Honda Winner X giảm 15 triệu

Theo đó, mẫu xe máy giảm giá mạnh nhất trên thị trường hiện nay tiếp tục là Honda Winner X. Tại các đại lý HEAD ở Hà Nội, khách mua xe Honda Winner X dịp này sẽ được giảm tiền mặt 10-15 triệu đồng, cùng quà tặng đi kèm.

Cụ thể, Winner X bản tiêu chuẩn đang có giá bán thực tế chỉ 34 - 35 triệu đồng, giảm 10-13 triệu đồng so với giá niêm yết hãng. Phiên bản đặc biệt và bản thể thao của Honda Winner X hiện chỉ dao động từ 35-38 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 12-15 triệu đồng.

Honda Winner X giảm 15 triệu

Ra mắt thị trường từ cuối năm 2021, Honda Winner X 2022 được kỳ vọng sẽ giành lại được thị phần từ đối thủ Yamaha Exciter. Tuy nhiên, việc đại lý liên tục hạ giá bán xuống dưới giá đề xuất trong những tháng qua cho thấy kết quả kinh doanh mẫu xe này vẫn chưa được khả quan.

Theo số liệu mới nhất, trong tháng 2/2023, Winner X có doanh số bán giảm 27,0% so với tháng trước và giảm 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sở dĩ không được lòng khách hàng vì nhiều đánh giá cho rằng, bên cạnh thiết kế kiểu dáng được cải tiến, động cơ PGM-Fi 4 kỳ xi lanh được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ... thì Honda Winner X 2022 vẫn tồn tại nhiều nhược điểm như phần yên xe quá dốc nên hay có xu hướng trượt về phía trước, cốp xe không rộng rãi, thoải mái nên việc để đồ như nón bảo hiểm hay áo mưa sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời lại cũng không hề có chỗ treo,móc hay đặt đồ ở phía trước…

Yamaha Exciter 155 VVA ưu đãi 5 triệu đồng

Đối thủ nặng ký của Honda Winner X là Yamaha Exciter 155 VVA đợt này cũng được các đại lý áp dụng mức khuyến mãi cao nhất đến 5 triệu đồng.

Theo đó, từ cuối tháng 4/2023 khi mua các phiên bản Yamaha Exciter 155 VVA khách hàng sẽ được giảm tiền mặt khoảng 2,5 triệu đồng theo chương trình ưu đãi của chính hãng. Cùng với đó, để kích cầu hơn nữa, phía đại lý cũng giảm giá, tặng quà nâng tổng mức ưu đãi cho mẫu xe này lên tới gần 5 triệu đồng.

Yamaha Exciter 155 VVA ưu đãi 5 triệu đồng dịp lễ 30/4.

Theo khảo sát, giá Yamaha Exciter 155 VVA phiên bản tiêu chuẩn tại các đại lý đang dao động từ 43,5 - 45,3 triệu đồng, thấp hơn 2-4 triệu đồng so với niêm yết hãng từ 47,6 - 47,8 triệu đồng. Riêng phiên bản giới hạn, cao cấp của mẫu xe này cũng đang được đại lý "chào giá" thấp hơn 2,5 - 3 triệu đồng so với giá đề xuất.

Chính thức ra mắt thị trường từ cuối tháng 12/2020, đến nay Yamaha Exciter 155 VVA vẫn luôn được đánh giá là mẫu xe côn tay thiết kế đẹp, và hiệu suất ấn tượng. Yamaha Exciter mới lắp động cơ 155 phân khối kèm công nghệ van biến thiên VVA, công suất 17,7 mã lực (mạnh hơn 2,6 mã lực so với Exciter 150) tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp mới, hệ thống ly hợp chống trượt, tính tăng vốn chỉ thường xuất hiện trên các mẫu môtô phân khối lớn.

Honda Vario 160 bán dưới giá đề xuất hơn 6 triệu đồng

Honda Vario 160 chính hãng hiện đang giảm giá mạnh tại các đại lý, thấp hơn so với giá đề xuất đến 6 triệu đồng. Tại một số HEAD ở Hà Nội, mẫu xe tay ga Vario 160 bản cao cấp giá niêm yết 52,49 triệu đồng, nay được giảm hơn 5 triệu, kéo giá xe xuống còn 47 triệu đồng.

Bản tiêu chuẩn giảm 4 triệu đồng so với giá đề xuất hãng (51,99 triệu đồng). Hai phiên bản đặc biệt và thể thao đang có giá lần lượt là 50,19 và 50,29 triệu đồng, thấp hơn 5,8-6,2 triệu đồng so với giá hãng (55,99-56,49 triệu đồng).

Honda Vario 160 bán dưới giá đề xuất hơn 6 triệu đồng.

Honda Vario 160 được phân phối chính hãng từ tháng 1/2022. Mẫu scooter Nhật Bản được trang bị một số tiện ích hiện đại như chìa khóa thông minh smartkey, với khả năng định vị xe trong bãi đỗ. Cổng sạc cho thiết bị cầm tay chuẩn USB được đặt ở hộc đồ phía trước. Vario 160 sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau.

Xe được trang bị động cơ 4 van eSP+ dung tích 160 phân khối, công suất 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô men xoắn 13,8Nm tại 7.000 vòng/phút. So với mẫu Air Blade 160, sản phẩm mới có sức mạnh nhỉnh hơn.

Piaggio Liberty 125 ưu đãi cao nhất đến 5 triệu đồng

Đây là dịp hiếm hoi mẫu xe tay ga cao cấp nhà Paggio nhận ưu đãi "mạnh tay". Theo đó, từ gần cuối tháng 4, Piaggio thực hiện chương trình tặng quà trị giá 2 triệu đồng cho người mua xe Liberty.

Piaggio Liberty 125 ưu đãi cao nhất đến 5 triệu đồng.

Giá bán hiện tại của mẫu xe này tại đại lý đao dao động từ 58,8-58,9 triệu đồng, trong đó hai phiên bản Liberty 125 S và Liberty 125 One có giá bán đúng với giá đề xuất, riêng bản kỷ niệm Liberty SE Green Avocado thấp hơn giá hãng đến 3 triệu đồng. Như vậy, tổng ưu đãi cho khách hàng mua xe Liberty SE Green Avocado dịp này lên đến 5 triệu đồng.

Piaggio Liberty 125 là mẫu xe tay ga cao cấp có giá bán khá ổn định tại các đại lý. Trong tầm giá 50-60 triệu đồng, Piaggio Liberty 125 có các tiện ích và tính năng an toàn cho người lái. Có thể kể đến như: đèn định vị LED, cổng sạc USB, phanh ABS cho bánh trước (ở phiên bản Liberty One 125 không có trang bị này), đồng hồ analog kết hợp với màn hình LCD để hiển thị nhiên liệu. Riêng phiên bản Đặc biệt kỷ niệm 25 năm, xe được trang bị cảm biến nghiêng đảm bảo an toàn khi xe ngã đổ.

Piaggio Liberty 125 trang bị động cơ iGet, 4 kì, 3 van sản sinh công suất 10,7 mã lực tại tua máy 7.600 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 10,7 Nm tại tua máy 6.000 vòng/phút. Đặc biệt, động cơ iGet với ưu điểm giảm tiếng ồn và mang lại hiệu quả cao trong mọi điều kiện di chuyển, cũng như tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!