc đầu xe, khoe xe độ trên mạng xã hội Tiktok chính chủ của T.

Mới đây nhất, T. biểu diễn bốc đầu xe ở cầu Thủ Thiêm 2, nhờ bạn quay lại, rồi đăng tải clip với tựa đề “đường mới đi đã thiệt…” trên kênh Tiktok của mình.

CSGT lập biên bản đối với L.Q.T. Ảnh: CACC

Làm việc với T., đội CSGT – Công an quận 1 đã lập biên bản đối với nam thanh niên này về nhiều lỗi vi phạm như: điều khiển phương tiện bằng một bánh, tự ý thay đổi kết. cấu xe… Đội CSGT cũng tạm giữ phương tiện của T. để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Trường An