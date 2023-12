Chiều 15/12, trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa cho hay: "Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, phối hợp với viện kiểm sát đánh giá chứng cứ và tài liệu liên quan, xác định rõ hành vi đâm trung tá công an của đối tượng Trần Quang Diện (SN 1991, ở xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để khởi tố vụ án và bị can".

Trần Quang Diện tại cơ quan công an. Ảnh L.N.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ban đầu Trần Quang Diện khai không đúng tên, tuổi, địa chỉ, quê quán. Thậm chí, Diện luôn trả lời "không nhớ, không biết" về những sự việc xảy ra vào chiều 14/12.

Theo lời của Diện, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh ta có sử dụng một số loại ma túy như "cần, cỏ". Về con dao, Diện khai thường xuyên mang theo người để sử dụng vào mục đích cá nhân...

“Với các chứng cứ buộc tội, Trần Quang Diện đã thừa nhận hành vi đâm Trung tá Nguyễn Thành bị thương. Qua xét nghiệm, không thấy Diện có dấu hiệu đã sử dụng chất ma túy”, lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin thêm.

Trước đó, vào chiều 14/12, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao đe dọa, gây rối tại quán ốc số 28 phố Đông Tác.

Một tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ đã tới hiện trường để xác minh, giải quyết. Lúc này, Trung tá Nguyễn Thành và Thượng úy Nguyễn Văn Khang, cán bộ Công an phường phát hiện nam thanh niên đang cầm dao đe dọa, nên yêu cầu đối tượng hạ dao. Thay vì chấp hành, thanh niên này lại dùng dao đâm vào phía sườn trái và tay của Trung tá Thành.

Trước hành vi manh động, Trung tá Nguyễn Thành cùng các cán bộ chiến sĩ công an đã kiên quyết khống chế đưa thanh niên này về trụ sở làm việc; thu giữ tang vật là 1 dao nhọn dài khoảng 25cm.

Nhận được thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Kim Liên phối hợp Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tiến hành điều tra. Thanh niên đâm Trung tá Nguyễn Thành được xác định là Trần Quang Diện.